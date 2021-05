“ Quelque chose de nouveau et vivant ” de simples esprits

Le 8 mai 1989, un nouvel album de Esprits simples les a aidés à terminer les années 80 en beauté. Street Fighting Years a également été le record qui a aidé les stylistes écossais à terminer l’une des séquences de palmarès britanniques les plus impressionnantes de la décennie, devenant ainsi leur quatrième album n ° 1 consécutif.

Street Fighting Years a vu le groupe caméléon se transformer en une nouvelle avenue stylistique, confrontée plus que jamais à des problèmes politiques et sociaux. Dans le même temps, le son de Simple Minds évoluait également, car il commençait à incorporer des éléments de musique traditionnelle, celtique et folklorique dans leur puissant cadre rock.

Cette nouvelle direction avait été annoncée avec audace lors de la sortie de l’EP Ballad Of The Streets au Royaume-Uni en février. Il comprenait l’une de leurs sorties les plus fortes de ce qui était déjà une longue et distinguée carrière, avec leur adaptation du traditionnel «Belfast Child» comme piste principale. Cela a été soutenu par «Mandela Day», écrit spécialement pour le 70e anniversaire de Nelson Mandela, le concert des étoiles qui s’est tenu au stade de Wembley en juin dernier.

L’édition 12 pouces de l’EP a ajouté leur version de «Biko» de Peter Gabriel, et le résultat net a été le premier et le seul single de Simple Minds dans le classement n ° 1. Bientôt, l’album Street Fighting Years, qui contenait les trois morceaux, passerait deux semaines au sommet britannique lui-même.

Lorsque le leader Jim Kerr s’est entretenu avec le magazine Q lors de la sortie de l’album, il était bien conscient de son importance. «J’étais au courant de la fin des années 80 à venir, et comme ça ou je déteste ça, nous étions l’un des groupes majeurs», a-t-il déclaré à Mat Snow.

«Ce disque devait montrer, à part dans un sens commercial, qu’artistiquement, par opposition à l’apogée, nous avions utilisé l’expérience des dix dernières années pour créer quelque chose de nouveau et de vivant. Une nouvelle force, un nouveau pragmatique [attitude]. Cela coïncide également avec nous en tant que personnes – même si nous ne nous asseyons pas et n’analysons pas la façon dont nous avons changé et les choses. ”

