Quelles sont les données de renversement de Nifty, Bank Nifty : où se dirige Nifty, Bank Nifty dans la série de septembre ?

Le rollover de Nifty August est supérieur à sa moyenne sur trois mois, tandis que les rollovers de Bank Nifty sont inférieurs à la moyenne sur trois mois. (Photo : REUTERS)

Nifty 50 pourrait à nouveau monter en flèche pour atteindre de nouveaux sommets historiques dans la série Futures & Options de septembre, tandis que Bank Nifty devrait se redresser s’il dépasse les 35 500 niveaux. Dans la série F&O d’août, Nifty a atteint un nouveau sommet historique, gagnant 5,44%, le gain de série à série le plus élevé enregistré depuis février 2021. L’indice de référence à 50 actions a atteint un sommet de 16 712 et a clôturé à une distance de même. En revanche, Bank Nifty a clôturé à 35 617. Le rollover de Nifty August est supérieur à sa moyenne sur trois mois, tandis que les rollovers de Bank Nifty sont inférieurs à la moyenne sur trois mois.

Données de roulement pour les séries de septembre

“Le rollover d’août à l’échelle du marché s’élève à 89,15% jeudi contre 92,05% le même jour de l’expiration précédente. Bank Nifty August rollover s’élève à 79,08 % jeudi, contre 81,26 % le même jour de l’expiration précédente », a déclaré Rajesh Palviya, vice-président de la recherche (responsable technique et dérivés), Axis Securities à Financial Express Online. Un rollover inférieur à la moyenne suggère une incertitude, tandis que des rollovers plus élevés que la moyenne sur trois mois signalent un sentiment positif sur le marché.

Pour Bank Nifty August rollover, le taux de 79,08 % est inférieur à sa moyenne sur trois mois de 81,97 % et inférieur à sa moyenne sur six mois de 79,41 %. Pendant ce temps, le renversement de Nifty August est supérieur à sa moyenne sur trois mois de 81,55 % et supérieur à sa moyenne sur six mois de 78,48 % à ce jour.

Ce qui attend Nifty à venir

Nifty devrait s’échanger entre 16 000 et 17 000 dans la série actuelle F&O. “Nous nous attendons à ce que Nifty poursuive sa tendance haussière et qu’il puisse évoluer vers le niveau 16850-17000 dans la série de septembre, mais du côté inférieur, 16400-16300 sont susceptibles d’agir comme des niveaux de soutien”, a déclaré Rajesh Palviya tout en conseillant aux investisseurs d’utiliser corrections comme une opportunité d’achat.

Les données d’options hebdomadaires pour Nifty ont indiqué qu’aucune correction majeure n’est observée pour l’indice de référence. « Nifty a montré l’ajout de PUT OI de plus de 1,6 million d’actions à 16 600 niveaux. Cela montre que les acteurs du marché ne s’attendent à aucune baisse corrective majeure », a déclaré Milan Vaishnav, CMT, MSTA, analyste technique conseil et fondateur de Gemstone Equity Research & Advisory Services. Cependant, il a ajouté qu’il n’y avait pas encore de place pour tout mouvement ascendant, car 16 700 détiennent un maximum d’appels OI. “Cela indique que le NIFTY est susceptible d’osciller entre 16500-16700 selon les données d’options à l’heure actuelle”, a-t-il ajouté.

Parmi les raisons fondamentales, Navneet Daga, analyste principal des produits dérivés chez Yes Securities, a déclaré que la toile de fond mondiale du symposium annuel de la Réserve fédérale (flux de nouvelles conicités), la hausse de l’indice du dollar et les tensions géopolitiques devraient alimenter la volatilité à court terme. Il s’attend à des épisodes de réservation de bénéfices avec le retour de la rentabilité.

Bank Nifty regagnera-t-elle 36 000 ?

L’indice bancaire a dépassé les 36 000 au cours de la série d’août, mais n’a pas pu se maintenir au-dessus. “Nous nous attendons à ce que Bank Nifty atteigne les niveaux de 36 700 (52,6 % de changement d’OI) avec une douleur maximale à 35 500”, a déclaré Vishal Balabhadruni, analyste de recherche principal chez CapitalVia Global Research à Financial Express Online.

Bank Nifty ne devrait connaître une hausse qu’après avoir franchi le cap des 35 500, a déclaré Milan Vaishnav. « L’écriture de put et l’écriture d’appel les plus élevées ont toutes deux eu lieu à des niveaux de 35 500 aujourd’hui, et ces deux grèves détiennent également les OI d’appel et de PUT les plus élevées. Ainsi, d’une certaine manière, 35 500 est devenu un point d’inflexion pour la Bank Nifty dans l’immédiat à court terme. Nous verrons un mouvement haussier significatif si Bank Nifty dépasse les 35 500 niveaux et se maintient au-dessus de ce point », a-t-il ajouté.

