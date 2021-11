29/11/2021 à 10:02 CET

Quelles sont les villes les plus saines d’Espagne ? C’est l’inconnu que le Indice de santé des villes, un projet de DKV et du cabinet de conseil IdenCity. L’étude reflète l’état de santé de 52 villes espagnoles et de leur population. Mais il va plus loin : il analyse aussi les déterminants sociaux qui génèrent les résultats. Parmi eux se trouvent aspects urbains, socio-économiques, du travail et communautaires, qui peut aider à développer et évaluer les politiques publiques.

L’indice de santé des villes comprend 78 indicateurs, qui permettent une approximation de leur état de santé dans leur ensemble. Ils sont regroupés en 5 catégories :

–Santé des populations: il se concentre sur l’espérance de vie, la morbidité ou les comportements de vie sains de la population. Pour ce faire, utilisez des indicateurs tels que les années de vie en bonne santé à la naissance, la consommation de fruits et légumes ou le taux de mortalité.

–Environnement: observer l’environnement, la mobilité, l’habitat et les équipements de la ville. Elle le fait à travers l’étude des dépenses municipales par habitant en matière d’environnement, de personnes vulnérables qui souffrent de canicules ou d’espaces verts urbains.

–Conditions socio-économiques et de travail: axée sur la sécurité socio-économique et la qualité de l’emploi, elle analyse le taux de risque de pauvreté, de maladies professionnelles ou de ségrégation résidentielle par revenu dans la ville.

–Communauté: il s’agit de sécurité et de réseaux familiaux et communautaires qui se forment dans les villes. Il étudie des indicateurs tels que les personnes âgées vivant seules, les signalements de violence sexiste et les taux d’homicides intentionnels, entre autres.

–Services de santé: les activités de prévention, la promotion de la santé et les soins de santé figurent dans cette catégorie. Il analyse de la couverture vaccinale par le covid-19 au nombre d’agents de santé primaires.

Forces, faiblesses et opportunités

Forces, faiblesses et opportunitésUne conclusion importante est que Toutes les villes étudiées présentent des performances moyennes-élevées des objectifs fixés en matière d’état de santé et d’aspects socio-économiques. Cependant, dans le cadre de services de santé et dans des domaines de l’environnement physique tels que la pollution, la mobilité et l’urbanisme, il y a place à l’amélioration pour les 52 villes analysées.

« Les villes ont de grands défis à relever pour accéder aux espaces verts, à la mobilité durable ou au logement abordable. De plus, ces facteurs sont étroitement liés à la santé de la population, il est donc nécessaire d’agir au plus vite & rdquor;, soulignent DKV et IdenCity.

Avec ces informations, il est possible d’observer les performances des villes étudiées par rapport aux normes sanitaires nationales, et les forces, faiblesses et opportunités d’amélioration de chaque ville sont identifiées.

Mais DKV et IndenCity soulignent avant tout que les informations collectées peuvent être transformées en aller pratiquer.

« Le City Health Index est un nouvel outil d’analyse de la performance pour la prise de décision sur la route de rendre nos villes plus saines. Un guide vers lequel se tourner. En réalité, Son objectif principal et son aspiration est de contribuer à l’amélioration des villes et de les transformer en des lieux plus sains pour leurs habitants& rdquor ;, précisent-ils.

« En outre, met en évidence quelque chose d’essentiel : la nécessité de connaître les caractéristiques de chaque environnement urbain d’analyser les déterminants sociaux auxquels leur population est exposée et qui ont un tel impact sur leur santé & rdquor;, ajoutent-ils.

Bien que les données soient collectées dans 52 villes, l’indice se concentre plus en détail sur quatre : Madrid, Barcelone, Valence et Saragosse.

Madrid

MadridIl est la ville avec le pourcentage global le plus élevé dans l’indice, 73,9%, alors que la moyenne était de 70,1%. Il se distingue, avec Valence, Séville, Cadix et Barcelone, par son adoption de comportements sains (consommation quotidienne de fruits et légumes, pas de consommation de tabac, etc.). Il présente de grandes performances en matière d’habitat et d’équipement, prenant en compte les facteurs liés aux logements et à leur environnement (température adéquate, offre de logements protégés, etc.). un obstacle à battre : la mobilité durable. Il ne compte que 0,04 km cyclable par kilomètre carré de territoire urbain. Un chiffre bien inférieur à celui de Barcelone ou de Valence.

Barcelone

BarceloneAvec un pourcentage global de 71,6 % e a sa propre signature : la mobilité durable. Il compte 2,51 km cyclables par kilomètre carré de territoire urbain. Sa prise en charge sanitaire est également remarquable, tant pour son personnel (blocs opératoires et places en hôpitaux de jour) que pour son personnel médical. Son « problème » est la ségrégation spatiale. Il présente une plus grande concentration de hauts et de bas revenus dans différents quartiers de la ville. Et la santé et les conditions socio-économiques des citoyens sont étroitement liées.

Valence

ValenceIl atteint 72,7% dans l’indice. Ils mettent en évidence les comportements sains de la population. 53% de ses habitants consomment quotidiennement des fruits et légumes. En outre, son infrastructure piétonne et cyclable est importante. C’est l’une des meilleures villes pour la mobilité durable. Son point le plus faible se concentre dans les services de santé. Il doit augmenter le nombre d’ambulances et de lits dans les hôpitaux publics et privés.

Saragosse

SaragosseIl atteint un pourcentage de 72,3%. Il devance Madrid, Barcelone et Valence en années de vie saine de sa population: 81.57. En outre, est l’une des villes avec les meilleures performances dans le domaine socio-économique– Atteint presque entièrement ses objectifs de taux de pauvreté et d’accès à la santé dentaire. Les réseaux familiaux et communautaires sont très importants pour la ville. Il y a eu de nombreuses initiatives de solidarité nées de la pandémie.

Meilleures villes dans chaque catégorie

Meilleures villes dans chaque catégorieLes cinq villes les plus saines dans les douze catégories analysées dans le DKV et IdenCity Index, par ordre décroissant, sont les suivantes :

01. Durée de vie: Palma de Majorque, Badajoz, Gérone, Guadalajara et Albacete.

02. Morbidité: Las Palmas, Malaga, Ceuta, Santa Cruz de Tenerife et Grenade.

03. Comportements sains. Séville, Valence, Cadix, Barcelone Madrid.

04. Environnement. Zamora, Cáceres, Ségovie, Castellón et Burgos.

05. Mobilité: Barcelone, ​​Cadix, Viktoria, Salamanque et Huesca.

06. Logement et équipements: Valladolid, Bilbao, Madrid, Pampelune et Séville.

07. Sécurité socio-économique: Lleida, Barcelone., Gérone. Oviedo et Saragosse.

08. Qualité du travail: Palencia, León, Ségovie, Melilla et Valladolid.

09. Sécurité: Zamora, Cáceres, Huesca, Cuenca et Valladolid.

dix. Réseaux familiaux et communautaires: Madrid, Saragosse, Huesca, Huelva et Grenade.

Onze. Activités de prévention et promotion de la santé: Madrid, Pontevedra, La Corogne, Séville et Pampelune.

12. Soins de santé: Lleida, Pampelune, ​​Barcelone, ​​Gérone et Palencia.

Site de référence : https://dkv.es/corporativo/sala-prensa/noticias/vida-saludable/dkv-presenta-indice-de-salud-de-las-ciudades

Cela peut vous intéresser: Les sept étapes pour parvenir à des villes durables sur le plan climatique

Photo principale : unsplash