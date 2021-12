Quelles sont les célébrités les plus recherchées sur Google en 2021 ? – Le Soleil du Mexique

Comme il est d’usage dans le moteur de recherche le plus utilisé au monde, Google a dévoilé sa liste des recherches les plus fréquentes effectuées par le les internautes tout au long de 2021.

Dans les sommets qui se démarquent Google sont les célébrités les plus populaires ils ont googlé sur le territoire mexicain, en plus de mentionner également des questions telles que films Oui séries ils ont été présentés cette année-là.

Ci-dessous, nous partageons les personnalités célèbres qui se sont démarquées dans le moteur de recherche Google.

Quelles ont été les célébrités les plus recherchées sur Google en 2021 ?

Selon la liste officielle que le moteur de recherche a partagée, à travers un communiqué, l’actrice et ancienne députée Image de balise Carmen Salinas, s’est positionnée comme la célébrité la plus recherchée sur l’interface.

Cela était dû à l’état de santé délicat qu’elle a signalé ces derniers jours, ce qui l’a précipitée à l’hôpital. Plus tard, le passé 9 décembre, la mort de La Corcholata, aux 82 ans.

Voici les célébrités les plus recherchées :

Carmen SalinasInés Gómez MontAlex BaldwinVanessa GuzmánJuan Pablo MedinaAndrea MezaAidan GallagherDavid PáramoLyn MayMichelle Salas

Quels films et séries ont été les plus recherchés sur Google ?

Mais tout n’est pas laissé au talent artistique de ceux qui sont derrière l’écran, car la gamme croissante de plateformes de streaming a conduit les internautes à rechercher différentes séries et films sur Google.

Les séries les plus recherchées en 2021 étaient :

The Squid GameWandaVisionBridgertonCobra KaiThe HeartlessSex Education LokiQui a tué Sara ? KakeguruiLa Vraie Beauté

Alors que les films les plus recherchés étaient :

EternalsGodzilla contre KongVenomBlack WidowCruellaFast and Furious 9Spider Man No Way HomeThe Conjuring 3Halloween KillsSpace Jam