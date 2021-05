Quelles sont les chansons à la mode cette semaine?

Le chemin vers la viralité, la domination des charts et les tendances TikTok n’est plus réservé aux pistes les plus récentes et les plus brillantes. L’industrie a connu un regain d’intérêt pour les morceaux classiques qui réapparaissent dans la culture pop grâce aux médias sociaux comme TikTok, la bande-son et les placements commerciaux, et parfois purement par hasard (merci Rickroll). Mais les règles ont changé depuis un homme est parti en croisière sur son longboard en écoutant «Dreams» de Fleetwood Mac. Cette colonne décomposera toutes les anciennes pistes qui sont à nouveau tendance (et expliquera pourquoi).

tATu: Toutes les choses qu’elle a dites

Il n’est pas tout à fait clair comment le succès de tATu en 2002 «All The Things She Said» est devenu une sensation TikTok, mais il est certainement clair pourquoi il est devenu un smash. Le refrain épique de la chanson a été utilisé par les créateurs de TikTok à travers le monde, dans une variété de langues, pour mettre en évidence des histoires drôles, déchirantes et tragiques de regret et d’attentes brisées. C’est un exemple de TikTok utilisant sa communauté massive pour diffuser des messages de sensibilisation autour amitiés toxiques, troubles de l’alimentation, et le incapacité à communiquer. C’est une utilisation puissante de la plate-forme d’édition de l’application et la preuve que les créateurs de contenu peuvent faire bien plus que créer de nouvelles danses et la synchronisation labiale.

Busta Rhymes: #TwerkIt

Le remix «#TwerkIt» de Busta Rhyme avec Nicki Minaj a récemment fait un bond sur TikTok grâce au principal créateur de tendances de l’application, Charli D’Amelio. Une fois Charli créé pas une, mais deux vidéos d’elle-même dansant sur le vers de Nicki, c’était des rideaux. La chorégraphie a d’abord été créée par l’utilisateur dariushickman, mais une fois que D’Amelio a mis la main dessus, la vidéo a pris une nouvelle vie.

Amine: Caroline

«Caroline» d’Aminé a été un succès assez régulier depuis son arrivée en 2017, mais il a récemment reçu un coup de pouce grâce à une tendance TikTok qui trouve son origine dans le Philippines avant de venir aux États-Unis. Une partie de son attrait est le simple fait que le tube d’Aminé est extrêmement amusant à danser. C’est lisse et ludique, fanfaron et cool. Son utilisation des ad-libs et des effets sonores l’a rendu mûr pour les utilisateurs de TikTok jouer avec.

Bell Biv DeVoe: Poison

Envie de vous sentir vieux? Plongez dans la tendance TikTok entourant le succès de Bell Biv DeVoe en 1990, «Poison». Les créateurs de l’application font des vidéos en utilisant le pré-refrain de la chanson (Cela me fait perdre la tête / C’est pourquoi c’est difficile pour moi de trouver) pour montrer à quoi ressemblaient leurs parents lorsque cette chanson est sortie il y a toutes ces années. La tendance a pris plusieurs vies différentes, avec la première série mettant en vedette de jeunes TikTokers imaginant ce que leurs parents faisaient quand le Nouveau classique Jack Swing est sorti initialement.

La plupart d’entre eux sont simplement des montages, comme celui-ci de l’utilisateur “keyddaaa. » Mais certains vont plus loin, comme ce clip de “sophiefromtokyo», Dont la tante se trouve être l’icône de la mode April Walker. Dans la vidéo, il y a des photos d’elle avec Notorious BIG, LL Cool J, Reine Latifah, Mike Tyson et plus encore. Comme la vidéo de Walker, il y a une autre vidéo de “sophiaameyerr»Qui révèle que sa mère traînait avec Bell Biv dans les années 90. «Poison» a eu un impact sur des tonnes de vies à sa sortie, et il fait encore des vagues.

Dierks Bentley: Noir

TikTok a été principalement associé au hip-hop, faisant monter en flèche les nouveaux artistes au sommet des classements, mais l’application a également eu un effet profond sur la musique country. Prenez «Black» de Dierks Bentley, extrait d’un album du même nom en 2016. Ses fans se sont tournés vers la plate-forme créative pour créer des vidéos dans lesquelles leur monde passe de la couleur au noir et blanc. Les visuels reflètent ses paroles: “Rends mon monde noir / Frappe-moi comme une crise cardiaque / Frappe-moi à plat sur le dos, ouais.” Les vidéos sont unies dans un ensemble d’idéaux, à savoir célébrer un style de vie campagnard plein de pêche, rodéos, et chapeaux de cowboy sportifs. Mais certaines des meilleures vidéos prennent les paroles à cœur, comme cette vidéo où un futur mari et femme utilisez la chanson pour refléter comment leur vie change.

K’naan: drapeau ondulant

La prochaine Coupe du Monde n’arrivera peut-être pas avant 2022, mais cela n’a pas empêché les stars de TikTok de transformer le hit de K’naan «Wavin ‘Flag» en un smash ravivé. La chanson est sortie à l’origine en 2008, mais est devenue un succès mondial deux ans plus tard lorsque Coca-Cola a utilisé le titre indéniablement contagieux comme hymne promotionnel pour la Coupe du Monde de la FIFA 2010.

K’naan n’est clairement pas étranger à la puissance d’une bonne synchronisation, et les stars de TikTok ont ​​transformé le remix de LÍCIA de «Wavin ‘Flag» en méditations humoristiques sur de fausses attentes. Les créations vont de l’inapproprié à TMI, mais les meilleures ont parcouru toute la gamme de un adorable coin repas pour les écureuils à un enfant qui fait saboter son alimentation par ses parents. Et bien sûr, il y en a quelques-uns que vous voudrez peut-être vérifier loin des jeunes enfants, il est difficile de résister à la douce mélodie de K’naan qui accompagne les attentes erronées d’un jeune adulte selon lesquelles la piste est «le sport facile au lycée». Certains d’entre nous feraient mieux de rester loin du terrain de football, après tout.

Bee Gees: plus qu’une femme

Venant du succès de leur doc HBO, Comment pouvez-vous réparer un cœur brisé, les Bee Gees sont de retour dans le mix grâce à leur tube de 1977 «More Than A Woman» de Saturday Night Fever. Il est un peu difficile de décrire la tendance «More Than A Woman» qui devient virale sur TikTok en ce moment, mais cela implique des créateurs en utilisant un certain nombre de coupes intelligentes pour montrer les différentes facettes d’eux-mêmes.

La tendance consiste à couper chaque fois que les cordes changent de note, créant ainsi une livraison rapide de plusieurs angles que les utilisateurs ont utilisés de manière créative. le clip original a utilisé une scène du film rom-com des années 90 Clueless et l’a mise sur la chanson. Une fois que cela a décollé, ce n’était qu’une question de temps avant que les utilisateurs ne commencent à l’adapter en quelque chose d’entièrement nouveau.

Racine rouillée: envoyez-moi sur mon chemin

Racine rouillée a pris un chemin détourné vers la viralité. Le groupe basé à Pittsburgh, formé en 1990, joue un mélange éclectique de musique rock inspirée des styles africain, latino-américain et indien. Leur hit, “Send Me On My Way” en 1994, a commencé à apparaître sur TikTok grâce à une reprise de la chanson réalisée par Guy Meets Girl.

Le rendu acoustique a été utilisé pour enregistrer des moments doux tout au long de l’application, comme un jeune couple annonçant une grossesse à leurs familles, une copine surprend son petit ami le jour de la Saint-Valentin pendant qu’il travaille en double quart de travail, et une surprise d’anniversaire. C’est le genre de moment viral qui vous donne de l’espoir dans des applications comme TikTok – qu’en dehors de la poursuite du succès et de 15 minutes de gloire – il y a un désir de rassembler les gens à travers des histoires de joie partagées.

Vanessa Carlton: mille milles

Parfois, les meilleurs moments viraux viennent des endroits les plus inattendus. Bien sûr, les jeunes rappeurs de la florissante scène hip-hop de Floride ne sont pas étrangers aux chansons tendance, mais qui auraient pu anticiper le succès en retournant un échantillon du hit piano-pop de 2002 de Vanessa Carlton “A Thousand Miles” dans l’un des les plus grandes chansons de l’année.

La juxtaposition entre le succès accrocheur de Carlton et le fanfaron intense de FastMoney Goon, Spinabenz, Whoppa Wit Da Choppa et Yungeen Ace est palpable, mais le groupe exploite la tension et la retravaille en l’une des plus grandes chansons de rap du moment. Et en raison du fonctionnement de la viralité, «A Thousand Miles» fait à nouveau son chemin sur Internet, rappelant aux fans son indéniable éclat.

Salt-N-Pepa: Whatta Man

Rien ne peut battre un moment brillant de chute d’aiguille, et une synchronisation clé TV ou film peut instantanément propulser une chanson dans l’air du temps. Après une apparition surprise (et une performance) de leur succès de collaboration en 1993 avec En Vogue, “Whatta Man” dans le nouveau Coming 2 America suite, Salt-N-Pepa redimensionne les graphiques (et TikTok) avec le nouveau #Tu es tellement fou défier. En plus de générer une hausse dans “Zamunda est-il un vrai pays?” Recherches Google, utilisation par la suite de “Quel homme»Était un coup de circuit.

Steely Dan: Travail sale

Parfois, une chanson n’a pas besoin d’un placement de premier ordre dans un film pour devenir virale. Dans ce cas, Steely Danclassique de 1972 “Sale boulot“A eu un gros coup de pouce après être apparu dans la bande-annonce du nouveau Film Suicide Squad. Cela est en partie dû à l’empreinte massive de Suicide Squad, mais il est également difficile de nier l’importance du «Dirty Work» de Steely Dan ici. C’est l’une des plus grandes chansons pop-rock de tous les temps: une ode à l’indépendance et à la défense de vous-même.

Nelly Furtado: Dites-le bien

Parmi toutes les façons dont les chansons peuvent connaître une résurgence, les tendances de la danse TikTok restent la voie éprouvée vers la viralité. Qui pourrait oublier la domination de Nelly «I’m Like A Bird» Furtado du début à la mi-août? Mais après avoir fait équipe avec Timbaland, Furtado est devenu une force pop & B, dominant les charts avec des chansons comme “Promiscuous” et “Dis le correctement»De son album de 2006, Loose. Désormais, les fans réinventent «Say It Right» en le ralentissant et en créant une danse synchronisée sur TikTok, qui a relancé la chanson. Avec un peu de chance, peut-être qu’un remix est en préparation? Tout comme l’application a cédé la place à l’un des plus grands remix de tous les temps avec “Old Town Road” de Lil Nas X avec Billy Cyrus.

