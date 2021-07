Quelles sont les différences entre WhatsApp et WhatsApp Business ? | La technologie

in

WhatsApp Business est la version professionnelle de WhatsApp, ils partent de la même application et sont très similaires. Mais il existe des différences majeures entre ces deux applications.

WhatsApp Business est apparu en janvier 2018 après une longue période de tests. Cette déclinaison de l’application de messagerie instantanée par excellence s’est concentrée sur les entreprises et les petites entreprises.

En ayant un public cible aussi clair, Facebook a ajouté des fonctionnalités et des fonctionnalités à l’application pour la rendre plus attrayante à utiliser par les chefs d’entreprise ou les entreprises. Mais, les différences entre WhatsApp et WhatsApp Business sont-elles si nombreuses ?

À première vue, vous ne pouvez pas trouver beaucoup de différences, WhatsApp Business a le même design que WhatsApp. Ils n’ont pratiquement rien changé à l’interface, les discussions sont là où elles doivent être et les paramètres sont à la place habituelle.

La section des paramètres est l’endroit où toutes les différences se trouvent, car étant un compte professionnel, différents champs sont ajoutés qui doivent être remplis. En fait, Il existe une section intitulée “Paramètres de l’entreprise” où toutes les caractéristiques de l’entreprise sont regroupées.

Dans cette section, vous pouvez modifier les informations du profil pour compléter toutes les données nécessaires: adresse physique, indiquez-la sur la carte, type d’activité de l’entreprise, description de l’entreprise, heures d’ouverture, canaux de contact et adresse e-mail ou lien vers le site Web.

Bien sûr, il dispose également d’outils intéressants pour les entreprises telles que messages d’accueil et d’absence. Ces messages sont automatiques et seront écrits dans le chat lorsqu’une personne contacte le compte.

L’absence dépend de l’horaire qui a été marqué dans les paramètres, car il sera envoyé lorsqu’une personne contacte à des moments où l’entreprise n’est pas disponible. Ça oui, ces messages ne seront envoyés que lorsque le téléphone est allumé et connecté à Internet.

WhatsApp regorge de canulars, et la plupart d’entre eux sont faciles à éviter. Voyons comment vous protéger contre les mensonges et les pièges de ces messages.

Les réponses rapides sont un autre paramètre pour les comptes d’entreprise.. Ces messages sont écrits à l’avance et ensuite lors de la conversation avec un client en mettant simplement un mot ou une lettre qui remplit complètement le message, répondant ainsi beaucoup plus rapidement.

Il y a aussi les statistiques, une section très similaire à celle qui apparaît sur Instagram lorsque vous avez un profil d’entreprise. Ce qui se passe, c’est que ceux de WhatsApp Business sont plus basiques, car il n’affiche que le nombre de messages envoyés, livrés, reçus et lus.

WhatsApp Business possède des fonctionnalités intéressantes conçues pour les entreprises, mais sinon c’est toujours presque la même application de messagerie que WhatsApp.

Les fonctionnalités et les options ajoutées sont basiques, il est donc logique qu’au fil des ans, elles continuent de s’étendre et de s’améliorer.