Quelles sont les nouvelles heures pour le tarif de l’électricité

Le 1er juin, le nouveau système La facture de la lumière. L’un de ses aspects caractéristiques est l’établissement de trois tranches horaires, selon lesquelles le prix varie : heures Vallée, Heures appartement et laheures de pointe. Récemment, ces barèmes de prix de l’électricité ont changé.

Tout d’abord, les heures creuses ont commencé à 12 heures du soir et s’est terminé à 8 heures du matin, en plus des week-ends et jours fériés au complet. De son côté, les horaires fixes ont été établis de 8h à 10h, de 14h à 18h et de 22h à minuit.

Les heures de pointe, celles où l’électricité était payée à un prix plus élevé, comprenaient les heures comprises entre 10 h et 14 h et entre 18 h et 22 h l’après-midi.

Tous les jours, les plages horaires présentent des modifications (même avec heures de différence). Pour cette raison, les perspectives que nous avions en juin ont beaucoup changé par rapport à l’actuelle.

Une façon de connaître ces changements au quotidien est de consulter le site Web de la Électrique rouge d’Espagne, dans laquelle sont publiés les chiffres de la demande.

Derniers changements sur la facture d’électricité :

Le passé Lundi 18, à partir de 7 jusqu’à ce que les 8 heures du matin, la période était appartement (au lieu de vallée).

Entre les 8 et les 10h il a été heure de pointe entre les 9 et 10 (pas simple).

Les mercredi 20 la l’heure de pointe a été prolongée à partir de 8 heures du matin jusqu’à 11 heures du matin.

Les jeudi 21 vousje vendredi 22 les heures de pointe étaient entre 8 et 10.

Les jeudi 21 il y avait des heures creuses depuis 11 heures du matin jusqu’à 6 heures du soir, alors que dans des conditions normales, il aurait été entre la pointe et le plat.

Le samedi 23, heures de pointe ils étaient entre 12h00 et les 2 heures du matin, de 9 heures à 10 heures et à partir du 19 heures à 22 heures, tandis que des heures creuses ont été établies de Onze à 18 heures.