Quelles sont les règles pour fumer à l’extérieur ? 10z viral

L'augmentation du nombre de personnes mangeant à l'extérieur après le verrouillage a attiré l'attention sur le tabagisme

Certaines autorités locales en Angleterre ont introduit des mesures qui empêcheront les gens de fumer en dehors des lieux d’accueil.

L’attention a été portée sur les fumeurs pendant la pandémie, car le médecin-chef Chris Witty a suggéré que cela pourrait mettre les gens plus à risque de coronavirus.

Il y a eu une tentative infructueuse de faire adopter un amendement à la Chambre des Lords l’année dernière pour interdire de fumer sur les trottoirs à l’extérieur des pubs.

Alors que le verrouillage a apparemment « considérablement augmenté » le nombre de cigarettes fumées l’année dernière, beaucoup se demandent maintenant quelles sont les règles pour fumer à l’extérieur.

Quelles sont les nouvelles règles pour fumer à l’extérieur ?

Dans la plupart des endroits au Royaume-Uni, les règles concernant le tabagisme à l’extérieur n’ont pas changé.

Cependant, six autorités locales en Angleterre ont interdit les cigarettes à l’extérieur des pubs, bars, restaurants et cafés, invoquant des problèmes de santé.

Les conseils qui ont introduit l’interdiction sont :

North Tyneside Newcastle Durham Conseil du comté de Northumberland Ville de Manchester Gateshead – bien que ce ne soit pas une politique officielle, ils déclarent que tous les trottoirs doivent être sans fumée.

Ces conseils ont commencé à inclure les règles dans leurs accords de licence chaque fois que les lieux d’accueil s’appliquent à placer des tables et des chaises à l’extérieur.

Cela signifie que les personnes vivant sous les autorités ne peuvent pas s’allumer près des aires de repos extérieures, y compris dans les jardins à bière.

Le gouvernement prévoit de rendre le pays entièrement sans fumée, et le conseil de l’Oxfordshire s’est engagé à atteindre cet objectif d’ici 2025.

Il verra également la création d’espaces où les gens se sentent « autorisés » à ne pas fumer.

Le conseil de comté a élaboré son complot pour débarrasser sa population d’une habitude de fumer en février de l’année dernière, avant le début de la pandémie. La proposition vise à cibler les personnes qui fument pendant la grossesse et à décourager les personnes de fumer au travail.

En cas de succès, l’Oxfordshire sera le premier comté d’Angleterre où seulement 5 % ou moins fument des cigarettes.



