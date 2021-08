Quelles sont les tendances en évolution et les opportunités commerciales chez NFT ?

Introduction:

La technologie Blockchain, en elle-même, est relativement nouvelle. Tout a commencé avec l’introduction du bitcoin en 2009, et il est étonnant qu’une technologie qui n’a même pas 15 ans ait subi autant de transformations en un peu plus d’une décennie.

Chaque année, il y a quelque chose dans le monde de la blockchain qui accorde une grande popularité et devient une idole technologique pour les amateurs. La Le dernier ajout à cette liste est le concept de jetons non fongibles ou NFT, comme on les appelle communément.

L’histoire des NFT remonte à 2014, mais ils ont dû attendre environ 6 ans et demi pour acquérir leur popularité bien méritée. Les NFT sont devenus un marché de plus de 200 millions de dollars au cours des neuf derniers mois, dont 90 % en février 2021.

La partie lucrative, intéressante, intrigante et entrepreneuriale de cette révolution NFT est que nous n’avons même pas effleuré la surface. Il présente une opportunité commerciale rentable pour toute personne ayant l’intention de démarrer son propre marché NFT.

Bien que l’on ne puisse nier que l’idée commerciale elle-même soit assez naissante, il existe des marchés NFT établis et populaires qui, à leur manière, ont montré comment créer un marché NFT parfait en incorporant le meilleur des fonctionnalités qu’ils offrent. et bien sûr, éliminer les défauts qu’ils ont.

Examinons les différents marchés NFT et comment vous pouvez vous inspirer pour développer votre propre marché NFT à partir de leurs idées.

NFT Marketplace comme Opensea NFT Marketplace comme Rarible NFT Marketplace comme Superrare NFT Marketplace comme Foundation NFT Marketplace comme Polkacity NFT Marketplace comme Decentraland NFT Marketplace comme Gods Unchained NFT Marketplace comme NBA Topshots NFT Marketplace comme Nifty Gateway NFT Marketplace comme Atomic Market Place NFT comme Axie Infinity NFT Marketplace en tant que MarkersPlace NFT Marketplace en tant que CryptoPunks

➥ Marché NFT comme rare

Rarible est devenu synonyme de marchés NFT. C’est probablement le premier nom important à monter en flèche en popularité, ce qui en fait un terrain d’entente pour les créateurs d’art et les collectionneurs de collaborer dans l’espace numérique.

Il ne sera pas exagéré de dire que Rarible a jeté les bases des mini-marchés NFT qui peuvent être considérés comme des leaders du marché aujourd’hui. Le principal argument de vente de Rarible était peut-être sa simplicité et son interface utilisateur intuitive qui le rendaient très facile à utiliser, même pour les non-initiés techniquement. Cela a permis à l’artiste de ne dépendre d’aucun talent extérieur pour exposer son art sur Rarible.

Marché NFT comme OpenSea

OpenSea suit de près Rarible en ce qui concerne les marchés NFT en termes de popularité. Vous savez qu’OpenSea est un nom familier lorsque 20th Century Fox s’associe à eux pour vendre des affiches numériques Deadpool Two en édition spéciale.

OpenSea a montré au monde qu’il n’y a pas de point de saturation en ce qui concerne le marché des crypto-monnaies. Il est possible que deux gros poissons cohabitent paisiblement dans ce grand océan.

➥ Marché NFT comme SuperRare

SuperRare étend la valeur d’utilité des marchés NFT. Plutôt que de fonctionner comme une place de marché, se limitant aux transactions, SuperRare étend son utilité aux médias sociaux. Cela signifie que sur un marché comme SuperRare, les vendeurs peuvent interagir avec les créateurs, et les vendeurs et les créateurs peuvent former des communautés pour discuter des NFT, de leur commerce, des valeurs mobilières et du marché en général.

➥ Marché NFT en tant que PolkaCity

PolkaCity se présente davantage comme une plate-forme de finance décentralisée qu’une place de marché pour le NFT. PolkaCity étend son utilité en créant des espaces virtuels où les utilisateurs peuvent acheter un large éventail d’actifs dans une ville virtuelle, présentant des expériences virtuelles complètes qui incluent des taxis, des postes de police et des services.

Vous pouvez investir dans ces actifs virtuels et ils offrent des rendements réels. PolkaCity est une confluence parfaite de tout ce dont la technologie blockchain est capable, y compris la finance décentralisée, les NFT et bien sûr l’univers virtuel. L’écosystème PolkaCity a son propre jeton et est basé sur Ethereum.

➥ Marché NFT comme fondement

La Fondation se présente comme un terrain de jeu créatif pour les artistes, les conservateurs et les collectionneurs. Ils ont explicitement déclaré sur leur site Web que leur objectif est de fournir à ces personnes une expérience d’économie créative. Le fait qu’elle ait été nommée « Fondation » est un témoignage retentissant de la vision et de la mission que cette plate-forme a pour les créateurs et les collectionneurs de NFT.

➥ Marché NFT en tant que DecentraLand

La plus grande révolution que les NFT ont apportée au monde de la crypto / blockchain est qu’ils ne se sont pas limités à être purement transactionnels. DecentraLand en est un bon exemple. DecentraLand est, par essence, une plate-forme de réalité virtuelle 3D alimentée par Ethereum. Il n’a même pas deux ans et a déjà fait sensation dans le monde des crypto-monnaies. C’est également un bon exemple pour montrer que même certains des pays les plus inattendus comme l’Argentine peuvent produire des NFT réputés et des écosystèmes virtuels décentralisés.

DecentraLand montre également qu’un bon marché NFT visionnaire peut attirer les investissements de certains noms formidables. En juin 2018, une société d’investissement immobilier numérique a payé près d’un million de dollars pour 259 parcelles DecentraLand avec la vision de construire une ville dans le style d’un quartier d’affaires à Tokyo.

➥ Marché NFT en tant que dieux déchaînés

Gods Unchained, comme vous le savez peut-être, est un jeu de cartes numérique qui donne aux joueurs un réel sentiment d’appropriation de leur collection. Il donne également aux joueurs la possibilité de négocier sur des marchés ouverts. Chaque garde Gods Unchained est, en substance, un NFT sur Ethereum.

L’un des premiers cas d’utilisation de NFT était dans le monde du jeu, où son objectif est de décentraliser les actifs de jeu et de créer des écosystèmes de jeu complets. Gods Unchained est un bon exemple de la façon dont le monde du jeu peut grandement bénéficier des NFT et pourrait même devenir si grand qu’il pourrait devenir un marché autonome pour les NFT.

➥ Marché NFT comme Top Shots NBA

La National Basketball Association qui a pris le train en marche de la NFT est l’un des moments les plus marquants de l’histoire du basket-ball et de la NFT. NBA Top Shots facilite l’achat de moments ou de courtes vidéos dans les jeux et incite les fans à en revendiquer la propriété. Le fait que la NBA l’ait officiellement soutenu peut être considéré comme un bond en avant pour le parrainage qu’elle reçoit d’organismes sportifs de renom.

Si chaque pays et chaque jeu apporte un marché NFT comme NBA Top Shots, les vannes de la participation et de la rentabilité s’ouvriront.

➥ Marché NFT comme marché atomique

Le marché atomique, par définition, est un contrat intelligent de marché de liquidité partagé qui est utilisé par plusieurs sites Web pour offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Cela peut être considéré comme l’un des sauts quantiques les plus importants pour les NFT et le monde des crypto-monnaies en général. Plutôt que de créer uniquement des marchés, certaines entreprises se sont efforcées de créer des contrats intelligents qui facilitent le commerce des NFT.

➥ Marché NFT en tant que passerelle astucieuse

Pour chaque Toyota, il y a une Lexus. C’est précisément là que se positionne l’ancien marché du NFT. Dans un monde de marchés qui poussent comme des champignons après la pluie, ce marché prétend être un marché premium pour le NFT. Cela ouvre de nouvelles possibilités car le monde des objets de collection numériques aura sûrement une ligne de démarcation entre ce qui pourrait être considéré comme des actifs de consommation et des actifs premium.

Marché NFT en tant que Axie Infinity

Nous avons beaucoup parlé de la façon dont les NFT ont unifié la technologie blockchain avec les jeux. Il y a eu des tentatives pour unifier les jeux dans la culture populaire avec de nouvelles technologies comme la blockchain, et Axie Infinity en est un bon exemple. Il a utilisé les mécanismes de jeu de Pokémon et a été créé dans le pays du Vietnam. Il a réalisé sa collection NFT la plus chère en juin 2021 avec plus de 42 millions de dollars de ventes. Il est construit sur la blockchain Ethereum.

➥ Marché NFT en tant que MakersPlace

Le nom même de ce marché met l’accent sur les créateurs ou les créateurs. Cela montre que le paysage NFT se penche lentement vers les créateurs plutôt que de se concentrer exclusivement sur la technologie. Au moment où vous passez d’une mauvaise technologie à une concentration sur les personnes facilitant le commerce, la plate-forme sera certainement un succès retentissant, et MakersPlace est un excellent exemple des possibilités offertes par cet espace.

Marché NFT comme CryptoPunks

CryptoPunks est pris en sandwich quelque part entre le premier NFT et la ruée vers le NFT ! Il a été lancé en juin 2017 comme l’un des premiers NFT sur la blockchain Ethereum. Il a été inspiré par les scènes punk londoniennes et mettait même en vedette l’artiste de musique électronique Daft punk. Il n’y a que 10 000 CryptoPunks qui introduisent le facteur de rareté, le rendant unique et limité.

Tous ces marchés NFT continuent de prouver que vous pouvez intégrer de multiples fonctions dans votre marché NFT et assurez-vous également de comprendre vos clients avant de développer votre marché NFT comme les NFT précédents !

conclusion

Construire votre marché NFT à partir de zéro peut être délicat. Vous pouvez opter pour une solution en marque blanche qui reproduit les caractéristiques de l’un des marchés NFT à succès mentionnés ci-dessus ou même mélanger et assortir les caractéristiques, de sorte que vous ayez un marché personnalisé qui sera doté des fonctionnalités de votre choix, afin que vous puissiez créer la prochaine grande chose dans le paysage NFT.