Quelles sont vos résolutions de jeux vidéo pour 2022 ?

Image : Sony

C’est amusant de penser qu’il y a à peine sept ans, nous élaborions nos résolutions en matière de jeux vidéo pour 2021. Maintenant, nous y retournons, planifiant nos espoirs et nos rêves sur la façon dont nous jouerons et penserons aux jeux en 2022.

L’année dernière, j’ai dit que je jouerais à plus de jeux avec des amis en ligne, récupérant certaines connexions sociales qui ont été perdues aux périls de 2020. Pour la plupart, je l’ai fait. Au printemps, j’ai sombré des heures dans les Outriders. À l’automne, j’ai fait la même chose avec Back 4 Blood. Mon hiver jusqu’à présent a été défini par le mode multijoueur de Halo Infinite, qui a revigoré la communauté Halo. Son modèle de jeu gratuit a sans aucun doute attiré les nouveaux arrivants dans le jeu, et je me suis retrouvé non seulement à jouer avec d’anciens amis de jeu, mais à en créer de nouveaux également.

J’ai aussi dit que je finirais Mass Effect 2 pour la première fois. (Je l’ai fait, mais j’ai tout gâché, laissant la moitié de mon équipe morte.) J’ai dit que je le ferais une deuxième fois, aussi, pour sa réédition améliorée dans le cadre de Mass Effect: Legendary Edition. (Je ne l’ai pas fait, et je suis toujours assis sur un fichier de sauvegarde avant la mission finale, de peur de tout gâcher et de tuer la moitié de mon équipe.) Le but ici, essentiellement, était de parcourir la trilogie, plus Mass Effect : Andromeda, avant que ne sorte le prochain Mass Effect. Oui, ce jeu est en cours de développement chez BioWare, mais il n’y a même pas le moindre indice d’une fenêtre de sortie, ce qui signifie que j’ai… un peu de temps.

Alors, à part moi en train de recycler paresseusement une de mes résolutions de l’année dernière, qu’y a-t-il au programme pour l’année prochaine ?

« Ma résolution de jeu est simplement de jouer plus, en particulier à des jeux indépendants plus petits », me dit Lisa Marie Segarra, rédactrice en chef de Kotaku. « J’ai consacré beaucoup plus de temps à des jeux comme Unpacking ou Overboard ! cette année, et ils étaient si heureux de briser des titres plus longs.

« Ma résolution est simple : terminez plus de jeux ! », déclare Jeremy Winslow, rédacteur en chef de Kotaku. « J’ai le plus long backlog, avec des jeux remontant, par exemple, à 2017 que j’adorerais battre. Mon problème, cependant, est que je rebondis rapidement sur un jeu et atterris sur un autre. Donc, pour 2022, je veux juste finir les jeux que je commence.

Personnellement, j’aimerais à KonMari mon état d’esprit de perfectionniste. Cela ne veut pas dire que je ne veux pas voir tout ce qu’un jeu a à offrir, ou toucher les crédits pour chaque jeu que je commence. Je fais. Mais si je m’arrête pour renifler chaque rose dans, disons, Horizon Forbidden West de février, je n’aurai pas le temps pour la gamme vraiment époustouflante de jeux cool également prévue pour février (sans parler du reste de l’année) . J’aimerais aussi au moins envisager de m’aventurer dans les jeux PC, un écosystème de jeux que je ne connais malheureusement pas. Peut-être que le Steam Deck récemment retardé est le moyen le plus simple ?

À la fin de la journée, nous devrions tous être fiers que, tout au long de cet article, je n’aie pas craqué une seule fois une seule ligne dérivée idiote à propos de ma résolution étant 4K ou 1440p ou quelque chose du genre. C’est ce que nous appelons le progrès du caractère, et c’est à lui seul la preuve que nous sommes tous capables d’atteindre nos objectifs. Alors partagez le vôtre !

Bonne année, Kotaku.