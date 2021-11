Quelles sont les attentes du commerce en ligne en 2022

Un client fait confiance à la plateforme en ligne, en donnant toutes les données personnelles afin que les données soient considérées comme précieuses

Par Sanjay Desai

La vente au détail en ligne est l’avenir du commerce. La dernière décennie a prouvé dans le monde entier que les entreprises sont en train de passer du hors ligne au en ligne. Après l’impact du Coronavirus, il y a une énorme baisse des achats hors ligne et une énorme augmentation des achats en ligne. Des études ont prévu que les ventes mondiales de commerce électronique au détail atteindront un nouveau sommet d’ici 2021. Le commerce électronique devrait atteindre une taille de marché de 188 milliards de dollars d’ici 2025. La pénétration en ligne du commerce de détail devrait atteindre 10,7 % d’ici 2024 contre 4,7. % en 2019. De plus, le nombre d’acheteurs en ligne en Inde devrait atteindre 220 millions d’ici 2025. Cela montre le type d’impact que les commerces de détail en ligne ont sur les gens. Avec l’augmentation des affaires, il y a aussi certaines attentes pour la vente au détail en ligne.

Achats pratiques

Le shopping doit être facile et éclairer l’ambiance. Cela ne devrait pas devenir mouvementé comme le travail. Il existe certains scénarios dans lesquels parfois, les achats en ligne deviennent trop complexes lorsque le client n’obtient pas le produit souhaité ou qu’il y a un problème de communication. Avec l’augmentation de l’ordre, ces types d’erreurs sont fréquents et, par conséquent, le système approprié doit être mis en place et davantage de main-d’œuvre doit être employée. La plupart des gens sont attirés par les achats en ligne, en raison des services qu’ils obtiennent.

Livraison rapide

Initialement, lorsque les magasins de vente au détail en ligne ont été lancés, le délai de livraison était beaucoup plus long, ce qui n’a pas attiré les clients vers les achats en ligne. Mais avec le temps qui passe et avec l’invention de nouvelles technologies, la livraison devient de plus en plus rapide. Mais toutes les plateformes en ligne ne peuvent pas le faire. Un système de livraison en un jour est ce dont les gens ont besoin et est plus demandé. Les clients ne veulent pas attendre leurs produits. Cela devrait être comme des achats hors ligne. Le client est allé au magasin et a apporté le produit avec lui. Si cela peut se produire dans le commerce de détail en ligne, cela révolutionnerait le shopping pour toujours.

Intimité

C’est l’un des facteurs manquants des ventes au détail en ligne qui devraient être traités. Parfois, les gens sont fraudés et leur vie privée est également compromise. Les données de l’utilisateur sont divulguées et parfois utilisées à mauvais escient. Un client fait confiance à la plate-forme en ligne, en donnant toutes les informations personnelles afin que les données soient considérées comme précieuses. Un système de sécurité approprié doit être mis en place afin que la vie privée du client ne soit pas compromise. Les escrocs voient la plate-forme en ligne comme une opportunité de gagner de l’argent en fraudant. Et cela s’est produit plusieurs fois, donc une équipe devrait être constituée pour se pencher sur ces problèmes.

Description du produit et vérification virtuelle

Le produit doit être décrit correctement et avec des informations détaillées. Il doit être écrit de manière à ce qu’un client se fasse une idée précise de ce que serait le produit. Cela peut être comme faire des achats hors ligne, lorsque nous achetons quelque chose hors ligne, le propriétaire de la boutique affiche le produit et, parallèlement à cela, explique également les caractéristiques des produits, comment l’utiliser et quoi ne pas faire ? Tous ces points doivent être mentionnés dans la description du produit. L’honnêteté est toujours appréciée. Les plateformes en ligne doivent être traitées comme un support transparent ; ils ne doivent pas être obscurcis par de fausses choses. Le contrôle virtuel du produit est nouveau et devient un élément clé de la plateforme en ligne. Avant d’acheter le produit, on peut vérifier à quoi il ressemblera sur eux-mêmes.

Service client

Qu’attendent les clients après avoir acheté le produit ? Support adéquat du vendeur. Le processus en ligne ne s’arrête pas lorsque le produit est reçu par le client. C’est un processus continu, le client a parfois besoin de parler du produit et de la façon de le faire fonctionner ou quoi que ce soit. Les requêtes doivent recevoir une réponse correcte, par conséquent, une équipe de support client est toujours obligatoire. Avec autant de commandes, il n’est pas facile de les gérer à l’aise. Mais c’est le

services que les clients paient, par conséquent les services après-vente sont un must pour toute marque pour continuer sa domination sur le marché.

La vente en ligne n’a jamais manqué de nous étonner. Personne n’aurait pensé que nous serions autant dépendants des boutiques en ligne. Mais pendant la pandémie, les plateformes en ligne faisaient de leur mieux pour satisfaire tous les besoins de leurs clients. Et cela a incité les gens à leur faire davantage confiance. À l’avenir, le marché en ligne sera plus grand que jamais. Il existe de nombreux facteurs tels que les variétés de produits, la transparence, la portée de la clientèle, entre autres, qui ont développé le commerce en ligne. Les attentes futures sont élevées et l’année à venir sera difficile pour la vente au détail en ligne.

