Quelles sont les stratégies que les détaillants peuvent adopter face aux problèmes persistants de la chaîne d’approvisionnement

La saison des fêtes en cours a entraîné une augmentation des dépenses de consommation dans tous les secteurs. Cependant, les perturbations dans la chaîne d’approvisionnement mondiale continuent d’être un défi pour les détaillants. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale sont le résultat d’une confluence de facteurs, ce qui signifie que les détaillants doivent prendre des mesures sur plusieurs fronts s’ils veulent que leurs étagères soient approvisionnées et que les commandes en ligne soient exécutées à temps, a souligné le podcast McKinsey on Consumer and Retail. « Les investissements dans la technologie et l’automatisation dans les centres de distribution sont désormais au premier plan des programmes de la plupart des responsables de la chaîne d’approvisionnement », a déclaré John Barbee, partenaire de McKinsey Atlanta.

Les détaillants, quant à eux, ont adopté des stratégies qui ont fait la différence dans leur chaîne d’approvisionnement et leur ont donné un avantage concurrentiel. « L’un concerne le calendrier des prix et des promotions. Alors que certaines années, le Black Friday était le jour du début de la saison des vacances, cette année, nous avons vu les prix et les promotions des vacances dès octobre. Une partie de cette « traction vers l’avant » pour lisser la courbe de la demande a été importante », a déclaré Sarah Touse, partenaire associé, Mckinsey Boston. Une autre chose que les détaillants ont faite est d’augmenter judicieusement les prix, a ajouté Touse. Certaines des augmentations des coûts logistiques ne peuvent être évitées, même si vous êtes un détaillant intelligent, alors comprendre quelle part de cela vous pouvez rapporter à votre résultat net et quelle part doit être répercutée sur le consommateur, puis réfléchir sur la façon de le faire d’une manière qui perturbe le moins possible le consommateur—a été vraiment important.

Pour Barbee, il y a eu quelques stratégies de détaillants intéressantes qui ne sont pas nécessairement disponibles pour tous les détaillants, mais nous avons certainement lu que certains détaillants, tels que Home Depot, Costco, Walmart, Ikea, Target et d’autres, les problèmes d’expédition entre leurs propres mains, cela leur donne donc un peu plus de contrôle. Ils l’ont fait en louant des navires pour transporter leurs conteneurs d’outre-mer.

De plus, selon Barbee, les mesures que les détaillants devraient prendre dès maintenant se résument aux bases des opérations de traitement des commandes omnicanal. La première partie est que les détaillants doivent chercher à maximiser la disponibilité des produits sur tous les canaux, offrir des options pratiques pour répondre à la demande et s’assurer que la valeur de leurs produits et les commodités d’exécution restent compétitives sur leur marché. La deuxième partie est d’innover. Pendant cette pandémie, les détaillants ont vraiment repoussé les limites de l’innovation. Des choses comme le ramassage en bordure de rue, l’achat en ligne et le ramassage en magasin, et même les services de conciergerie, ces choses ont pris vie plus rapidement que la plupart des détaillants ne l’auraient prévu et ont fondamentalement changé la façon dont les détaillants envisagent de déployer et de tester de nouvelles capacités. Il y aura donc beaucoup d’expérimentations avec des modèles d’accomplissement.

L’importance des données a également été soulignée. « Cette pandémie a clairement montré que les données sont importantes. Nos recherches récentes montrent qu’une entreprise type perdra plus de 40 % de son EBITDA sur un an [earnings before interest, taxes, depreciation, and amortisation] au cours des dix prochaines années en raison de perturbations. Ces chiffres font que l’investissement dans les données – pour permettre aux détaillants d’avoir une chaîne d’approvisionnement plus dynamique – semble vraiment en valoir la peine », a expliqué Touse. Deuxièmement, les détaillants peuvent faire beaucoup pour façonner la demande des clients. « Alors que les détaillants réfléchissent à la manière d’inciter les clients à acheter en ligne et à retirer en magasin afin qu’ils puissent éviter une partie de ce marché encombré des petits colis, et alors qu’ils réfléchissent à la manière de modifier les vitesses d’expédition et les promesses pour différents segments de clientèle, il est important se rappeler que les clients réagissent différemment. Il y a des choses que les détaillants peuvent faire pour façonner certaines de ces attentes », a expliqué Touse.

