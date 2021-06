Quelles sont les plus grandes maisons de disques de 2021 ? Voici un aperçu rapide

De la signature et du développement d’actes à la promotion de chansons à succès et bien entre les deux, les plus grandes maisons de disques d’aujourd’hui jouent un rôle clé dans l’industrie de la musique contemporaine.

Voici un aperçu rapide des plus grandes maisons de disques de 2021, y compris un aperçu de leur histoire, de leurs finances, de leurs actes signés et de leur direction exécutive.

Groupe de musique universel (UMG)

Fondé en 1934 en tant que filiale américaine de Decca Records, Universal Music Group (UMG) – maintenant une filiale du conglomérat français Vivendi – a adopté son nom actuel à la fin de 1996. En tête de liste des plus grands labels d’aujourd’hui, le groupe basé à Santa Monica, en Californie La société possède une gamme d’empreintes bien connues, telles que Capitol Records, EMI Records, Republic Records, Interscope Geffen A&M Records, Def Jam Recordings et bien d’autres.

Comme on pouvait s’y attendre, compte tenu de cette vaste gamme de sous-labels, des artistes tels que Taylor Swift (Republic), Billie Eilish (Interscope), BTS (Def Jam Japan), Lil Wayne (Republic) et Kendrick Lamar (Interscope) publient de la musique sous la bannière Universal.

En maintenant des bureaux dans plusieurs États américains et dans plus de 60 pays à travers le monde, Universal Music Group et ses filiales ont gagné environ 8,82 milliards de dollars en 2020. La division d’édition d’UMG, Universal Music Publishing Group, et son catalogue d’environ trois millions de titres est le deuxième en importance à Sony Music Publishing.

Lucian Grainge, directeur de longue date de l’industrie musicale, dirige l’entreprise depuis 2011, traçant son expansion et supervisant sa vente de 20 %, 7,12 milliards de dollars (6 milliards d’euros) à Tencent. De plus, Vivendi a révélé en juin 2021 qu’il était en pourparlers pour vendre une autre participation de 10 % d’Universal Music, cette fois pour environ 4 milliards de dollars, à Square Tontine Holdings du gestionnaire de fonds spéculatifs William Ackman. L’accord attribuerait à UMG une « valeur d’entreprise » (dettes comprises) d’environ 41,53 milliards de dollars (35 milliards d’euros).

Vivendi, qui a acquis la pleine propriété d’Universal Music Group en 2006, s’apprête à lancer le label sur Euronext Amsterdam le lundi 27 septembre 2021 « au plus tard ». Le conglomérat émettra ensuite 60 % du capital social d’UMG à ses investisseurs sous forme de « dividende spécial ».

Sony Music Entertainment (PME)

Fondée sous le nom d’American Record Corporation (ARC) en 1929, l’actuelle maison de disques numéro deux a été acquise par Sony Corporation en 1988 et rebaptisée Sony Music Entertainment (SME) en 1991. Depuis lors, la marque basée à New York – également connue simplement sous le nom de Sony Music – a encore développé une réputation comme l’une des plus grandes maisons de disques, avec des bureaux dans plusieurs États américains et plus de 40 pays attestant de son importance.

De plus, les marques les plus distinguées de la filiale de Sony Group Corporation incluent Epic Records, Columbia Records, Arista Records et RCA Records, ce dernier qu’elle a acheté à Bertelsmann en 2008, après quatre années d’activités conjointes sous le nom de Sony BMG. De manière significative, la société d’édition de SME, Sony Music Publishing – anciennement Sony/ATV – possède ou gère environ cinq millions de droits d’auteur, le plus grand nombre de tous les éditeurs dans le monde. Des artistes des Foo Fighters à Mariah Carey et de Travis Scott à Shakira, pour n’en nommer que quelques-uns, sortent actuellement leurs morceaux via Sony Music Entertainment.

Doug Morris, qui a passé 16 ans en tant que PDG d’Universal Music Group, a consacré six ans à la direction de Sony Music avant de prendre sa retraite en 2017. Son remplaçant, l’ancien PDG de Columbia Records, Rob Stringer, continue de diriger SME aujourd’hui.

Groupe de musique Warner (WMG)

Warner Music Group (WMG), fondé en 1958 sous le nom de Warner Bros. Records, s’est fermement établi comme l’une des plus grandes maisons de disques au monde. La société basée à New York a adopté son nom actuel en 1991 (par coïncidence, la même année que Sony Music Entertainment a reçu son titre actuel), à la suite de la fusion en 1989 de Time Inc. et Warner Media.

Bien que les labels de Warner Music Group aient été décidément rentables tout au long des années 1990, une série de controverses (y compris, mais sans s’y limiter, des conflits de dirigeants de grande envergure) ont précédé la décision de vendre WMG pour 2,6 milliards de dollars en 2004. La société connue sous le nom de WarnerMedia ne possède plus de participation. au Warner Music Group.

Après des échanges en bourse entre 2005 et 2011, Warner Music Group a été racheté par Access Industries, un conglomérat de plusieurs milliards de dollars appartenant à l’homme d’affaires Len Blavatnik. Puis, après neuf ans de propriété privée, Access Industries a facilité le retour partiel de WMG au NASDAQ en juin 2020 ; Access détient toujours environ 86% du label, qui maintenait une capitalisation boursière de 17,86 milliards de dollars au moment de la publication.

Warner Music Group opère actuellement dans plusieurs États américains et dans plus de 50 pays à travers des filiales reconnues telles que Warner Records, Atlantic Records et Elektra Records, ainsi qu’une abondance de sous-labels au sein de ces divisions. La dernière maison d’édition du label Big Three, Warner Chappell Music, possède un catalogue de plus d’un million de chansons et travaille dans une quarantaine de bureaux dans le monde. De même, la liste d’artistes considérable de WMG comprend The Black Keys, Weezer, Jason Derulo, Ed Sheeran, Cardi B et de nombreux autres musiciens populaires.

Stephen Cooper, conseiller financier de longue date et ancien cadre supérieur de Metro-Goldwyn-Mayer, dirige le Warner Music Group depuis le rachat d’Access Industries en 2011 ; Max Lousada est le PDG de la musique enregistrée de WMG.

Gestion des droits de BMG

Comme mentionné, Sony Music Entertainment a acheté la part du conglomérat allemand Bertelsmann dans Sony BMG en octobre 2008. Cependant, Bertelsmann a rapidement réintégré la scène musicale (en conservant les droits sur une petite partie de la musique de la coentreprise Sony) avec BMG Rights Management. , un label et un éditeur combinés qui s’est rapidement imposé parmi les plus grandes maisons de disques.

Ayant démarré uniquement avec un bureau à Berlin, BMG Rights Management a depuis ouvert 15 nouvelles succursales sur quatre continents. Renforçant son activité d’édition avec l’acquisition de Chrysalis Music et Bug Music (2010), Virgin Music Publishers (2011) et plusieurs autres éditeurs, l’entité en pleine croissance est officiellement le quatrième plus grand administrateur de droits d’auteur, derrière les trois grands labels. .

Côté enregistrement, Blink-182, Avril Lavigne, Rick Astley et Nickelback, pour n’en citer que quelques-uns, ont sorti des albums avec BMG, qui met l’accent sur un « engagement envers l’équité » et des contrats transparents. Hartwig Masuch, artiste et ancien cadre au sein de la division édition de Warner Music, dirige BMG depuis sa création en 2008.

Étiquettes indépendantes

Un certain nombre de labels indépendants de premier plan, tels que Epitaph Records de Brett Gurewitz et Glassnote Records de Daniel Glass, opèrent aujourd’hui, et Merlin représente la plupart de ces joueurs indépendants contemporains. De même, plusieurs labels indépendants historiques du passé – comme Island Records d’UMG et Virgin Records – ont longtemps été des divisions des grands labels.