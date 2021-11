Quelque 3 800 transporteurs de la région de Murcie sont appelés à faire grève la veille de Noël

11/12/2021 à 12h20 CET

Maria José Gil

Clous 3 800 entreprises de transport dans la Région de Murcie ils sont appelés à chômage qui ont convoqué le employeurs de transport entre le 20 et le 22 décembre. Le président de la Fédération régionale des organisations et entreprises de transport de Murcie (Froet), Pedro Díaz, assure que la contestation est inévitable face au « marre » des transporteurs, qui ont vu le temps passer sans que le gouvernement réponde à leurs demandes et résolve les problèmes auxquels ils sont confrontés. Il soutient que l’appel est motivé par « Désespoir » des hommes d’affaires et il espère qu’un accord sera trouvé avant la veille de Noël qui évitera « d’atteindre ces dates en pensant que nous allons nuire à l’économie ».

La hausse du prix du diesel et la confirmation que le gouvernement va percevoir un péage sur les routes nationales a épuisé la patience d’un secteur qui a longtemps été soumis à la pression des chargeurs – qui tentent de forcer les chauffeurs à décharger les camions – déjà les restrictions imposées par l’Administration . Les transporteurs réclament également depuis des années l’application obligatoire de la examen du coût du carburant et ils essaient de faire respecter l’engagement du gouvernement de ne pas appliquer de péages, qu’ils appellent « une eurovignette ».

Pedro Díaz a rappelé que l’ancien secrétaire d’État du ministère des Transports, Pedro Saura de Murcie, avait promis de recevoir les transporteurs pour écouter leurs revendications lorsqu’ils ont appelé à une autre grève au milieu de l’année dernière, mais a fini par quitter ses fonctions sans avoir reçu eux.

Le président du Froet se plaint qu’après le départ de Pedro Saura et du précédent ministre José Luis Ábalos, ses successeurs n’aient pas non plus « daigné » écouter ses revendications, parmi lesquelles figurent les difficultés créées par l’impossibilité de transférer à vos clients les hausse des coûts. « Il y a un épuisement total. Nous devons comprendre que ce n’est pas une crise d’un jour. Il ne s’agit pas d’ennuyer qui que ce soit. Il s’agit de nous écouter une bonne fois pour toutes », a-t-il expliqué à La Opinion.

La Région a quelques 3 800 entreprises de transport routier de marchandises, qui comptent plus de 16 000 poids lourds. Murcie est la province avec la plus grande flotte frigorifique d’Espagne, avec près de 10 000 semi-remorques. 64% du secteur est composé de pigistes, selon des sources de l’association patronale régionale.

Pedro Díaz espère que le gouvernement et les entreprises qui utilisent les services de transport routier seront plus sensibles aux plaintes du secteur. Il espère que « le bon sens prévaudra » et qu’il y aura un accord. Alerte que les problèmes de répercussion des coûts dans les tarifs qui étouffent les transports sont partagés par « les grandes entreprises et les indépendants », ce qui a conduit à un appel au chômage soutenu par les grandes organisations patronales. « Aucun secteur ni aucune entreprise ne veut s’arrêter, encore moins en ce moment », a-t-il déclaré, tout en reconnaissant que « la grève des transports internationaux est une catastrophe pour les entreprises de produits périssables ».

Le secrétaire général du Froet, Manuel Pérezcarro, a défendu que « le secteur doit être ordonné. Ce que nous demandons à l’Administration, c’est de développer des instruments qui permettent aux entreprises d’exercer leur activité.

Il a ajouté que « le manque absolu de sensibilité » des clients, qui « profitent de la position dominante conférée par la réglementation actuelle du contrat de transport de marchandises par route, qui à son tour pose un problème important de manque de chauffeurs en raison de aux traitements dégradants et inhumains « qu’ils subissent dans l’exercice de leur travail, avec de longues attentes pour le chargement et le déchargement, le vol de marchandises ou l’intrusion dans les remorques par les mafias de l’immigration clandestine ».

Il considère qu’il est « essentiel » que dans les contrats les clauses de révision des prix basées sur le coût du gazole soient obligatoires afin que les transporteurs puissent répercuter sur leurs clients l’augmentation du prix du carburant. «Les transporteurs assument une augmentation des coûts qui ne peut pas être répercutée sur le client et, par conséquent, ils sont dans une situation au bord du gouffre » un point.

Concernant le chargement et le déchargement, Pérezcarro a déclaré que ce travail « ne correspond pas aux chauffeurs » et a demandé le soutien du gouvernement pour s’assurer que cette pratique est expressément interdite.

La pression des entreprises qui sous-traitent des services de transport pour que les chauffeurs soient ceux qui chargent et déchargent les camions génère des économies de 2 000 millions d’euros, selon les chiffres publiés par le secrétaire général du Froet, Manuel Pérezcarro.

La manifestation est appelée par les grands patrons et les indépendants

La grève, qui se déroulera dès les premières heures du 20 décembre jusqu’au 22 décembre minuit, a été déclenchée par la direction des marchandises de la Commission nationale des transports routiers (CNTC), l’entité qui regroupe les principales organisations professionnelles du secteur des transports. à travers le pays. Parmi ses membres figurent la Confédération espagnole des transports de marchandises (CETM), dont Froet fait partie, l’Association internationale des transports routiers (Astic) ou la Fédération nationale des associations de transport d’Espagne (Fenadismer), entre autres. . Ce dernier regroupe les transporteurs autonomes, qui sont doublement sanctionnés, car ils travaillent seuls et n’ont pas la capacité de lobbying des grandes entreprises.