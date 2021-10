Quelles sont les fonctionnalités indispensables d’un smartphone ?

Si votre prochain appareil ne les a pas, c’est un briseur d’affaire

Pour certains, octobre est la saison des bonbons, des costumes, des citrouilles et des pommes, mais chez Android Police, nous n’avons qu’une chose en tête : les nouveaux smartphones. Si vous cherchez à mettre à niveau cette année, vous avez probablement une liste de souhaits de tout ce que vous voulez de votre prochain appareil. Écrans pliants, caméras sous-écran – peut-être même une prise casque si vous vous sentez fou. Même si le téléphone de vos rêves n’existe pas, tout le monde a cette fonctionnalité dont il ne peut absolument pas se passer.

Cet automne s’annonce un peu plus calme que d’habitude, en particulier sur le front phare. Avec LG complètement hors du jeu et OnePlus sautant sa mise à niveau habituelle à mi-cycle, le choix des smartphones peut sembler un peu plus limité que d’habitude. Pourtant, le Galaxy Z Fold3 et le Z Flip3 sont les meilleurs pliables de Samsung à ce jour, et le Pixel 6 de Google nous tient éveillé la nuit alors que nous rêvons de toute sa puissance potentielle. Peut-être envisagez-vous même de passer à l’iPhone 13 Pro et à son système de caméra sophistiqué, bien qu’iOS arrête probablement la plupart d’entre nous dans notre élan. Peut-être y a-t-il un appareil inattendu en préparation, un téléphone si surprenant que nous ne savons même pas qu’il est en préparation.

Quoi que vous envisagiez de passer à la prochaine mise à niveau, vous avez probablement une ou deux fonctionnalités dont vous aurez besoin avant de pouvoir même envisager de jeter votre carte de crédit. C’est peut-être quelque chose d’assez standard, comme la résistance à l’eau ou le NFC pour les paiements mobiles. C’est peut-être quelque chose d’un peu plus difficile à trouver de nos jours,

Pour ce sondage, nous supposerons que vous regardez un téléphone Android – il s’agit d’un site Android après tout, donc « exécute Android » semble un peu trop évident. Sinon, n’hésitez pas à choisir les choses dont vous avez absolument besoin dans votre prochain appareil. Essayez d’être un peu pointilleux sur celui-ci – si vous pensez qu’un choix n’est pas indispensable, ne le sélectionnez pas. Et bien sûr, il est difficile de répertorier toutes les options disponibles, alors laissez un commentaire pour tout ce que nous avons manqué.

Nous sommes en plein dans la saison de lancement des smartphones, nous posons donc la question que vous vous posez probablement chaque fois que vous mettez à niveau votre téléphone : quelles sont les fonctionnalités les plus importantes et indispensables à prendre en compte lors de l’achat d’un nouveau téléphone ?

Grand écran (>6.2″)

6%, 39 voix

Petit écran (

6%, 37 voix

Affichage ultra haute résolution (> 500 PPI)

3%, 19 voix

Affichage à taux de rafraîchissement élevé (90 Hz ou supérieur)

7%, 46 voix

Batterie surdimensionnée (> 4 500 mAh)

11%, 69 voix

Prise casque

4%, 29 voix

5G avec prise en charge ultra-large bande

4%, 24 voix

Détecteur d’empreintes digitales

11%, 71 voix

Caméra sous-écran

1%, 7 voix

Mises à jour de sécurité et de logiciels à temps

13%, 83 voix

Résistance à l’eau

9%, 59 voix

Charge sans fil rapide

5%, 30 voix

Haut-parleurs stéréo

7%, 43 voix

Autre (laisser un commentaire)

0%, 11 votes Total des votes : 650

