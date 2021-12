Quelles sont les équipes de la Ligue mineure des Reds ?

Les Rouges de Cincinnati est l’une des plus anciennes organisations de baseball dans le Ligue majeure de baseball – MLB, fondée en 1882 et ensuite nous vous montrerons quels sont ses sus équipement Dans Ligues mineures.

Le système des ligues mineures des Cincinnati Reds se compose de six équipes de ligues mineures de baseball aux États-Unis et en République dominicaine, avec quatre équipes indépendantes, tandis que les Arizona League Reds et la League Reds Summer Dominican appartiennent au club de la Major League Baseball.

Ici les équipes :

Bats de Louisville – Triple A

Ils sont situés à Louisville, Kentucky, et sont nommés en double référence aux mammifères ailés et aux battes de baseball, tels que ceux fabriqués localement sous la marque Louisville Slugger.

Belvédères de Chattanooga – Double A

Ils sont situés à Chattanooga, dans le Tennessee, et portent le nom de Lookout Mountain, à proximité.

Dayton Dragons – Classe A-Élevée

Ils sont situés à Dayton, Ohio, et jouent leurs matchs à domicile au Day Air Ballpark, anciennement connu sous le nom de Fifth Third Field.

Daytona Tortugas – Classe A-Low

Ils sont situés à Daytona Beach, en Floride, et jouent leurs matchs à domicile au Jackie Robinson Ballpark; Ouvert en 1914, le parc a une capacité de 5 100 personnes.

Arizona Complex League Reds – Rookie League

Ils participent à la Ligue du complexe de baseball de la ligue mineure de l’Arizona. L’équipe joue ses matchs à domicile au Goodyear Ballpark à Goodyear, en Arizona. Il est principalement composé de joueurs qui en sont à leur première année de baseball professionnel, en tant que recrues ou agents libres non repêchés des États-Unis, du Canada, de la République dominicaine, du Venezuela et d’autres pays.

Ligue d’été dominicaine Reds – Rookies étrangers

Il s’agit d’une équipe de baseball de ligue mineure de la Ligue d’été dominicaine. Ils sont situés à Boca Chica, Saint-Domingue, en République dominicaine, et jouent leurs matchs à domicile à Baseball City. L’équipe joue dans la division Boca Chica Baseball City et est affiliée aux Reds de Cincinnati.

Géographiquement, la filiale de la Ligue mineure des Reds la plus proche de la ville de Cincinnati est Dayton Dragons de High-A Central, qui se trouve à environ 49 miles (79 km). Les plus éloignés de Cincinnati sont les Arizona League Reds de la Arizona Rookie League, qui se trouvent à environ 1 595 miles (2 567 km).

Avec des informations de Reds.