Quelles sont les espèces menacées en Espagne et en Europe?

La liste des espèces menacées en Espagne ne cesse de s’allonger. Le lynx ibérique, le tétras de Cantabrie, le triton de Montseny, le poisson-ange, le phoque moine, quatre lézards géants endémiques des îles Canaries, le lézard batueca, le milan rouge, le puffin des Baléares, des dizaines d’arbres et d’arbustes et quatre plantes médicinales, Ils font partie des espèces espagnoles dans un état critique.

Sur les huit millions d’espèces qui existent dans le monde, un million sont en danger d’extinction. La perte et la dégradation de l’habitat, la pollution, le changement climatique et les espèces exotiques envahissantes sont les principales causes de cette situation. Combien de ces espèces menacées résident en Europe? L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a établi la Liste rouge européenne des espèces menacées d’extinction dans le but de prendre des mesures immédiates pour les sauver.

Selon l’UICN, au moins 1 677 des 15 060 espèces européennes évaluées sont en danger d’extinction.

Et toutes les espèces de vertébrés (mammifères, amphibiens, reptiles, oiseaux et poissons), ainsi que les libellules, papillons, abeilles, sauterelles, grillons, mollusques d’eau douce, arbres, plantes médicinales et ptéridophytes, ainsi qu’une sélection de mollusques terrestres, coléoptères saproxyliques , bryophytes et arbustes endémiques. Les espèces les plus menacées sont certains types d’escargots, de palourdes et de poissons.

En outre, plus de la moitié des arbres endémiques d’Europe, dont le marronnier d’Inde, Heberdenia excelsa (originaire des îles Canaries, des Açores et de Madère) et ceux du genre Sorbus, sont menacés. Et environ un cinquième des amphibiens et des reptiles sont gravement menacés.

En ce qui concerne la les mammifères, le lynx ibérique, le renard arctique, le vison européen, le phoque moine de la Méditerranée, la baleine noire de l’Atlantique Nord et l’ours polaire sont parmi les plus menacés d’Europe.

Situation très grave des abeilles

La situation des pollinisateurs est encore plus grave, si possible, dont le nombre diminue également de manière alarmante: une espèce européenne d’abeilles et de papillons sur 10 est en voie d’extinction. L’invasion du frelon asiatique (Vespa velutina), extrêmement agressif envers les abeilles indigènes, aggrave cette situation dans la moitié nord de l’Espagne.

De telle manière que les scientifiques ont déjà exprimé leur profonde inquiétude, car la disparition des insectes pollinisateurs naturels peut provoquer un une véritable catastrophe de la biodiversité des plantes sauvages, la stabilité des écosystèmes dans le monde, la production végétale, la sécurité alimentaire et le bien-être humain.

Selon l’UICN, seuls 36 espèces ont disparu en Europe depuis 2015, y compris des poissons d’eau douce, dont plusieurs saumons de type Coregonus, le mollusque d’eau douce Graeco anatolicamacedonica (un petit escargot d’eau douce unique au lac Dojran en Grèce et en Macédoine du Nord) et l’usine de Pensée de Cry (Viola cryana).

Sur les 2313 espèces de les mammifères en Europe, 347 sont menacées et 9% sont sur le point de tomber dans cette catégorie. La perte et la dégradation de l’habitat sont la plus grande menace pour les mammifères terrestres en Europe, tandis que le principal problème pour les gens de mer est la mortalité accidentelle (y compris les prises accessoires de la pêche), la pollution et la surexploitation.

Le lynx ibérique (Lynx pardinus) est répertorié comme une espèce en voie de disparition et gravement malade. C’est le félin le plus menacé au monde. Deux autres mammifères présents en Espagne sont également dans un état critique: le phoque moine (Monachus monachus) et le vison d’Europe (Mustela lutreola)

Dans la section des oiseauxSur les 533 espèces européennes, 69 sont en danger d’extinction sur le continent, selon l’UICN, en raison de menaces telles que les changements dans les pratiques d’utilisation des terres, les espèces envahissantes et exotiques et la mise à mort illégale, y compris l’utilisation de poisons.

Oiseaux espagnols en danger

En ce qui concerne l’Espagne, la situation délicate du milan rouge (Milvus milvus), du puffin des Baléares (Puffinus mauretanicus), qui ne se reproduit que dans l’archipel des Baléares, et du hubara de MacQueen (Chlamydotis macqueenii), peu peuplé aux Canaries.

Le torillo andalou (Turnix sylvaticus) est considéré comme officiellement éteint en Espagne, qui était son dernier bastion européen. Et la sous-espèce cantabrique du tétras (Tetraourogallus cantabricus) apparaît dans un état critique, à un pas de l’extinction.

L’Europe compte 4 564 espèces d’arbres indigènes, dont 42 pour cent sont menacées. En outre, 58 pour cent des arbres européens endémiques sont en danger d’extinction.

Les principales menaces Ils proviennent d’espèces envahissantes et problématiques, du bétail, de l’abandon des terres, de la modification des écosystèmes, des incendies, de la déforestation et de l’extraction du bois.

Dans la section des amphibiens (85 espèces en Europe), une espèce endémique du nord-ouest de la péninsule ibérique, le Triton Montseny (Calotriton arnoldi).

Près d’un quart des espèces européennes sont menacées d’extinction sur le continent en raison de menaces telles que la perte d’habitat, la fragmentation et la dégradation, la pollution, le changement climatique et les espèces exotiques envahissantes, selon l’UICN.

Sur les 1220 espèces de Poissons marins indigènes d’Europe, 92 sont menacés d’extinction sur le continent principalement en raison de la surpêche, du développement côtier, de la production d’énergie, de l’exploitation minière et de la pollution. 15 espèces de requins sont en danger critique d’extinction.

L’un d’eux, le poisson-ange (Squatina squatina), est endémique d’Europe et son ancienne aire de répartition comprenait toutes les côtes espagnoles, y compris les îles Canaries. L’un des lieux de reproduction les plus importants au monde est la plage de Las Teresitas à Santa Cruz de Tenerife.

Les reptiles européens sont dans un état critique quatre lézards endémiques des îles Canaries: le géant de La Palma (Gallotia auaritae), le géant de La Gomera (Gallotia bravoana), le canari tacheté ou géant de Tenerife (Gallotia intermedia) et le géant d’El Hierro (Gallotia simonyi). Il y a aussi le lézard Batueca (Iberolacerta martinezricai), endémique au sud de Salamanque et au nord de Cáceres.

L’Europe compte 151 espèces indigènes de reptiles terrestres et d’eau douce, dont un cinquième est menacé d’extinction en raison de la perte d’habitat, de la pollution, de la surexploitation et de la persécution délibérée.

Et les plantes médicinales espagnoles aussi

2,4% des plantes médicinales européennes sont en danger d’extinction. La Sierra Nevada Manzanilla ou Royal Manzanilla (Artemisia granatensis), endémique de cette Sierra andalouse, figure sur la liste; le cyprès de Carthagène (Tetraclinis articulata), avec de petites populations dans les montagnes de Carthagène et Doñana; Sideritis reverchonii, endémique de Cadix et de Malaga; et tabac gras (Atropa baetica), endémique de Jaén, Málaga, Cuenca et Guadalajara

De plus, ils sont en danger d’extinction en Europe près de la moitié des arbustes endémiques; 467 des 1 826 espèces de plantes vasculaires originaires du continent; 37 pour cent des espèces de poissons d’eau douce, 181 espèces d’abeilles (9,2 pour cent du total); 9 pour cent des papillons indigènes; 7 pour cent des libellules; 22,5 pour cent d’espèces de bryophytes indigènes; 20 pour cent de fougères et de lycopodes; 28,5 pour cent des espèces de sauterelles, grillons et grillons de brousse, 18 pour cent des coléoptères saproxyliques; et 21,8 pour cent de mollusques.

