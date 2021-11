Quelles sont les nouvelles chansons sur Donda Deluxe ? Kanye West sort une nouvelle version

Après de nombreuses rumeurs, Kanye West a sorti la version Deluxe de son album Donda. Voici ce que vous devez savoir.

Après plusieurs retards et soirées d’écoute, Kanye, qui utilise le nom Ye maintenant, a laissé tomber son album 2021 à des fans fidèles du monde entier.

Le rappeur a récemment dévoilé l’édition Deluxe de son album.

Alors, quelles chansons sont sur la version étendue ?

Kanye laisse tomber Donda Deluxe

Dimanche 14 novembre, Ye a sorti l’édition Deluxe tant attendue de Donda sur les plateformes de streaming.

Alors que la nouvelle version faisait l’objet de rumeurs depuis longtemps, le rappeur a confirmé les spéculations dans une récente interview de Drink Champs.

Il a même joué une partie de l’un des morceaux pour taquiner les fans.

Apple Music a mis à jour Donda le mois dernier, alimentant de nouvelles rumeurs selon lesquelles une nouvelle version est en préparation depuis un certain temps.

Quelles sont les nouvelles chansons sur Donda deluxe ?

La version Deluxe comprend cinq nouvelles chansons.

Ils s’appellent ‘Up From the Ashes’, ‘Remote Control Pt 2’, ‘Never Abandon Your Family’, ‘Keep My Spirit Alive Pt 2’ et ‘Life of the Party’.

Le dernier est une collaboration avec le rappeur et compositeur d’Atlanta André 3000.

Les nouveaux morceaux ont été inclus dans la version Deluxe et sont disponibles sur des plateformes de streaming telles que Spotify, Tidal et Apple Music.

Vous pouvez écouter la version étendue via le lien Twitter ci-dessous.

Que pensent les fans de la version ?

Les fans sont ravis que l’édition Deluxe soit arrivée sans aucun problème après plusieurs retards de l’album plus tôt cet été.

Découvrez quelques réactions sur Twitter ci-dessous.

