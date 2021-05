Quelles sont les meilleures crypto-monnaies pour investir dans le secteur des jeux ?

Le marché des jeux sur PC était estimé à près de 37 milliards de dollars en 2020. Il n’est pas étonnant que de nombreux projets de crypto-monnaie tentent d’innover l’industrie du jeu grâce à la technologie blockchain. Le principal problème avec la plupart des jeux est le fait qu’ils sont centralisés. À un moment donné, les serveurs d’un jeu spécifique que vous aimez s’arrêteront et vos éléments de jeu disparaîtront.

Cependant, il existe des projets qui tentent de mélanger les choses et de renvoyer cette valeur au joueur, comme Decentraland MANA / USD et Enjin Coin ENJ / USD.

Devriez-vous investir dans Decentraland?

Decentraland est une plate-forme de réalité virtuelle alimentée par la blockchain Ethereum et permet aux utilisateurs de créer, d’expérimenter et de monétiser du contenu et des applications en achetant des parcelles de terrain qu’ils peuvent ensuite construire.

Decentraland s’échangeait à 0,79 $ le 31 mai. Il y a un mois, il avait une valeur de 1,48 $ alors qu’en mars, il se négociait à 1,02 $. Cela implique que la crypto-monnaie a connu quelques mois difficiles.

Cependant, si nous allons plus loin, nous pouvons voir que Decentraland s’échangeait à 0,23 $ fin février. En d’autres termes, les investisseurs de Decentraland qui ont résisté depuis février progressent toujours à plus de 240% malgré la faiblesse récente.

Cela signifie que vous devriez investir dans Decentraland si vous le voyez à environ 0,80 USD, car il a le potentiel de croître facilement de plus de 1,20 USD. Cependant, si vous le voyez tomber en dessous de 0,50 $, ce n’est peut-être pas un investissement aussi intelligent et vous devez attendre les signes indiquant que la dynamique de vente est terminée.

Devriez-vous investir dans Enjin Coin ?

Enjin Coin est un projet d’Enjin, qui est une entreprise qui fournit un écosystème de produits de jeu interconnectés basés sur la blockchain. Enjin Network est une plate-forme de jeu social où les utilisateurs peuvent créer des sites Web et des clans, discuter et héberger des magasins de biens virtuels. Il est également basé sur la blockchain Ethereum et est un jeton ERC-20.

Enjin Coin se négociait à 1,56 $ le 31 mai et est en baisse de plus de 40 % par rapport au mois dernier. Comme Decentraland, Enjin Coin est nettement plus élevé que celui où il a été négocié en février. Plus précisément, Enjin Coin vaut maintenant 178,57% de plus qu’au début de 2021.

Vous devriez investir dans Enjin Coin si vous le voyez à la barre des 1,50 $ car il a connu une augmentation constante avant la baisse, mais si vous finissez par le voir en dessous de 1 $, il est peut-être temps d’investir dans autre chose, mais vous devez garder Enjin Coin sur votre liste de surveillance.

L’avenir des jeux vidéo

L’industrie du jeu vidéo est de loin l’une des plus grandes industries du divertissement au monde. Tout le monde est actuellement à la maison en train de profiter d’un jeu vidéo ici et là, et le prochain grand saut dans cette forme de divertissement sera certainement cette technologie décentralisée. Maintenant, vous avez vu un peu d’informations sur la croissance et la perte de valeur du marché, mais si vous êtes un joueur passionné et que vous pensez que l’industrie continuera également à se développer dans la sphère cryptographique, ces pièces pourraient être des investissements intéressants. .

