Quelles sont les tendances qui ont un impact sur les stratégies globales de marketing de détail

Par Sanjay Desai

Le monde qui nous entoure est imprévisible. Chaque jour, nous sommes confrontés à des changements. Ne rien avoir de nouveau en une journée semble un peu étrange maintenant. Une nouvelle évolution se produit au moment où nous tentons de nous adapter. Parmi les plus touchés figurent les commerces de détail.

Les gens sont emportés par les nouvelles tendances. La direction que nous prenons est influencée par ce que nous voyons. C’est là que le terme « marketing » entre en jeu. Le fait qu’un produit reste longtemps sur le marché dépend du marketing. Au cours des dernières décennies, les méthodes de marketing ont radicalement changé.

1) Publicité sur Facebook et Instagram

La visibilité dans les journaux et les panneaux d’affichage est éclipsée par le marketing sur les sites Web et les applications sociales. La tendance du marketing et de la publicité en ligne modifie lentement le paysage de la vente au détail. Au début du 20e siècle, le système postal était en grande partie habité. Flyers et bannières ont été pris en considération pour attirer les gens vers les marques respectives. Le courrier à domicile était livré, ce qui rendait le processus plus difficile et fatiguant. Les détaillants récoltent les fruits de la récente transition vers l’utilisation du marketing en ligne, car la plupart d’entre eux sont passés à cette méthode. Il a attiré des clients de presque partout dans le monde. L’utilisation des médias sociaux a facilité l’expansion des affaires grâce à leur capacité à connecter les détaillants aux clients. Les magasins de détail sont désormais illimités et n’ont aucune crainte à faire la publicité de leurs produits sur différentes plateformes. La portée est maximale et le processus est facile. De la connexion à des amis et d’avoir une conversation avec nos proches, notre perspective a changé. Les affaires, les produits et la croissance sont nos principales priorités.

2) Livraison plus rapide

La concurrence n’a pas tardé à émerger, passant d’aucun système de livraison à l’un des plus rapides. Le client a fait preuve de patience peu de temps avant une décennie, lorsque les propriétaires de magasins de détail prenaient généralement un certain temps pour livrer une commande. Pari! Vous ne pouvez pas vous permettre de faire la même chose maintenant. Dans ce monde qui évolue si vite, une chose dont nous sommes sûrs est de tout obtenir le plus tôt possible. La livraison en un jour n’est plus un mythe. Les détaillants sont obligés de livrer les produits le même jour, car cela pourrait laisser le client passer à un autre fournisseur. C’est dur d’attendre, n’est-ce pas ? Une livraison plus rapide est le paramètre bien apprécié dans le commerce de détail.

3) Sondages en ligne

Au début, il était très difficile de déterminer les avis des clients et de savoir quel type de produits les gens veulent. Une enquête et un examen minutieux des résultats ont été menés pour parvenir à une décision. Les commentaires des clients par téléphone ou écrits sur papier sont devenus obsolètes et se sont tournés vers les commentaires et l’écriture sur la page Web d’un magasin de vente au détail. Il a réduit la douleur du processus mouvementé. N’importe qui peut écrire, peu importe ce qu’il pense d’un produit particulier. Des sondages sont menés pour connaître l’opinion des gens.

4) Présenter des produits sur des sites Web et des applications en ligne

Que vous ayez une seule boutique ou plusieurs, vous pouvez répertorier les produits sur n’importe quel site Web en ligne, comme Amazon, Flipkart, entre autres, et les gens peuvent avoir un aperçu du produit et l’acheter à partir de là. Il n’y a pas d’interaction directe entre les clients et les commerçants. N’est-ce pas apaisant pour le détaillant? De plus en plus, les affaires se caractérisent par la douceur et la variété. Par rapport aux magasins hors ligne, les magasins en ligne peuvent gérer et expédier une plus grande gamme de produits. Vous avez plus de chances de gagner de l’argent lorsque vous couvrez une zone plus large.

5) Influenceurs des médias sociaux

La définition des médias sociaux a été modifiée à maintes reprises. Mais une chose qui durera éternellement est le support qu’il a fourni aux propriétaires de magasins de détail pour afficher leurs produits en fonction de thèmes. Avoir plus d’abonnés n’est plus seulement une question de gloire, c’est une invitation à faire des affaires. Les influenceurs approuvent les produits sur leurs comptes et gagnent de l’argent et de plus en plus de personnes sont attirées par le produit, apportant de l’argent sur les comptes des détaillants. Les recommandations commerciales ont été modifiées par le marketing d’influence. Les influenceurs ont un impact sur leurs abonnés et c’est un avantage.

La consommation des médias à la télévision et à la radio est inférieure à celle des médias sociaux. Nous sommes devenus égocentriques, ce qui signifie que nous ne voulons voir que ce que nous aimons et que la liberté n’est pas atteinte à la télévision. Plutôt que de nous asseoir dans un endroit et de nous détendre, nos esprits nous ont amenés à nous asseoir et à faire des affaires. Le marketing est maintenant devenu efficace, car les entreprises disposent de données sur le public cible et cela soulage les détaillants. Les entreprises disposent désormais de données sur leurs publics cibles, ce qui rend le marketing plus efficace et réduit le fardeau des détaillants. Il est devenu impératif de suivre cette nouvelle tendance.

L’auteur est réalisateur, Fabcurate.com

