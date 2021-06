Quelles sont les implications juridiques d’être l’administrateur d’un groupe WhatsApp ? | La technologie

Bien qu’ils semblent très éloignés, le monde numérique n’est pas si différent de la vraie vie comme on le pense. Internet et les nouvelles technologies nous maintiennent connectés à distance, et c’est dans cette distance que beaucoup se réfugient pour agir différemment qu’ils ne le feraient en personne, face à face, sans savoir que vos actions peuvent être tout aussi illégales.

Créer un groupe WhatsApp dans lequel réunir amis, famille ou collègues de travail est un geste très courant auquel on accorde peu d’importance. Cependant, cette activité peut mal tourner et virer au cauchemar en cas d’insultes ou de divulgation de données personnelles, entre autres délits.

Découvrez ce que WhatsApp Web cache parmi ses options pour en tirer le meilleur parti sur votre PC. Profitez des astuces que vous pouvez facilement trouver et que nous vous expliquons dans ce guide.

Nous voulions savoir si créer un groupe de discussion sur WhatsApp ou d’autres applications de messagerie iimplique une sorte de responsabilité légale et comment nous devons agir en cas de crime dans la conversation. Pour ce faire, nous avons consulté deux avocats experts en nouvelles technologies.

Les groupes WhatsApp sont passés ces dernières années d’un outil de communication dans une sphère personnelle et privée à une utilisation dans les entreprises, les groupes de parents dans les écoles, même parmi les hommes d’affaires et les clients.

“Être administrateur d’un chat, c’est être soumis aux mêmes règles que dans n’importe quel domaine de la vie” précise-t-il. Ignacio González Gugel, avocat et associé fondateur de dPG Legal. Ces applications, aussi privées soient-elles, ne peuvent pas être utilisées pour commettre des crimes tels que des menaces ou violer la vie privée des personnes.

Maintenant que WhatsApp traverse une mauvaise passe, vous envisagez peut-être d’utiliser d’autres applications. Savez-vous tout ce que propose Telegram ?

Face à tout type de délit, qu’il s’agisse d’insultes, de divulgation de données personnelles d’autres participants ou de tiers, ou de partage de pédopornographie, tous les participants au groupe ont la même obligation de le signaler, nous explique Javier Franch Fleta, avocat co-fondateur de TeBorramos, une entreprise qui aide à éliminer le contenu négatif d’Internet. Cependant, les administrateurs ont la possibilité de gérer la conversation.

Ils peuvent décider qui entre ou quitte le groupe, empêchant même une personne d’envoyer plus de messages. Cela leur donne plus de pouvoir et aussi plus de responsabilités. « L’administrateur ne peut pas adopter une attitude préventive, mais il peut contrôler et exécuter les mesures pour éviter que cela ne se reproduise », explique Ignacio González.

Même comme ça, responsabilité majoritaire, nous rappelle Javier Franch, serait de la personne qui partage cette information qui peuvent être préjudiciables à des tiers. Franch souligne que tous les participants ne sont pas également actifs, certains sont même inconscients et ne découvrent jamais ce qui se passe dans le groupe WhatsApp.

Il existe deux manières par lesquelles une personne peut être signalée pour son attitude dans ces applications. L’une est la voie civile dans laquelle des cas tels que des menaces ou des insultes sont traités et peuvent finir par obliger cette personne à indemniser la personne lésée. D’autre part, il y a la procédure pénale dans laquelle, selon le délit, la peine maximale peut être l’emprisonnement, par exemple, pour les délits de terrorisme ou de prostitution.

Ces dernières années, les principales plaintes liées à ces groupes concernaient la protection des données des utilisateurs qui se plaignaient d’avoir été ajouté sans votre consentement à un groupe. En conséquence, les applications ont lancé des fonctions de sécurité pour empêcher tout utilisateur inconnu de rejoindre un groupe dont nous ne voulons pas. Des cas comme des mairies ou des entreprises qui ont créé des groupes pour informer des voisins ou des clients sans se rendre compte qu’ils rendaient ainsi publiques leurs données personnelles.

Cependant, en plus de ne pas inclure quiconque sans son autorisation dans un groupe, il faut également faire attention à ce qui est partagé en eux et pour cela, les administrateurs ont un rôle clé.

De quelles fonctions les administrateurs disposent-ils pour contrôler l’utilisation des chats ?

En plus de créer le groupe et d’inviter des participants, les administrateurs disposent d’une série de fonctions pour gérer ce groupe et mettre de l’ordre. Il n’y en a pas beaucoup, mais il y en a assez pour ne pas permettre à certains conflits de se reproduire. Ils peuvent:

Expulser à l’un des participants. Nommer d’autres administrateurs avec qui partager cette position. Choisissez qui peut envoyer des messages Au sein du groupe. Choisissez qui peut modifier les informations du groupe, comme l’icône, le nom ou activer la fonction de messages temporaires.

Dans WhatsApp, ces options que vous voyez dans l’image ci-dessus entrent les informations du groupe que vous avez créé et entrent dans la section Paramètres du groupe.

Ces fonctions sont très similaires à celles autorisées par Telegram et d’autres applications dans lesquelles les grands groupes sont devenus populaires où même il peut y avoir 200 membres. Les administrateurs peuvent même supprimer les messages d’autres personnes et nous supprimer afin qu’aucun participant ne puisse les voir.

De quelles fonctions les utilisateurs disposent-ils pour se protéger contre ces chats ?

Face à ce type de situation, comme nous l’avons vu précédemment, les participants et administrateurs ont le devoir de signaler tout comportement criminel qui est commis au sein du chat. Que nous soyons ou non affectés par ce comportement, nous avons un certain nombre de ressources à portée de main.

Groupes de discussion de bouclier

Pour commencer, WhatsApp, Telegram et Signal offrent à leurs utilisateurs des options pour empêcher des étrangers ou des personnes en qui nous n’avons pas confiance de nous ajouter à un chat de groupe sans notre consentement. Ces fonctions ont atteint des applications ces dernières années, Javier Franch nous rappelle que si nous ne les utilisons pas il serait nécessaire d’avoir un document signé ou un enregistrement dans lequel l’autre personne nous donne son consentement pour l’ajouter au chat, chose peu pratique pour quelque chose d’aussi trivial que WhatsApp.

Les experts en cybersécurité recommandent d’appliquer ces fonctions et de connaître toutes les options offertes par l’application que nous utilisons pour la configurer de la manière la plus sûre. Dans WhatsApp, par exemple, nous devons établir que personne ne peut nous inclure dans un groupe sans notre consentement, même s’il s’agit de personnes de confiance.

De cette façon, si une conversation commence à acquérir un ton que nous n’aimons pas et que nous voulons partir, cette personne ne pourra pas nous forcer à revenir. Ils ne nous incluent pas non plus dans des groupes d’étrangers où ils essaient de nous vendre quelque chose.

Faire un rapport et présenter des preuves

Deuxièmement, nous pouvons envisager de signaler tout crime à la police ou de demander l’aide d’un avocat si nous traitons une affaire civile. Ignacio González ajoute que “si l’opérateur qui contrôle les chats dispose d’une boîte à plaintes (quelque chose qui devrait être vulgarisé à l’avenir si la législation est modifiée), la plainte pertinente devra être déposée dans la boîte aux lettres susmentionnée et toujours enregistrée ” .

Dans ce cas, WhatsApp vous permet de signaler des contacts ou des groupes en cas de conflit. En entrant les informations de chat, en bas de la page et indiquées en rouge se trouvent les options “Quitter le groupe” et “Signaler le groupe”.

“Lorsque vous signalez un contact ou un groupe, WhatsApp reçoit les messages les plus récents que vous avez reçus de cet utilisateur, ainsi que des informations sur ses interactions récentes”, explique l’application sur sa page d’assistance. Si ce contact ou ce groupe a enfreint les conditions d’utilisation de l’application, WhatsApp se réserve le droit de suspendre le compte. D’autres applications telles que Telegram permettent également de signaler d’autres personnes en cas de spam.

Pour fournir des preuves dans ces procédures judiciaires, l’utilisation de captures d’écran est devenue populaire. Cependant, il faut rappeler que ces captures ne doivent être fournies qu’à titre de preuve dans une plainte et non publiées sur les réseaux sociaux avec les données de ces personnes. Si les autres participants aux captures peuvent être reconnus par leur nom, photo ou autre information, nous commettrons un délit de divulgation de données personnelles.

Les captures sont la ressource la plus connue pour fournir la preuve d’un crime commis au cours d’une conversation, mais elles ne peuvent en aucun cas être traitées. Javier Fanch nous dit que Non seulement vous devez effectuer la capture, vous devez également vous rendre sur le téléphone portable où vous identifiez qui (le contrevenant) est au cas où le tribunal ou les organes généraux de l’État devaient enquêter et demander à la compagnie de téléphone d’où vient ce commentaire illégal.

Les captures en elles-mêmes ne sont pas valables, elles peuvent être manipulées et considérées comme de fausses preuves, il est important de valider leur authenticité : « si demain, ça aboutit à une procédure judiciaire, il faut comparer ces captures d’écran avec le téléphone correspondant, c’est que c’est-à-dire, le jour où cette personne va témoigner devant le tribunal, vérifiez sur place, devant le juge, que ces photos ont été prises, qu’elles proviennent d’un téléphone portable et la date précise où elles ont été prises.” Nous pourrions aussi les valider dans un acte notarié, nous conseille cet avocat.

Quoi qu’il en soit, les deux experts conseiller de consulter un spécialiste pour toute question ou situation que nous vivons pour savoir comment procéder dans chaque cas et si ce qui se passe dans cette application est à signaler ou non.