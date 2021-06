Quelque chose de mystérieux clignote près du centre de notre galaxie – .

Lorsque les astronomes scrutent les profondeurs de la galaxie de la Voie lactée, qui est notre maison, ils peuvent voir beaucoup de choses se passer. Il existe d’innombrables étoiles tourbillonnant des masses de gaz et d’autres caractéristiques, mais une source de lumière, en particulier, a attiré l’attention des chercheurs qui tentent de comprendre exactement de quoi il s’agit. C’est une étoile… mais elle « clignote ». L’objet s’appelle VVV-WIT-08, et il pourrait appartenir à une toute nouvelle classe d’étoiles géantes appelée « géante clignotante ». C’est si les scientifiques peuvent comprendre ce qui fait qu’il semble clignoter.

Observer l’étoile n’est pas facile, car elle se trouve à environ 25 000 années-lumière et se situe entre la Terre et le centre galactique. Le centre de la Voie lactée, comme c’est le cas pour la plupart des galaxies, est densément peuplé d’étoiles, il peut donc être difficile de repérer des étoiles individuelles et d’observer leur comportement. Dans le cas de VVV-WIT-08, les observations ont pris des mois en raison de l’habitude extrêmement étrange de l’étoile de devenir de plus en plus sombre pendant une longue période, puis de revenir à sa pleine luminosité.

Lorsque les astronomes recherchent des exoplanètes, l’un des principaux outils de leur arsenal est leur capacité à utiliser des télescopes de grande puissance pour observer les changements de luminosité des étoiles lointaines. Si une étoile s’assombrit légèrement pendant une courte période avant de s’éclaircir à nouveau, c’est un bon signe qu’il y a une planète en orbite autour d’elle. Lorsque cette planète passe entre l’étoile et la Terre, nous ne pouvons pas voir la planète elle-même mais nous pouvons voir la luminosité réduite, et cela peut nous en dire beaucoup sur l’objet qui est passé devant elle.

Les chercheurs pensent que VVV-WIT-08 est également mis en orbite par quelque chose qui bloque sa lumière, mais ils n’ont absolument aucune idée de ce que c’est. L’étoile elle-même est massive, environ 100 fois plus grande que notre propre Soleil, et elle « clignote » toutes les quelques décennies. Et quand l’étoile s’assombrit dans le ciel, c’est un changement dramatique. Tout ce qui est en orbite autour de l’étoile bloque presque toute sa lumière, et cela signifie qu’il doit être énorme. C’est un énorme mystère, et même le nom de l’étoile fait allusion au fait que les astronomes ne peuvent pas l’expliquer.

“Parfois, nous trouvons des étoiles variables qui n’entrent dans aucune catégorie établie, que nous appelons” qu’est-ce que c’est ? “, ou des objets” WIT “”, a déclaré le professeur Philip Lucas, co-responsable du projet, dans un communiqué . « Nous ne savons vraiment pas comment ces géants clignotants sont apparus. C’est excitant de voir de telles découvertes de VVV après tant d’années à planifier et à rassembler les données.

La recherche est déjà lancée pour des systèmes stellaires similaires. Plus il y a d’exemples de ces « géants clignotants » que les scientifiques peuvent repérer, meilleures sont les chances de pouvoir expliquer pourquoi ils ressemblent à ce qu’ils sont.

