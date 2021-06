Quelles sont les principales différences entre Windows 10 et Windows 11 : le changement en vaut-il la peine ? | La technologie

Microsoft fait face à une nouvelle étape de son histoire avec l’arrivée de Windows 11. La nouvelle version de son système d’exploitation pour ordinateurs et portables regorge de nouveautés et sera gratuite pour de nombreux utilisateurs.

La sortie de Windows 11 est en train de devenir la dernière révolution parmi les utilisateurs de Microsoft. Cette nouvelle version reçoit des changements de conception, plus d’applications disponibles et la possibilité de personnaliser davantage le système en fonction de chaque individu.

Microsoft garantit que cette version a été conçue pour obtenir une esthétique plus propre, bien qu’elle ait également concentré de nombreuses améliorations dans la section performances et sécurité au profit de tous les utilisateurs et appareils qui reçoivent la mise à jour. Ce sont quelques-unes des différences qui placent Windows 11 au-dessus de Windows 10.

Plus de communication entre l’ordinateur portable et le moniteur principal

Windows 11 inclut des fonctions telles que Snap Groups et Snap Layouts, deux outils conçus pour faciliter les déplacements entre les applications et les fenêtres que nous avons ouvertes sur le bureau. Il sera plus facile de connecter et de déconnecter l’ordinateur d’un deuxième moniteur sans perdre l’emplacement des fenêtres et de les retrouver plus rapidement dans la barre des tâches.

Dans ce même aspect, l’organisation et la création de bureaux virtuels a été repensée d’une manière plus similaire au système utilisé par Apple. Sous Windows 10, ce système devenait quelque peu rudimentaire, mais il sera désormais plus dynamique de combiner un bureau avec un bureau personnel ou de jeux.

Microsoft Teams et Widgets dans la barre des tâches

La barre des tâches du bureau reçoit également de nouveaux membres tels que Microsoft Teams. L’application d’appel vidéo de Microsoft a reçu beaucoup d’attention l’année dernière pour la distance sociale et le télétravail. Il sera désormais installé par défaut sur la barre des tâches pour un accès facile.

Les équipes seront également accompagnées d’une nouvelle fenêtre de widgets qui pourra être plus facilement personnalisée sur la barre des tâches, une nouveauté avec laquelle Windows souhaite que les utilisateurs personnalisent davantage leur ordinateur.

Windows 11 pour tablettes et autres appareils

Microsoft souhaitait améliorer l’expérience tactile sur les ordinateurs portables ou les tablettes pliables. a développé de nouveaux gestes et une plus grande intégration avec des modules complémentaires tels que les stylos numériques. Ces accessoires facilitent le travail des étudiants ou des professionnels qui doivent prendre des notes ou créer des dessins et se popularisent sur le marché comme les modèles pliants qui passent d’un ordinateur portable à une tablette d’un simple geste.

La voix en tant que système de contrôle du système est également à la hausse, c’est pourquoi Microsoft a décidé d’introduire des commandes vocales et écrites dans sa nouvelle version. L’entreprise n’a pas très bien réussi avec son assistant virtuel Cortana, par rapport aux plus populaires comme Google Assistant ou Alexa, mais cette utilisation de la voix peut être intéressante pour les utilisateurs.

Les applications Android arrivent sur le Microsoft Store

Proche également des appareils mobiles comme les tablettes, le renouvellement de la boutique Microsoft pour les applications a été favorisé. Jusqu’à présent, ce magasin se concentrait sur les applications créées par Windows, mais il s’ouvre désormais à de nouveaux développeurs d’applications Web progressives, d’applications universelles et, comme toujours, de programmes Win32.

Parmi les nouvelles applications téléchargeables sur le Microsoft Store figurent celles pour Android grâce à l’alliance avec Amazon AppStore. Instagram, Telegram, WhatsApp et bien d’autres font le saut vers Windows connecté à ce système et aux appareils qui l’utilisent avec les mobiles auxquels tant d’utilisateurs se sont habitués.

Mise à jour gratuite pour tous ceux qui répondent à certaines exigences

Avec toutes ces nouveautés et bien d’autres que vous pouvez consulter ici, de nombreux utilisateurs attendent déjà l’opportunité de faire le saut vers Windows 11 et de commencer à profiter des changements qu’il apporte. Si vous avez un ordinateur avec Windows 10, il est probable que vous recevrez bientôt la notification que Windows 11 est prêt à être installé gratuitement sur votre appareil.

Cependant, votre matériel informatique doit répondre à une série d’exigences : un disque dur d’une capacité d’au moins 64 Go, un processeur d’au moins 2 cœurs, un TPM 2.0, 4 Go de RAM et Secure Boot. Pour le vérifier, Microsoft propose l’application PC Health Check qui vous informe lors de l’installation si votre ordinateur est compatible avec Windows 11.