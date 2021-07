Quelles sont les règles du masque facial TfL et quand changeront-elles ? 10z viral

L’Angleterre a levé pratiquement toutes ses restrictions sur les coronavirus le 19 juillet, mais les couvre-visages sont toujours requis sur les services TfL. (Photo : Tolga Akmen / .)

Le lundi 19 juillet marque la «Journée de la liberté» pour ceux qui vivent en Angleterre, car le gouvernement a décidé d’aller de l’avant avec la dernière étape de sa feuille de route pour sortir du verrouillage.

Cependant, depuis la confirmation de Boris Johnson que les restrictions Covid restantes telles que le port de masques et la distanciation sociale seraient supprimées, d’autres modifications ont été apportées au plan de la feuille de route, certains conseils et entreprises choisissant de maintenir certaines règles en place pour des raisons de santé et de sécurité .

Cela inclut à Londres, où le maire, Sadiq Khan, a demandé à TfL de maintenir l’obligation de porter des couvre-visages dans les transports publics comme condition de voyage sur tous les services de TfL après le 19 juillet.

Quelles sont les règles du masque facial dans le métro de Londres ?

Toute personne souhaitant voyager sur un service TfL après le lundi 19 juillet devra continuer à porter un masque facial. Aucune date n’a été fixée pour la levée ou la modification de cette règle, bien que le maire ait promis de garder la situation à l’étude.

Une déclaration du bureau du maire de Londres sur l’extension de la règle du masque facial sur les transports à Londres se lit comme suit: ” L’obligation de porter un couvre-visage continuerait d’être une condition de transport sur tous les services TfL à partir du 19 juillet lorsque les réglementations nationales changeront, et le maire a dit que nous garderons ce sujet à l’examen en cours.

‘Cela fournirait une couche supplémentaire de protection et une assurance supplémentaire aux Londoniens et aux visiteurs de la capitale en allant plus loin que le message mis à jour du gouvernement selon lequel il est “attendu” et “recommandé” que les gens portent des couvre-visages dans les transports publics, et soutiennent notre ville reprise économique.

« La décision de Sadiq de le faire fait suite à ses appels répétés au gouvernement de maintenir l’exigence légale nationale existante pour les couvre-visages dans les transports publics car une personne sur trois qui a Covid ne présente pas de symptômes, et les preuves du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (SAGE) indiquent que les couvre-visages sont probablement les plus efficaces pour réduire la transmission à l’intérieur où la distanciation sociale n’est pas possible.

Les navetteurs utilisant des services non-TfL pour entrer à Londres n’ont pas à porter de couvre-visage pour voyager et c’est au choix individuel de porter un masque. (Photo de NIKLAS HALLE’N/. via .)

“L’Organisation mondiale de la santé a demandé instamment que même les personnes doublement vaccinées continuent de porter des couvre-visages en raison des variantes hautement contagieuses telles que Delta.”

Le «Jour de la liberté» en Angleterre survient alors que le nombre de cas confirmés de coronavirus au Royaume-Uni a dépassé les 50 000 le vendredi 16 juillet, et les experts du SAGE ont averti les ministres qu’il pourrait y avoir 200 décès par jour au moment où la troisième vague atteindra son apogée plus tard cet été.



