Quelles sont les chansons TikTok les plus chaudes cette semaine ?

TikTok a évolué bien au-delà des tendances de danse accrocheuses et des synchronisations labiale. C’est devenu la plate-forme incontournable pour découvrir de la nouvelle musique, à la fois de nouveaux artistes à la mode, des succès de retour et des actes vétérans. UNE étude récente a constaté que 75 pour cent des visiteurs de TikTok y découvrent des artistes, tandis que 63 pour cent disent que c’est une source de musique qu’ils n’ont jamais entendue auparavant et 72 pour cent indiquent qu’ils associent certaines chansons à TikTok. Le chemin de la viralité a changé à jamais depuis qu’un homme est parti en croisière sur son longboard en écoutant “Dreams” de Fleetwood Mac. Découvrez quelles pistes classiques sont de retour dans l’air du temps grâce à des chansons à succès de TikTok.

MIA – Mauvaises filles

MIA est née de son contrat d’enregistrement avec XL Recordings et de l’auto-édition “Bad Girls” grâce à un contrat de distribution avec Interscope Records. Pas une mauvaise façon d’annoncer l’indépendance retrouvée. La chanson a été un succès instantané, bien qu’elle n’ait pas été initialement identifiée comme un single. Parfois, même un artiste ne saura pas quelle chanson frappe le mieux, mais avec “Bad Girls”, MIA a certainement trouvé une définition générationnelle hymne féministe. La chanson a trouvé une nouvelle vie sur TikTok lorsque les utilisateurs aiment @zozoroe décidé d’en faire l’hymne girl power de l’été.

J. Cole – Elle sait

Bien que “She Knows” de J. Cole n’ait culminé qu’à la 90e place des charts Billboard, il est devenu un succès underground grâce à son utilisation d’un échantillon par les chéris indépendants Cults et à l’ajout d’Amber Coffman (anciennement de Dirty Projectors), qui fourni les voix. Sortie en 2013, la chanson a réapparu récemment en partie à cause du nouvel album acclamé de Cole, L’intersaison, mais aussi parce qu’il fait du bruit sur TikTok, en particulier dans une vidéo mettant en lumière le rôle de feu Chadwick Boseman dans La Panthère Noire.

Rae Sremmurd – Aucun type

Rae Sremmurd n’est pas étranger au succès viral. Leur plus gros succès à ce jour, “Black Beatles”, a été soutenu par son utilisation dans le défi des mannequins, et récemment, “My X” a reçu le traitement de star. Le duo est de retour sur Internet avec “No Type”, qui a trouvé une nouvelle maison sur TikTok grâce à une tendance sauvage dans laquelle un homme tient une femme sur ses épaules, puis la fait tourner pour les paroles, “Bad b__ches la seule chose que j’aime. Bien qu’ils ne soient pas toujours appropriés, ils sont assez faciles à trouver sur TikTok pour ceux qui souhaitent découvrir la tendance. Certains, cependant, ont fini hystériquement, bien que heureusement tout le monde s’en soit bien sorti.

Lana Del Rey – Tristesse d’été

Si vous êtes à la recherche d’un hymne d’été qui s’avère être l’une des chansons TikTok les plus en vogue, Lana del Rey‘s “Summertime Sadness” est l’endroit idéal pour commencer. La ballade pop amoureuse a été un succès instantané, le genre de chanson qui a instantanément capturé les moments fugaces si rares et joyeux en été, et le chagrin qui se produit après leur disparition. La chanson a trouvé un public TikTok grâce aux tutoriels de maquillage d’utilisateurs comme @qtr.daisy, qui se filme en train de se maquiller en versant quelques larmes.

Blondie – Coeur de verre

« Heart of Glass » est, tout simplement, une grande chanson de tous les temps. Vous ne devenez pas numéro 1 dans plusieurs pays par accident. Le smash de Debbie Harry était l’une des plus grandes chansons de la fin des années 70 et du début des années 80, et a connu un renouveau parmi une nouvelle génération à la fois en raison de son éclat et parce qu’il a commencé à apparaître sur TikTok. La tendance a commencé lorsque l’officiel Page TikTok de Blondie a célébré l’anniversaire de Debbie Harry plus tôt ce mois-ci.

Drake Connais-toi toi-même

“Connais-toi toi-même” a été une phrase Canard utilise dans ses raps depuis qu’il a fait irruption sur la scène, et l’auto-motivateur est finalement devenu sa propre chanson en 2015 Si vous lisez ceci, c’est trop tard. Drake est une superstar depuis plus longtemps que TikTok, mais même lui a reçu un coup de pouce grâce à l’application. Les femmes se sont tournées vers l’application pour se lamenter sur les mauvais choix de rencontres, tapant un drapeau rouge qu’elles ignoraient, pour le souligner la deuxième fois que Drake chante: “Je courais à travers les six avec mes malheurs!” Les utilisateurs aiment @lilshartykate ont transformé le mème en millions de vues.

Stevie Wonder – Si tu m’aimes vraiment

« Si tu m’aimes vraiment », de Stevie Wonder‘s 1971, Where I’m Coming From, a marqué un tournant pour le chanteur. La chanson a été l’une des dernières à présenter le groupe de fond de Motown, The Funk Brothers. Après sa sortie, Wonder a quitté les studios Hitsville USA pour enregistrer à New York, jouant lui-même la plupart des instruments. Ce fut un succès retentissant, et bien que Stevie ne soit certainement pas stressé par les créations de TikTok, il doit être agréable de savoir que la chanson a touché une nouvelle génération, grâce à la version de Brenda Lee de la chanson apparaissant dans Loki, et stimulant ainsi un certain nombre de mèmes vidéo uniques.

