Quelles sont les principales tendances sur le point de dominer l’arène D2C pour les cinq prochaines années

Bien que le modèle commercial D2C existe depuis un certain temps, il est devenu plus important et a connu une augmentation soudaine en raison de ses avantages dans la quête pour atteindre directement les clients.

Par Shreyansh Bhandari et Shweta Sharma

Direct to Consumer (D2C) est devenu une tendance croissante pour les marques, y compris certaines des grandes entreprises traditionnelles de grande consommation, comme moyen d’interagir directement avec leurs clients, de les atteindre plus rapidement, de fournir une expérience d’achat personnalisée, d’obtenir des données client et de faire l’intégralité de opération rentable.

Bien que le modèle commercial D2C existe depuis un certain temps, il est devenu plus important et a connu une augmentation soudaine en raison de ses avantages dans la quête pour atteindre directement les clients. Selon un récent rapport de l’industrie, l’Inde compte plus de 800 marques D2C, une partie du marché qui devrait être évaluée à plus de 100 milliards de dollars d’ici 2025.

Compte tenu des statistiques, de la croissance attendue et des investissements qui inondent l’arène D2C, nous prévoyons cinq tendances perturbant et dominant cet espace au cours des cinq prochaines années.

Parlons maintenant des « Next Five in Five » !

Marketing personnalisé- La collecte de données clients de meilleure qualité grâce à la collecte de données avancées, aux consultations, aux enquêtes et à la cartographie du comportement en ligne a permis aux marques D2C d’offrir une expérience personnalisée supérieure – qui ne fera que s’enrichir. Les marques peuvent servir leurs clients en créant des expériences individuelles pour chacun d’entre eux, ce qui à son tour maximise le profit et augmente la valeur à vie du client (LTV). Les consommateurs recherchent des offres et des expériences personnalisées et ce changement sera le moteur de cette tendance émergente. Dans le commerce électronique D2C, les marques peuvent segmenter leurs consommateurs en différentes catégories grâce à des données comportementales et proposer des offres et du contenu personnalisés. Cela contribuera grandement non seulement à réduire les coûts de marketing globaux de 10 à 20 %, mais aussi à garantir une

Augmentation de 10 à 15 % des taux de conversion des ventes.

Réalité augmentée et virtuelle R–Expérience d’achat interactive- Compte tenu de la pandémie actuelle et de ses effets sur le comportement des acheteurs, la réalité augmentée et virtuelle se sont avérées être une tendance émergente pour les marques optant pour des stratégies multimédias. Cette technologie leur permet de fournir une expérience d’essai à leurs clients et d’utiliser l’optimisation créative dynamique pour générer du contenu selon les goûts de leurs clients. La plupart des marques D2C essaieront d’intégrer la même chose et d’offrir une expérience d’essai via AR/VR. Des marques comme MyGlamm et Lenskart, entre autres, essaient déjà d’offrir une expérience de magasinage interactive aux personnes qui ne veulent pas sortir.

Influenceurs et réseaux sociaux – Le marketing d’influence a ouvert une toute nouvelle plate-forme pour des milliers de marques qui n’ont pas pu pénétrer le marché en raison de certaines limitations (principalement le budget financier). L’essor des médias sociaux a créé une nouvelle génération de célébrités en ligne qui bénéficient d’un grand nombre de fans sur différentes plateformes de médias sociaux. Leur opinion sur certains produits spécifiquement liés aux catégories de soins de la peau, de maquillage, de soins de santé, d’alimentation et de nutrition, d’hygiène féminine et d’enfants s’est avérée élever énormément la crédibilité d’une marque auprès de leurs abonnés. Par conséquent, ils sont régulièrement approchés par les marques pour approuver leurs produits, et cela fonctionne vraiment ! Le marketing d’influence aide les marques à renforcer leur crédibilité, leur promotion de la marque, leur pénétration du marché et un engagement accru.

Focus sur l’application mobile- Selon Statista, 72% des Indiens ont utilisé des applications mobiles pour faire leurs achats en 2020. 72% des consommateurs utilisent des téléphones mobiles pour naviguer, en raison de la pénétration accrue des smartphones et de la disponibilité d’offres Internet compétitives. Il est impératif de noter que pour les marques D2C, les applications mobiles domineront fortement leur part d’acquisition d’utilisateurs. La demande d’applications mobiles parmi les consommateurs augmente chaque année et constitue l’un des piliers essentiels pour une marque D2C souhaitant offrir une expérience d’achat personnalisée et interactive. Outre une expérience d’achat immersive, les applications mobiles des marques D2C joueront un rôle central dans le maintien de la fidélisation de la clientèle et la création d’une base de données de fidélité à l’avenir.

Émergence de catégories de niche- Le segment D2C est en effet devenu un segment concurrentiel. Pour répondre aux attentes des clients et créer un différenciateur, les marques tentent d’explorer des marchés de niche. Dans les années à venir, nous assisterons au lancement de nombreuses marques spécifiques à une catégorie axées sur l’acquisition d’un public de niche. La réémergence de l’Ayurved, l’émergence des SuperFoods et l’ouverture des clients à essayer de nouveaux produits donneront encore plus d’impulsion à cette tendance. Certaines des catégories émergentes comprendront la nutrition et le bien-être, les produits de soins pour hommes, les solutions de soins de la peau, l’hygiène féminine, les vêtements pour femmes, les produits écologiques, les bijoux/accessoires personnalisés, les produits de bricolage et la mode pour enfants. Selon un rapport publié par Unicommerce et Kearney, la catégorie des soins personnels/beauté et bien-être a connu une croissance de plus de 95 % au quatrième trimestre 2020, suivie par les produits de grande consommation, les soins de santé, les appareils électroménagers et la mode. Certains des exemples de marketing de niche sont Skinkraft, The Moms Co., Soultree, Healthkart, Lush, Nua et Neeman’s, entre autres.

L’histoire ne s’arrête pas là. Nous verrons sûrement beaucoup plus de perturbations au cours des prochaines années et nous sommes très enthousiastes et optimistes à propos de ce segment. Nous espérons également que de nombreuses marques indiennes pourront bientôt faire sentir leur présence sur la scène mondiale.

Les auteurs sont COO et head-media operations, Lyxel&Flamingo

Lire aussi : Arvind Limited célèbre la Journée internationale des personnes handicapées avec un nouveau film

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.