Quelles sont les franchises qui ont remporté le plus de titres NBA ?

L’histoire de la NBA Il a été lié par la domination de deux franchises qui ont réussi à obtenir des titres presque à chaque décennie d’existence de la ligue, malgré les dynasties que d’autres équipes ont exercées au fil des ans.

Lakers Oui Celtics sont clairement les deux franchises les plus gagnantes de l’histoire de la NBA. Depuis la création de la ligue il y a 75 ans, les deux équipes ont été couronnées d’un total de 17 occasions.

Les Celtics l’ont fait au cours des saisons 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986 et la dernière en 2008. Même avant le championnat, ils se sont retrouvés sous Doc Rivers, ils étaient en période de sécheresse depuis 22 ans. Maintenant, ils en ont 13 et tous les espoirs reposent sur Jayson Tatum et Jaylen Brown.

De leur côté, les Lakers ont remporté leurs titres lors des campagnes de 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1972, 1980, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010 et 2020. Le quintette des Lakers a a comblé l’écart au 21e siècle, avec six championnats, dont cinq avec Kobe Bryant comme référence et le dernier de la main de LeBron James.

La différence entre les Celtics et les Lakers avec la prochaine franchise la plus titrée est abyssale. La troisième et dernière place sur le podium du classement montre une égalité entre les Bulls et les Warrios, tous deux avec six championnats chacun.

Les Bulls ont tout eu dans les années 90 avec Michael Jordan à la barre (1991, 1992, 1993, 1996, 1997 et 1998), tandis que les Warriors ont été couronnés en 1947, 1956, 1975 et les trois derniers avec Stephen Curry comme leader en 2015, 2017 et 2018.

Les Spurs de Gregg Popovich (1999, 2003, 2005, 2007 et 2014) apparaissent avec 5 titres, suivis de Pistons (1989, 1990 et 2004), Heat (2006, 2012 et 2013) et 76ers (1955, 1967 et 1983) avec trois chacun .

Les Rockets (1994 et 1995), les Knicks (1970 et 1973) et les Bucks (1971 et 2021) cumulent respectivement deux titres, alors qu’il existe un groupe de neuf franchises avec un championnat chacune : Bullets (1948), Trail Blazers (1977), Kings (1951), Thunder (1979), Hawks (1958), Wizards (1978), Mavericks (2011), Cavaliers (2016) et Raptors (2019).

Ce sont les 20 franchises qui ont remporté au moins un titre NBA, les Celtics et les Lakers étant clairement les plus dominants.