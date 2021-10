Quelles sont les mesures clés des médias sociaux pour atteindre vos objectifs marketing

Si vos objectifs sont de sensibiliser et d’éduquer votre public cible, il est essentiel d’inclure l’engagement et la portée en tant que mesures.

Par Khushboo Solanki Sharma

Les médias sociaux sont devenus un moyen puissant pour les marques de renforcer leur présence, d’interagir avec les clients et de créer un rappel transparent sur diverses plateformes. Les mesures des médias sociaux offrent un aperçu stratégique pour évaluer l’efficacité des efforts de marketing des médias sociaux et permettent de corriger le cours en temps réel. Par conséquent, il est impératif de cartographier et de documenter ces mesures des médias sociaux.

Il existe de nombreuses options disponibles qui mesurent les résultats des efforts des médias sociaux. Il est crucial d’identifier la bonne combinaison de mesures en fonction des exigences, des objectifs et des buts de la campagne de votre marque.

Voici quelques mesures décodées pour vous aider à obtenir des résultats tangibles dans la publicité numérique.

Notoriété – Impressions et portée

Si l’objectif de votre campagne est de développer la notoriété de la marque, vous devez suivre les impressions et la portée. Les impressions indiquent le nombre de fois où votre annonce est apparue dans la chronologie de quelqu’un. La portée désigne les téléspectateurs uniques potentiels de votre publication comprenant le nombre de vos abonnés plus le nombre d’abonnés des comptes qui ont partagé votre publication.

Si vos objectifs sont de sensibiliser et d’éduquer votre public cible, il est essentiel d’inclure l’engagement et la portée en tant que mesures. Les publications avec des impressions élevées et un faible engagement impliquent que le contenu était suffisamment intéressant pour permettre au public cible de prendre l’action souhaitée. Une portée élevée et un engagement élevé impliquent que le contenu a touché une corde sensible auprès du public. La portée peut être calculée par le nombre de retweets (dans le cas de

Twitter) ainsi que les abonnés de ces comptes.

Taux d’engagement

L’engagement est une large catégorie comprenant diverses actions du public cible, notamment les likes, les partages, les retweets et les clics. Le taux d’engagement mesure dans quelle mesure votre public agit sur votre publication par le biais de likes, de commentaires ou de partages, ou de tous ou d’une combinaison de ceux-ci. Le taux d’engagement est la somme totale de toutes les actions souhaitées effectuées par les téléspectateurs. Des taux d’engagement élevés indiquent un contenu passionnant qui conduit à plus d’interactions de la cible

public avec votre marque.

Une métrique utile ici est le taux d’engagement des publications calculé en divisant le nombre de métriques d’engagement par les impressions ou la portée. De même, le compte mentionne que le tag que la marque gère dans les conversations sur les réseaux sociaux (à l’exclusion de celles dans le cadre de la réponse) indique une bonne notoriété de la marque. Il est essentiel d’examiner plus d’une métrique pour décrire vos efforts de marketing. Par exemple, si un message représentant une belle photo obtient des likes mais pas des commentaires

ne signifie pas qu’il est en dessous de la marque. Cela signifie qu’il n’y a pas d’appel à l’action.

Part de voix – Volume et sentiment

Ces mesures sont souvent utilisées dans les relations publiques, l’analyse concurrentielle et les campagnes publicitaires payantes. La part de voix indique la robustesse de la présence de votre marque dans les médias sociaux. Il peut être cartographié grâce à des outils d’écoute sociale qui aident les spécialistes du marketing à évaluer le volume de discussion pour des mots-clés spécifiques. Lorsqu’il est associé au rapport Tendances, il donne un aperçu des mots clés associés à votre marque et de ce qui peut encore être amélioré.

ROI – Référencement et conversions

Le trafic de référencement social et les conversions sont intrinsèquement liés aux objectifs marketing et ont un impact sur les résultats des entreprises. Les références suivent la source de votre trafic vers le site Web. Le support « social » désigne le trafic provenant des plateformes de médias sociaux, subdivisé par le réseau.

Les conversions font référence aux clients qui ont mis votre produit en ligne. Les conversions sociales font référence à des achats effectués via des plateformes de médias sociaux.

Une autre mesure est le taux de clics (CTR) dans les annonces et les publications. Le CTR peut être calculé en divisant le nombre de clics par le nombre d’impressions de l’annonce. Un CTR élevé indique une annonce efficace. Le CTR est utilisé dans les liens sur les pages de destination, les liens de courrier électronique et les boutons d’appel à l’action, les publicités sur les réseaux sociaux, les publicités au paiement par clic, entre autres.

Voici quelques exemples de mesures clés qui peuvent influencer les performances de votre marque. En plus de connaître ces métriques, il est essentiel de connaître les références de votre secteur, de mapper vos annonces par rapport à celles-ci et de les modifier en conséquence pour obtenir les meilleurs résultats. Tirant parti de la puissance du Big Data, ces métriques mesurent les performances avec précision et en temps réel. Cette fonction a donné un avantage à la publicité numérique sur la publicité extérieure et a aidé la première à émerger comme un média rentable. L’avènement des technologies émergentes, l’évolution des modèles de science des données et l’innovation des spécialistes du marketing présentent une période passionnante pour l’analyse des médias sociaux.

L’auteur est fondateur de Zero Gravity Communications

