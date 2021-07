Quelles sont les blessures sportives les plus courantes en été et comment les prévenir

in

15/07/2021 à 08:10 CEST

le cyclisme, randonnée, natation, les football ou de longues promenades sur la plage sont quelques-unes des activités les plus populaires pendant les mois d’été.

Tenant compte du fait que nous sommes toujours en pandémie et que les experts insistent sur la nécessité pour nos vies de se développer en plein air, ces activités semblent les plus pertinentes pour faire du sport et rester en bonne santé tout en profitant des vacances.

C’est précisément dans les mois d’été que les traumatologues constatent une augmentation de certaines blessures directement liées à la pratique de ces sports.

Des blessures qui, dans bien des cas, auraient pu être évitées simplement en suivant quelques recommandations lors de la pratique de ces sports d’été.

Le docteur Paloma Muñoz-Mingarro Martínez, du service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l’hôpital La Luz, divise en deux types les accidents les plus courants qui surviennent pendant les mois d’été, ceux dérivés des activités nautiques et ceux des activités pluviales.

Activités aquatiques

Accidents qui surviennent en milieu aquatique, le Dr Muñoz-Mingarro met en évidence les principales blessures qui surviennent habituellement :

Lésions de la moelle épinière : elles surviennent lors de la plongée dans l’eau, que ce soit dans la mer, dans la piscine, dans la rivière, dans un marais ou dans une piscine. Et ils surviennent “fondamentalement parce que l’eau donne une fausse sensation d’amorti aussi bien en se jetant qu’en roulant en véhicule motorisé (bateau, jet ski) ou en véhicule non motorisé (surf, etc)”.

“Dans le cas des plongées, les accidents sont causés par” l’ignorance de l’environnement, comme la profondeur, le manque de visualisation dû aux eaux troubles, ainsi que les forts courants “, explique l’expert.

Dans le cas d’une conduite en véhicule motorisé ou non, le traumatologue précise que, si le véhicule devient incontrôlable à grande vitesse, “les particules d’eau se comportent comme un solide et n’effectuent pas d’amortissement”.

Dans les deux cas, les blessures les plus fréquentes sont traumatisme crânien et lésions de la moelle épinière.

« Sa prévention consisterait à connaître la profondeur de la surface de l’eau et à éviter de plonger la tête la première. Si vous choisissez cette façon de sauter à l’eau, vous devez toujours le faire avec vos mains devant votre tête et entre vos bras », explique Muñoz-Mingarro.

De plus, il est important d’éviter de se baigner dans des eaux.Ne pas se baigner dans des eaux inconnues qui ne sont pas notablement potables.

Concernant les véhicules aquatiques, le médecin précise qu’il est essentiel d’en avoir “une parfaite connaissance avec les mesures de sécurité de conduite et leur utilisation dans des endroits appropriés”.

Blessures dérivées de la déambulation périmétrique du milieu aquatique. Oui, marcher sur la plage ou à côté d’un lac ou d’un marécage peut nous poser des problèmes, “soit à cause de mauvaises chaussures ou d’accidents orographiques”.

De ces promenades peut être dérivé fractures, luxations, fractures-luxations, blessures ou des entorses.

Dans ce cas, des chaussures appropriées et la prudence sont recommandées lors des déplacements.

Activités pluviales

Ceux qui préfèrent passer leurs vacances loin de la mer doivent également être prudents lorsqu’ils pratiquent des sports en montagne ou en milieu rural.

Parce que les sports typiques de ces environnements (trek, escalade & mldr;) peuvent également causer des blessures :

Selon l’expert en traumatologie, randonner sans avoir fait un bon entraînement et sans porter de bonnes chaussures peut provoquer divers types de blessures aux membres inférieurs : Blessures musculaires : surcharge, foulure, déchirures musculaires Blessures articulaires : entorses, fractures de stress, fasciite plantaire. blessures : ampoules, érosions, plaies.. Escalade : « ici les blessures sont celles qui découlent de chutes et d’une mauvaise technique, trouvant toutes sortes de fractures, luxations, blessures, sans oublier les traumatismes crâniens et les lésions de la moelle épinière », explique Paloma Muñoz-Mingarro.

LLa prévention dans ce sport « repose fondamentalement sur une préparation adéquate et les bons outils, y compris les vêtements dans tout son contexte ».

Concernant les sports de contact, comme le football ou le basket, qui peuvent être pratiqués dans n’importe quel environnement, ou les sports de filet et le cyclisme, les blessures sont très similaires à celles qui surviennent le reste de l’année, même si en été « elles augmentent en augmentant leur pratique et cela nous savons tous les faire correctement, pour éviter les blessures, qui sont fondamentalement articulaires : entorses, luxations et fractures ».

Dans le cas de ce type d’activités sportives, la chose fondamentale pour le Dr Muñoz-Mingarro est “l’échauffement au début du sport, et l’étirement à la fin, un bon équipement sportif et le pratiquer dans un sport approprié surface.”