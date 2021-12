Quelles sont les prévisions du marché britannique du logement pour 2022 ?

Rightmove a dévoilé ses dernières prévisions du marché britannique du logement pour l’année à venir. Alors que 2021 a vu d’énormes changements dans le secteur immobilier, en grande partie grâce à Covid, peut-on s’attendre à plus de stabilité en 2022 ?

En regardant ce qui s’est passé au cours de 2021, les prévisions pour 2022 peuvent sembler un peu floues. En ce qui concerne Covid, le Royaume-Uni s’habitue toujours à une «nouvelle normalité» en termes d’impact sur la vie quotidienne des gens, l’énorme augmentation du travail à domicile étant l’un des principaux facteurs ayant influencé le marché du logement.

La relance du droit de timbre a également joué un rôle important dans le maintien du secteur en période difficile. Le nombre de transactions a battu tous les records en raison du congé fiscal, ce qui a provoqué une frénésie d’activité chez les acheteurs de maison, les déménageurs et les investisseurs.

Maintenant, Rightmove a présenté ses principales prévisions sur le marché du logement, détaillant ce que nous pourrions nous attendre à voir en 2022.

Que pourrait-il arriver aux prix des maisons?

Le portail immobilier estime que les prix demandés moyens augmenteront de 5% en 2022. Cela pourrait ajouter environ 17 000 £ à la valeur moyenne d’une propriété, ce que les propriétaires et les investisseurs immobiliers potentiels doivent considérer.

Rightmove ajoute qu’il pourrait y avoir plus de logements sur le marché, ce qui facilitera les choses pour les acheteurs. Il indique qu’il a constaté une augmentation de 19% du nombre de personnes demandant des évaluations d’agents immobiliers via Rightmove au cours du mois dernier, alors que les gens envisagent de répertorier leurs propriétés au cours de la nouvelle année.

L’expert immobilier Tim Bannister commente : « Alors que le marché immobilier de 2022 continuera d’être chargé, nous prévoyons qu’il sera moins frénétique qu’en 2021, d’autant plus que de plus en plus de propriétaires décident de venir sur le marché au cours du premier semestre de l’année.

« Les déménageurs bénéficieront d’une bonne disponibilité des prêts hypothécaires, ainsi que d’un plus grand choix de propriétés, en particulier avec l’afflux habituel de vendeurs arrivant sur le marché au printemps. Les hausses de prix seront plus lentes cette année, par rapport à 2021, ce qui incitera certains propriétaires qui ont renoncé à déménager à passer à l’action.

Prévisions du marché du logement régional

Selon Rightmove, quatre domaines clés s’avèrent particulièrement populaires parmi les acheteurs en ce moment. Il s’agit de l’Ecosse, des West Midlands, du sud-ouest et du Yorkshire & Humber. Le portail estime que ces zones pourraient connaître une croissance des prix des logements d’environ 7% en 2022.

Fait intéressant, d’autres indices et prévisions du marché du logement ont placé le nord-ouest en tête de liste des endroits où s’attendre à la plus forte croissance des prix des logements. La région a montré la voie à cet égard au cours des dernières années, car elle devient un endroit plus attrayant pour vivre et investir grâce à une régénération et un réaménagement continus. Cela s’ajoute à l’augmentation du nombre de grandes entreprises et d’entreprises qui délocalisent et améliorent les perspectives d’emploi.

Et Londres ?

Le marché immobilier de la capitale a évolué à un rythme différent de celui du reste du pays ces dernières années. Il a connu une croissance des prix des logements beaucoup plus lente, bien que les niveaux de transactions soient encore relativement élevés. La demande des acheteurs, selon Rightmove, n’est pas aussi forte dans la capitale que dans d’autres régions.

Alors que Covid aurait pu influencer cela – avec plus de personnes qui peuvent désormais travailler à domicile à la recherche d’un meilleur équilibre travail-vie loin de la ville – la tendance a commencé avant la pandémie. Cependant, comme dans le reste du pays, le marché du logement de Londres varie considérablement entre ses différentes sous-locations.

Tim Bannister déclare : « Il y aura des points chauds et des points plus frais à travers la capitale, car il y a tellement de poches différentes fonctionnant à des vitesses différentes. Les acheteurs internationaux sont de plus en plus présents et les acheteurs de tous les budgets trouvent des propriétés à des prix attractifs.