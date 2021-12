Quelles sont les chances que Karl-Anthony Towns rejoigne les Warriors ?

Les Guerriers de l’état d’or ils veulent améliorer leur jeu intérieur et la meilleure option qu’ils ont est Villes de Karl-Anthony, même si cela peut sembler plus un fantasme que les rumeurs de la NBA. Selon Lee Tran de Fadeaway World, l’échange des Warriors contre la star des Minnesota Timberwolves est beaucoup plus possible qu’il n’y paraît. Mais le prix du pivot n’est pas particulièrement bas.

Au sein de ces Rumeurs NBA, les Warriors enverraient James Wiseman, Jonathan Kuminga, Moses Moody, Jordan Poole, Kevon Looney, un choix de premier tour 2022 et un choix de deuxième tour 2022 aux Timberwolves en échange de Towns. Est-ce que se départir d’autant d’actifs en vaut la peine ? Eh bien, s’ils veulent gagner le championnat cette saison, la chose la plus intelligente à faire serait de le faire. Karl-Anthony comme Damian Lillard sont des stars dans des franchises sans lendemain, il est donc temps de jeter la maison par la fenêtre pour l’une d’entre elles.

Les clés

Dans le cas des Warriors ayant Stephen Curry, la chose intelligente à faire est d’aller à l’intérieur. Cette saison, Towns affiche à nouveau des chiffres incroyables, avec une moyenne de 24,4 points, 9 rebonds, 3,4 passes décisives, 1,1 blocs et 1,1 interceptions tout en tirant à 50,6% sur le terrain et à 41,8% sur 3s. Abandonner tous ces atouts serait certainement une décision difficile pour les Warriors, mais cela en vaudrait la peine si cela signifie acquérir un joueur qui les aidera à dominer la ligue pendant plusieurs saisons. Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green et Towns sonnent bien en quintette, et au Golden State, ils ont suffisamment de pièces pour faire le commerce.