Quelles sont les dernières tendances locatives au fur et à mesure que les priorités des locataires changent ?

La demande des locataires est élevée, mais de nouvelles tendances locatives se font jour. Ces changements entraîneront-ils des déplacements à long terme dans le secteur locatif privé ?

Suite à la publication des restrictions COVID-19, la demande des locataires a augmenté à travers le Royaume-Uni. Dans le même temps, l’évolution des tendances locatives façonne le secteur locatif privé. Les propriétés offrant ce que recherchent les locataires modernes sont susceptibles d’être extrêmement demandées.

De nombreux locataires potentiels recherchent maintenant certaines caractéristiques dans les propriétés locatives. Quelques priorités des locataires ont changé au cours des 18 derniers mois. Des données récentes de Rightmove révèlent certaines des principales priorités des locataires. Cela a été mesuré par les locataires potentiels qui se sont renseignés sur les propriétés via le portail.

Animaux acceptés

Par rapport à l’été 2020, la demande de logements locatifs acceptant les animaux a augmenté de 120 %. Dans l’ensemble, la demande totale des locataires a augmenté de 13 % au cours de cette période. Cela met en évidence l’augmentation du nombre de propriétaires d’animaux tout au long des périodes de confinement.

Selon la Pet Food Manufacturers Association, plus de trois millions de foyers ont acquis un animal de compagnie depuis le début de la COVID-19. Les jeunes en sont le principal moteur, avec plus de la moitié des nouveaux propriétaires d’animaux âgés de 16 à 34 ans.

Tim Bannister, directeur des données immobilières chez Rightmove, commente : « L’augmentation du nombre de propriétaires d’animaux de compagnie pendant les périodes de verrouillage a été bien documentée, et nous voyons cela se traduire sur le marché de la location.

« Devenir propriétaire d’un animal de compagnie est un engagement à long terme, donc ce qui est vraiment intéressant à considérer, c’est l’impact que cela pourrait avoir sur le marché de la location à l’avenir, et c’est un signal aux propriétaires que s’ils envisageaient d’autoriser un animal bien élevé alors cela peut les ouvrir à un plus grand bassin de locataires potentiels.

Espace extérieur

Les propriétés locatives avec balcon ont connu la deuxième plus forte augmentation de la demande. C’est 70 % de plus que l’an dernier. De plus, les maisons avec jardin affichent la quatrième hausse la plus importante avec une demande en hausse de 39 %.

Au milieu de la course à l’espace, cela fait partie d’un changement vers les locataires à la recherche de plus d’espace à l’intérieur et à l’extérieur. Pour beaucoup, l’accès à un jardin, un balcon ou un espace extérieur est devenu plus important pendant et après les confinements successifs.

Autres caractéristiques

Le besoin de stationnement a augmenté de 48 %. Cela peut être lié à une augmentation du nombre de locataires qui déménagent dans les zones suburbaines et les villes de banlieue, car il peut être difficile de trouver des propriétés avec parking dans les centres-villes. Et pour compléter le top cinq, la demande de propriétés avec toutes les factures incluses est en hausse de 38%. Cela peut aider les locataires à établir leur budget plus facilement et peut rester populaire à l’avenir.

De plus, d’autres rapports récents ont cité l’efficacité énergétique, l’Internet haute vitesse et l’espace pour un bureau comme des priorités importantes pour de nombreux locataires. Pour les propriétaires et les investisseurs qui cherchent à pérenniser leur investissement immobilier, il est avantageux de se tenir au courant des dernières tendances locatives.

Choisir la bonne propriété et savoir quelles sont les priorités des locataires peut vous aider à gagner plus de votre propriété. Parcourez une sélection de nos opportunités d’investissement et inscrivez-vous gratuitement pour obtenir un accès complet.