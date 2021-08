in

Kevin Clark de The Ringer partage ce qu’il a appris lors de sa tournée de pré-saison dans la NFL. Ensuite, Kirk Herbstreit d’ESPN se joint pour discuter des attentes de Trevor Lawrence et de la façon dont le football a changé aux niveaux secondaire, collégial et professionnel au cours des 10 dernières années. Ensuite, il donne un aperçu des meilleurs espoirs du quart-arrière universitaire avant la saison 2021-22.