Quelles sont les chances que vous receviez un quatrième chèque de relance après votre chèque de 1400 $? – .

Allons-nous tous attendre bientôt une quatrième mise à jour du test de relance? C’est l’impression que vous pourriez avoir sur la base de récents titres tels que le fait que 53 membres de la Chambre des représentants, ainsi qu’un groupe de sénateurs démocrates, ont envoyé des lettres séparées à l’administration Biden ces derniers jours pour appeler un quatrième COVID -19 paiements de relance. «Cette crise est loin d’être terminée», ont écrit les sénateurs, «et les familles méritent d’être assurées de pouvoir mettre de la nourriture sur la table et garder un toit au-dessus de leurs têtes. Les familles ne doivent pas être à la merci de calendriers législatifs en constante évolution et de solutions ad hoc. »

De plus, les Américains sont sans surprise en faveur de la distribution de plus de chèques de relance. C’est selon un sondage de janvier (de Data For Progress) montrant que près des deux tiers des électeurs remboursent des paiements de 2000 $ chaque mois pour tous les Américains jusqu’à la fin de la pandémie. Des économistes sont également à bord, selon cette lettre ouverte l’année dernière signée par plusieurs membres de la profession. Donc, tout cela étant dit, quelles sont les chances que les Américains soient réellement en ligne pour un quatrième chèque de relance émis par le gouvernement fédéral?

Cela semble assez improbable à ce stade, pour un mélange de raisons qui incluent un mur d’intransigeance politique que l’administration Biden se heurterait probablement si elle essayait cela, ainsi qu’une économie en amélioration ainsi qu’un effort de vaccination extrêmement réussi aux États-Unis au cours de la dernière période. plusieurs semaines.

En ce qui concerne ce dernier point, plus de 167 millions de doses de vaccin contre le coronavirus ont été administrées au cours des 75 premiers jours de mandat du président Biden. C’est selon les dernières données, au moment de la rédaction de cet article, du suivi des vaccins de Bloomberg, et cela met l’administration à portée de main pour atteindre l’objectif du président de 200 millions de doses de vaccin administrées au cours de ses 100 premiers jours en fonction.

Avec chaque dose de vaccin administrée, cela rapproche les États-Unis de la fin de la pandémie de COVID – et, par extension, évite la nécessité d’efforts de relance plus spectaculaires de la part du gouvernement fédéral.

De plus, l’économie s’améliore réellement. C’est important parce que les conditions économiques sont à peu près la principale raison pour laquelle les plans de relance de plusieurs billions de dollars ont été mis en œuvre en premier lieu. Dans le même ordre d’idées, alors que le chômage est toujours élevé – avec environ 719 000 personnes ayant déposé une demande d’assurance-chômage au cours de la dernière semaine de mars, contre une semaine auparavant – la moyenne sur quatre semaines est à son plus bas niveau depuis un an. De plus, la confiance des consommateurs ne grimpe pas seulement, mais atteint également son plus haut niveau depuis le début de la pandémie de coronavirus.

La mesure officielle de la confiance des consommateurs montre que près de 41% des consommateurs ont déclaré qu’ils pensaient que les conditions commerciales s’amélioreraient au cours des six prochains mois, en hausse de plus de 10% par rapport au mois précédent.

