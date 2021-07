Quelles sont les règles du nouveau sport olympique ? Quand ont lieu les matchs pour la médaille d’or ? Quand la star de la Team GB Shauna Coxsey est-elle en action?

L’escalade sportive fera ses débuts olympiques à Tokyo alors que les meilleurs grimpeurs du monde visent l’or.

L’ajout de ce sport aux Jeux de Tokyo est sans doute l’un des plus mérités.

L’escalade sportive devrait faire ses débuts olympiques à Tokyo

Le site Web de la Fédération internationale d’escalade sportive (IFSC) indique que le sport connaît une popularité croissante, avec environ 25 millions de personnes à travers le monde qui grimpent régulièrement.

Il a atteint un véritable public mondial ces dernières années et sera désormais disputé sur la plus grande scène de tous – les Jeux olympiques.

L’équipe GB a une réelle chance de remporter une médaille avec Shauna Coxsey qui vise la gloire.

Escalade sportive à Tokyo 2020

L’événement se tiendra au Aomi Urban Sports Park et se compose de trois disciplines : l’escalade de vitesse, le bloc et l’escalade en tête.

En escalade de vitesse, deux athlètes s’attachent à des cordes et s’affrontent sur un itinéraire fixe jusqu’au sommet d’un mur de 15 mètres de haut.

Shauna Coxsey est la seule représentante de Team GB dans l’escalade sportive

En bloc, les grimpeurs escaladent autant de voies fixes que possible sur un mur de 4 m en quatre minutes – sans cordes de sécurité.

En escalade en tête, les athlètes essaieront de grimper le plus haut possible sur un mur de 15 mètres de haut en 6 minutes et si deux personnes atteignent la même hauteur, celui qui l’a fait le plus rapidement gagne.

Chaque athlète concourra dans les trois disciplines, ce qui signifie que seulement deux médailles d’or sont à gagner.

Les scores seront calculés en multipliant le classement de chaque concurrent dans les trois disciplines et le grimpeur avec le score global le plus bas gagne.

Escalade sportive : Le programme

Toutes les heures BST

mardi 3 août

09h00-14h40 Qualifications combinées hommes – Vitesse09h00-14h40 Qualifications combinées hommes – Bloc09h00-14h40 Qualifications combinées hommes – En tête

Mercredi 4 août

09:00-14:40 Qualification Combiné Femmes – Vitesse09:00-14:40 Qualification Combiné Femmes – Bloc09:00-14:40 Qualification Combiné Femmes – Lead

Jeudi 5 août

09:00-14:40 Finale Combiné Hommes – Vitesse09:00-14:40 Finale Combiné Hommes – Bloc09:00-14:40 Finale Combiné Hommes – Meneur

vendredi 6 août

09:00-14:40 Finale Combiné Femmes – Vitesse09:00-14:40 Finale Combiné Femmes – Bloc09:00-14:40 Finale Combiné Femmes – En tête

Elle s’est qualifiée pour Tokyo en remportant des médailles de bronze en bloc et en combiné au Championnat du monde 2019.

L’athlète de 28 larmes originaire du Cheshire est déjà le grimpeur de compétition le plus titré du Royaume-Uni.

Elle a remporté deux titres de la Coupe du monde et une foule d’autres médailles de haut niveau.

La principale force de Coxsey réside dans le bloc, mais elle a amélioré son jeu complet ces dernières années en vue des Jeux.

Ce fut un excellent début pour Tokyo 2020 pour l’équipe GB

Après s’être qualifié pour les Jeux Olympiques, Coxsey a déclaré : « Je suis dans l’avion ! Je suis actuellement en route pour les Jeux Olympiques de Tokyo où l’Escalade Sportive fera ses débuts olympiques.

« Tout commence à se faire sentir. C’est un moment monumental pour notre sport. C’est un vrai privilège d’être en route pour Tokyo et de jouer un petit rôle.

«En repensant à mon temps en tant que grimpeur de compétition, j’ai un immense sentiment de gratitude. Je n’aurais même jamais pu rêver d’être là où je suis maintenant, d’avoir réalisé les choses que j’ai.

« Merci beaucoup à vous tous qui m’avez envoyé des messages aimables et m’avez soutenu ! Ça veut dire le monde ! Vous êtes tous vraiment merveilleux !

Escalade sportive : où puis-je la regarder ?

La BBC diffuse les Jeux olympiques de Tokyo au Royaume-Uni afin que les fans puissent regarder Coxsey and co gratuitement en direct sur BBC One et BBC iPlayer.

Eurosport détient les droits principaux pour l’Europe et un flux peut être regardé via leurs chaînes avec un abonnement payant.

talkSPORT aura des mises à jour régulières de Tokyo tout au long des Jeux tandis que talkSPORT.com vous apportera également toute l’action et la réaction du Japon.