Quelles sont les meilleures crypto-monnaies à acheter en avril?

Le marché de la crypto-monnaie progresse au cours de la dernière semaine de négociation de mars, Bitcoin se négocie très près de la résistance de 60000 $, et pour l’instant tout indique que le prix pourrait à nouveau dépasser ce niveau. Le marché de la crypto-monnaie continue d’attirer les investisseurs institutionnels et, selon les dernières nouvelles, Tesla acceptera désormais Bitcoin comme moyen de paiement pour ses voitures.

Les crypto-monnaies sont de plus en plus acceptées dans le paysage financier et de plus en plus d’institutions se dirigent maintenant vers l’adoption. Il serait un peu ridicule d’ignorer une capitalisation boursière de 1 billion de dollars, certes, mais la faible liquidité reste un obstacle majeur pour que Bitcoin évolue vers sa propre classe d’actifs à partir des seules valorisations », a rapporté Deutsche Bank la semaine dernière.

Si cette tendance positive se poursuit, Ethereum, Litecoin et Ripple pourraient être parmi les meilleurs en avril. Il est également important de mentionner que le PDG de PayPal, Dan Schulman, a récemment annoncé son intention de se plonger plus profondément dans le monde des crypto-monnaies dans le but de rivaliser dans l’ère de la fintech d’aujourd’hui.

«Nous savons tous que le système financier actuel est désuet et nous pouvons imaginer un avenir où les transactions seront effectuées en quelques secondes et non en quelques jours; un avenir dans lequel les transactions devraient être moins coûteuses à réaliser; et un avenir qui permet à chacun de faire partie de l’économie numérique, pas seulement aux riches », a déclaré Dan Schulman.

Une autre nouvelle positive est que Goldman Sachs a annoncé cette semaine qu’elle commencerait à proposer des crypto-monnaies à ses clients au deuxième trimestre. Certains analystes disent que Bitcoin pourrait dépasser 70000 dollars en avril, ce qui aurait certainement une influence positive sur le prix de l’Ethereum, du Litecoin et du Ripple.

Ethereum (ETH) est très proche du niveau de résistance de 2000 $

Le prix de l’Ethereum (ETH) progresse dans les derniers jours de mars et, pour l’instant, il n’y a aucun signe de changement de tendance. Ethereum pourrait progresser davantage sur le marché haussier en cours, et si le prix passe à nouveau au-dessus de 2000 dollars, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 2200 dollars, voire 2500 dollars.

D’un autre côté, si le prix tombe en dessous de 1 600 $, ce serait un signal de «vente» fort, et nous nous dirigeons vers le niveau de support de 1 400 $.

Litecoin (LTC) a trouvé un support solide au-dessus de 180 $

Le litecoin est passé de 122 $ au-dessus de 240 $ depuis début janvier 2021, et le prix actuel oscille autour de 195 $.

Les niveaux de support critiques sont de 180 $ et 160 $; 220 $ et 240 $ représentent les niveaux de résistance importants. Si le prix repasse au-dessus de 220 $, ce serait un signal pour échanger du Litecoin (LTC), et le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 240 $.

L’ondulation (XRP) peut à nouveau dépasser la résistance de 0,70 $

Le prix du Ripple (XRP) se négocie actuellement en dessous de 0,60 USD, mais l’image technique implique que le prix pourrait à nouveau dépasser la résistance de 0,70 USD en avril.

Si le prix saute au-dessus de 0,60 $, ce serait un signal pour acheter Ripple (XRP), mais si le prix tombe en dessous de 0,40 $, ce serait un signal de «vente» ferme et un signal d’inversion de tendance.

résumé

