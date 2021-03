Quelles sont les variantes d’intérêt, les variantes préoccupantes et les variantes de grande conséquence?

29/03/2021 à 11:20 CEST

L’apparition de nouvelles mutations est la clé du succès spectaculaire du SRAS-CoV-2.

Pendant des milliers d’années, ce coronavirus était dédié à se reproduire chez des espèces animales telles que les pangolins et les chauves-souris frugivores. Nous ne connaissions même pas son existence. Mais il y a un peu plus d’un an, une nouvelle mutation lui a permis de commencer à infecter les humains.

La première souche de SRAS-CoV-2 qui a commencé à infecter massivement les humains était celle de Wuhan. Après avoir déclenché une première vague dévastatrice dans le monde, diverses mesures épidémiologiques et de santé publique (tests, trackers, quarantaines, hygiène, distanciation sociale, masques, etc.) ont réussi à réduire son incidence. Mais le le coronavirus a évolué extrêmement rapidement grâce à de nouvelles mutations cela s’est avéré être beaucoup plus efficace dans leur transmission, réussissant à déclencher de nouvelles vagues. Les mutants de coronavirus, comme celles qui sont à l’origine des célèbres variétés britanniques, brésiliennes ou sud-africaines, elles ont commencé à gagner en notoriété.

Maintenant, nous continuons à faire face au début de nouvelles vagues avec la préoccupation supplémentaire de ce que feront les nouvelles variantes du coronavirus comme la souche «double mutant»; de l’Inde.

Ce n’est pas pour moins. Aujourd’hui, la vaccination de masse est le grand espoir de nombreux pays qui n’ont pas réussi à bien gérer la pandémie de revenir à la normale. Mais de plus en plus d’experts considèrent que l’apparition de nouveaux mutants capables d’échapper aux vaccins cela pourrait anéantir une bonne partie de nos espérances.

L’énorme menace des nouvelles variantes

Il y a des signes inquiétants que quelque chose comme ça pourrait arriver. Par exemple, dans le État brésilien de ManausAprès avoir atteint un pourcentage d’infectés au cours de la première vague si élevé que cela suggérait qu’ils avaient déjà atteint l’immunité collective, les nouvelles souches mutantes ont déclenché une nouvelle vague, infectant même de nombreuses personnes qui avaient déjà passé la maladie.

La clé du problème est que Le SRAS-CoV-2 continue d’évoluer grâce à des mutations. Une nouvelle variante a une ou plusieurs nouvelles mutations qui la différencient des variantes précédentes qui restent en circulation.

Les mutations se produisent en raison d’erreurs qui se produisent au hasard pendant que le virus réplique son génome à l’intérieur de nos cellules.

Cette chance fait la grande majorité de ces nouvelles mutations sont nocives pour le virus lui-même. Ils fonctionnent moins bien que les originaux dont ils sont issus et le «nouveau» virus est moins infectieux. Donc, en peu de temps, ces mutations inefficaces disparaissent. C’est la sélection naturelle. En un peu plus d’un an, des millions de ces mutations sont apparues dans la population du SRAS-CoV-2. Presque tous ont disparu sans jamais être détectés par la science, bien que des dizaines de milliers de ces nouveaux mutants soient enregistrés dans les bases de données de séquençage des coronavirus.

Mais comme la population de SRAS-CoV-2 est si grande (rappelez-vous qu’un seul infecté par Covid-19 produit des milliards de virus), certaines de ces mutations permettront parfois au coronavirus de mieux fonctionner.

Les équations de la génétique des populations montrent que seules les nouvelles souches mutantes avec une infectivité significativement plus élevée resteront probablement longtemps dans les populations. Ensuite, la fréquence de ces mutants peut être considérablement augmentée.

Variantes d’intérêt (VOI)

Ils sont appelés variantes d’intérêt ou VOI pour son abréviation en anglais.

Presque toujours, les variants d’intérêt ont des mutations qui provoquent des changements dans le site de liaison du virus au récepteur des cellules humaines, ces mutations affectent l’efficacité de la transmission, les rendant plus infectieuses que les souches d’origine dont elles sont issues. Les anticorps neutralisent souvent ils s’aggravent et conduisent à une maladie plus grave qui répond moins bien aux traitements. Ils peuvent être plus difficiles à diagnostiquer. Ils réduisent également dans une certaine mesure l’efficacité des vaccins.

Des exemples de ces variantes d’intérêt sont les souche 20C apparue à New York en novembre 2020 et était responsable de la forte incidence de Covid-19 dans cette ville.

Vague Souche 20J apparue au Brésil en avril 2020 provoquant une bonne partie des cas enregistrés là-bas.

Les deux souches se propager plus rapidement que les précédents et pour pouvoir les contrôler, il est nécessaire de prendre des mesures plus drastiques. Beaucoup de ces variantes d’intérêt ont la mutation D614G, qui semble avoir pris naissance au début de la pandémie en Europe. Les virus avec cette mutation se propagent plus rapidement que les virus sans elle.

Variantes préoccupantes (COV)

Pire encore, les souches mutantes connues sous le nom de Variants of Concern ou COV en abrégé.

Ces variantes sont beaucoup plus infectieuses. Elles produisent des cas plus graves de la maladie. Elles réduisent l’efficacité des traitements. Elles génèrent des taux plus élevés d’hospitalisations et de décès. De plus, elles ont une réduction significative de l’efficacité avec laquelle les anticorps les neutralisent. Elles réduisent l’efficacité des vaccins et sont capables de réinfecter les personnes qui ont souffert de la maladie avec d’autres variantes.

Certaines de ces variantes préoccupantes sont les Variante 20l / 501Y.V1, originaire du Royaume-Uni et variante 20l / 501Y.V3 apparue au Japon et au Brésil.

Ces variantes sont autour 50% plus infectieux et nettement plus grave.

Les autres souches de ce groupe sont les Souche sud-africaine 20H / 501.V2, aussi bien que Souche californienne 20C / S: 452R qui est 20% plus infectieux et réduit l’efficacité des vaccins.

Variantes à conséquences élevées (VOHC)

L’effet le plus terrifiant que les nouvelles mutations peuvent provoquer est de donner naissance à des variantes de grande importance ou VOHC pour son acronyme en anglais. Jusqu’à présent, nous avons eu de la chance et aucune de ces variantes n’a encore été produite, bien que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) avertissent que ce type de variantes du SRAS-CoV-2 pourrait provenir à tout moment.

Ses conséquences seraient désastreuses, puisqu’un grand nombre de personnes vaccinées et de personnes atteintes de la maladie pourraient être réinfectées. Ces souches seraient également plus résistantes aux traitements hospitaliers. Ils pourraient être plus infectieux et entraîner une mortalité plus élevée.

L’apparition de ces souches équivaudrait à recommencer.

On ne va pas bien

Non, nous ne faisons pas du tout bien. Notre objectif devrait être d’éviter l’apparition de variantes de VOHC. Et comme les mutations se produisent au hasard, nous savons que plus le nombre de personnes infectées par Covid-19 est élevé, plus nous sommes susceptibles des mutants capables de produire des variantes de grande importance apparaissent.

Nous avons commis l’erreur d’assouplir les mesures lorsque nous atteignons des taux de contagion inférieurs à 100 infectés pour 100 000 habitants. En appliquant strictement les protocoles de suivi et de confinement, nous aurions pu gagner la partie contre le coronavirus, comme l’ont fait de nombreux pays.

On suppose que nous avons décidé de combiner santé et économie. Mais avec des taux d’infection supérieurs à 5 infectés pour 100000 habitants, le risque d’apparition de variantes aux conséquences importantes est très élevé. Peut-être que ceux qui prétendent protéger notre économie devraient se demander s’il vaut la peine de risquer que l’apparition d’une variante avec de grandes conséquences nous remette dans la même situation qu’il ya un an.

À l’heure actuelle, nous pourrions nous diriger tête baissée vers le désastre.