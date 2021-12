Quelles sont les principales différences ?

Edgar Cervantes / Autorité Android

Facebook est un grand réseau social qui s’est avéré utile à des fins personnelles et professionnelles. C’est l’un de ces services qui semblent arrêter le monde chaque fois qu’ils tombent en panne. C’est de loin le réseau de médias sociaux le plus populaire. L’application Facebook Android a été téléchargée plus de cinq milliards de fois, mais vous avez peut-être remarqué qu’il existe une autre version sur le Google Play Store. Quelle est la différence entre Facebook et Facebook Lite ?

Le nom est un cadeau évident : Facebook Lite est à peu près une version allégée de l’application Facebook complète. Cette application Facebook alternative a un utilisateur et un marché spécifiques à l’esprit, et elle a ses propres avantages, ainsi que ses propres inconvénients. Nous couvrirons les détails de Facebook vs Facebook Lite aujourd’hui et vous aiderons à choisir si l’application Lite est faite pour vous, ou si vous devez vous en tenir à l’application Facebook standard.

Qu’est-ce que Facebook Lite ?

L’application Facebook est destinée à offrir l’expérience complète des réseaux sociaux, avec toutes ses améliorations, fonctionnalités et outils, sans compromis. En tant que telle, il peut s’agir d’une application très gourmande en énergie et en ressources, ce qui est excellent pour les personnes sans électricité, sans stockage de smartphone ou limitations de données cellulaires, qui souhaitent profiter de toute l’expérience Facebook. Cependant, cette application pourrait être trop pour ceux qui n’ont pas accès à de tels luxes.

Facebook Lite a été créé en pensant aux utilisateurs plus occasionnels, aux propriétaires de téléphones abordables et aux marchés en développement. C’est une application beaucoup moins exigeante qui réduit Facebook à ses fonctionnalités de base. En termes simples, Facebook Lite est une version barebone de l’application Facebook complète.

Vous vous demandez peut-être si vous ne feriez pas mieux d’utiliser Facebook plutôt que Facebook Lite. Passons en revue certaines des principales différences.

Pourquoi Facebook Lite est meilleur

Commençons par les raisons qui font de Facebook Lite une meilleure alternative au bon utilisateur.

Facebook Lite est une application beaucoup plus petite

Certains d’entre vous peuvent avoir des téléphones avec très peu d’espace de stockage à revendre. C’est souvent le cas avec les combinés abordables. C’est particulièrement un problème, étant donné que l’application Facebook n’est en aucun cas une petite.

La taille exacte du fichier variera selon le téléphone, mais nous avons effectué un téléchargement propre à l’aide d’un Pixel 4a avec 5G, et il pèse 162 Mo. Pendant ce temps, Facebook Lite ne fait que 2,51 Mo sur le même combiné. Comme vous pouvez le voir, la différence est énorme.

Si vous vous retrouvez souvent à court d’espace de stockage, vous pouvez envisager de vous en tenir à Facebook Lite.

Vous pouvez utiliser Messenger sur Facebook Lite

L’application Facebook habituelle vous oblige à télécharger Facebook Messenger pour discuter avec vos contacts. Ce n’est pas le cas avec Facebook Lite, qui permet de chatter directement depuis la même application. Appuyez simplement sur l’onglet Messenger et tapez.

Vous n’aurez pas à télécharger une application secondaire pour vos besoins de messagerie, économisant ainsi un espace de stockage plus précieux. Vous pouvez télécharger Facebook Messenger Lite si vous préférez, mais ce n’est pas obligatoire.

Facebook Lite utilise moins de données Internet

Les données cellulaires sont quelque chose dont beaucoup d’entre nous, citadins et citoyens des pays développés, n’ont souvent pas à s’inquiéter. Nous avons de la bande passante 4G et 5G à revendre, mais les données cellulaires sont beaucoup plus limitées dans d’autres domaines. Si votre forfait vous a plafonné, si vous habitez dans une zone 2G/3G, ou avez une mauvaise réception, vous devez surveiller votre consommation de données. C’est une chose qui rend le choix entre Facebook et Facebook Lite évident.

Facebook Lite est conçu pour bien fonctionner même à des vitesses 2G. Il fait quelques choses pour s’assurer que cela est possible. Pour commencer, les images ne sont pas préchargées, elles seront donc téléchargées et affichées lorsque vous faites défiler vers le bas. C’est bon pour économiser vos précieux mégaoctets, mais cela rend également l’expérience un peu plus lente. Les vidéos ne seront pas lues automatiquement sur Facebook Lite, sauf si vous êtes connecté au Wi-Fi.

Si vous n’êtes pas satisfait de toutes ces sauvegardes de données, vous pouvez apporter quelques modifications aux paramètres, notamment en réduisant la qualité des photos, la qualité de la vidéo ou même en activant l’économiseur de données. Toutes ces options vous aideront à réduire au minimum l’utilisation des données. Sans parler du téléchargement de l’application elle-même, il faudra beaucoup moins de données.

Vous pouvez certainement faire la différence de qualité, mais les avantages pourraient bien valoir ce sacrifice. Facebook Lite sera beaucoup plus rapide et plus facile sur votre utilisation d’Internet.

Facebook Lite a un look plus épuré

Facebook Facebook Lite Facebook Facebook Lite

Nous avons mentionné que l’une des différences les plus importantes entre Facebook et Facebook Lite est qu’il est beaucoup plus simple, et cela est également évident dans l’apparence générale de l’application. L’interface utilisateur est beaucoup plus propre et certains d’entre vous pourraient la préférer à l’esthétique de l’application Facebook ordinaire.

Les icônes conservent un design plus simplifié et il y a beaucoup moins d’options aléatoires qui gênent. Les commentaires de publication s’affichent rarement sur votre fil d’actualité, ce qui permet de conserver une interface épurée. Les notifications semblent également beaucoup plus simplifiées, et davantage s’adapteront en fait à un seul écran, éliminant ainsi le besoin de faire défiler autant.

Pourquoi vous pourriez vouloir rester avec Facebook

Edgar Cervantes / Autorité Android

Ceux qui essaient de comprendre le dilemme Facebook vs Facebook Lite pourraient finir par se rendre compte que les sacrifices ne suffisent pas pour changer. Passons en revue certaines des raisons pour lesquelles l’application Facebook originale pourrait être une meilleure option.

Qualité photo et vidéo

Les images et les vidéos sont plus belles dans l’application Facebook classique, à moins que vous ne modifiiez les paramètres. Ce n’est pas mauvais pour beaucoup d’entre vous, mais avoir une meilleure qualité d’image est définitivement agréable.

Facebook a-t-il plus de fonctionnalités ?

Nous serons honnêtes et dirons que nous ne pouvons pas trouver de fonctionnalités essentielles manquantes dans Facebook Lite. Nous avons le fil d’actualité, Marketplace, des histoires, des vidéos, des bobines, la section amis et Messenger. Vous pouvez même jouer à des jeux, gérer des événements, consulter la section de rencontres et gérer des annonces, entre autres. Facebook jure cependant que certaines fonctionnalités manquent sur Facebook Lite. Avoir plus est toujours mieux que d’avoir moins, nous dirons donc que Facebook est un meilleur pari dans ce département, même si nous ne trouvons pas grand-chose que nous ne pouvons pas faire sur Facebook Lite.

Le seul changement qui, selon nous, pourrait être important est l’absence d’option de partage sur Facebook Lite. Ce qui est également vrai, c’est que tout est accessible en moins de clics sur l’application Facebook complète. Les commentaires s’affichent plus souvent, et plus semble être fait automatiquement en arrière-plan. La section du menu semble également plus dynamique et interactive, pleine de raccourcis et de suggestions.

Disponibilité

Ce ne sera pas un problème pour nos collègues utilisateurs d’Android, car Facebook Lite est largement disponible sur le Google Play Store, mais un inconvénient pourrait vous obliger à utiliser Facebook, au lieu de Facebook Lite. L’application n’est pas disponible partout pour les utilisateurs iOS. Par exemple, nous ne pouvons pas obtenir Facebook Lite pour iOS aux États-Unis. Cela signifie que beaucoup d’entre vous ne peuvent pas obtenir Facebook Lite, même si vous le vouliez.

Facebook vs Facebook Lite : le verdict

Edgar Cervantes / Autorité Android

L’application Facebook complète offrira une expérience plus complète si vous n’avez pas de limitations de stockage, de données, de performances ou de puissance. Il est livré avec l’expérience complète de Facebook, sans compromis. C’est aussi probablement la façon dont Facebook veut que vous expérimentiez sa plate-forme.

Ceci dit, c’est vrai aussi que nous n’avons pas raté grand chose lors de nos tests avec Facebook Lite. Bien sûr, les images et les vidéos n’étaient pas aussi belles, mais elles n’étaient pas non plus vraiment mauvaises. L’absence de pré-chargement a rendu les choses un peu plus lentes, mais cela signifie également la sauvegarde des données pour ce qui compte, et l’attente était généralement d’une seconde ou deux. Vous le remarquerez, mais cela ne vous volera pas la journée. Certains pourraient même aimer un peu mieux l’interface utilisateur.

Si vous rencontrez des problèmes avec la vitesse des données ou si vous avez un téléphone plus ancien avec peu de stockage, nous disons que vous vous en sortirez très bien avec Facebook Lite. Cela pourrait même être une alternative pratique pour ceux qui n’ont pas nécessairement besoin de rationner, mais qui veulent garder leur expérience Facebook discrète. Certains pourraient même bénéficier d’avoir Facebook et Messenger dans une seule application.

