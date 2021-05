Quelles sont les meilleures crypto-monnaies dans le secteur de l’Internet des objets?

L’Internet des objets (IoT) était à l’origine dédié à la fabrication de téléphones, de trackers de fitness, de capteurs d’humidité et en général de toutes les formes de technologie que nous aimons beaucoup plus utiles. Cependant, au fil du temps, il s’est développé à un point tel qu’il peut élever même les produits les plus ennuyeux à un tout autre niveau.

L’avenir de l’IoT est plus prometteur que jamais et il existe des projets dans l’univers de la crypto-monnaie qui élèveront davantage le marché. MXC, IoTeX et Ruff sont trois des principales crypto-monnaies à acheter dans le secteur de l’IoT.

Devriez-vous acheter MXC?

MXC est un jeton utilitaire connu sous le nom de jeton IoT, où MXC construit un réseau de données mondial qui permet aux appareils sans fil de se connecter et de communiquer efficacement sur de plus longues distances par rapport au Wi-Fi ou au Bluetooth.

Le MXC a été vu s’échanger à 0,0321 $ jeudi, soit environ 35% de moins qu’il y a un mois. Cependant, en regardant plus loin le 27 mars, le MXC était de 0,0288 $. Cela signifie que malgré la baisse d’un mois à l’autre, le MXC est plus élevé d’environ 11% sur une plus longue période.

Alors que le monde de l’IoT est révolutionné, nous pouvons le voir dépasser la barre des 0,0500 $. Si vous pouvez acheter du MXC à 0,0320 $ ou moins, cela pourrait être un achat solide. Mais si le MXC tombe en dessous de 0,0280 $, cela pourrait être un signal pour rester à l’écart, car cela indique que les acheteurs s’intéressaient peu au niveau de 0,03 $ et s’attendent probablement à un point d’entrée beaucoup plus bas.

Devriez-vous acheter IoTeX?

IoTeX IOTX / USD est considéré comme la plate-forme blockchain du futur axée sur l’IoT avec un haut niveau d’évolutivité, de confidentialité et de capacité de développement.

IoTeX a une valeur actuelle de 0,0335 $ et similaire à MXC, il s’est vendu le mois dernier de près de 30%.

Un mois plus tôt, le 27 mars, la valeur MXC était de 0,0402 USD. Quand on recule aussi loin, la baisse de valeur n’est que de 16,67%.

Il s’agit d’une pièce qui a le potentiel d’atteindre une valeur plus élevée à mesure que de plus en plus d’appareils IoT commencent à mettre en œuvre la technologie blockchain et, en tant que telle, si vous pouvez l’obtenir à 0,0330 USD, cela pourrait être un investissement solide à long terme. Mais soyez prudent aux niveaux clés tels que 0,03 USD, car une baisse en dessous indique que les niveaux de support potentiels ne se sont pas maintenus.

Devriez-vous acheter de l’hélium?

Helium HNT / USD est un réseau décentralisé alimenté par blockchain destiné aux appareils IoT, et il permet aux appareils à faible consommation de communiquer entre eux et d’envoyer des données sur le réseau.

L’hélium se négociait à près de 17 $ jeudi et est en hausse de plus de 20% sur la journée et nettement plus élevé après l’entrée en 2021 à environ 1,30 $.

Bien que l’hélium ait connu une forte croissance depuis le début de l’année, les investisseurs devraient toujours l’acheter dans un contexte de vigueur récente et d’une partie de la dynamique des échanges. Si vous souhaitez attendre un prix inférieur, nous vous recommandons d’acheter à 15 $ et de définir un stop loss à 14 $ pour mieux gérer le risque et l’exposition à la baisse.