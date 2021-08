Quelque chose d’étrange se passe avec les applications Microsoft Office sur ChromeOS

Les utilisateurs de Chromebook ont ​​signalé que certains outils Microsoft Office ne semblent plus être pris en charge sur leurs appareils Chrome OS, ce qui les pousse plutôt vers des applications Web.

Tel que rapporté par Windows Central, certains utilisateurs de Chromebook qui ont essayé de lancer certaines applications Office sur Android ont été accueillis avec ce message : « Allez sur Office.com : cette version de l’application Office n’est plus prise en charge. Pour la meilleure et la plus récente expérience avec cet appareil, rendez-vous sur Office.com »

Cela a incité certains à spéculer que Microsoft pourrait favoriser ses applications Web, d’autant plus que les services non Web n’offrent pas toujours une expérience utilisateur fluide sur les Chromebooks et utilisent souvent plus de ressources système que leurs homologues Web – qui ne le font pas non plus. occuper n’importe quel espace de stockage sur l’appareil.

D’un autre côté, il y a le problème de pouvoir utiliser les applications Web en mode hors connexion et de gérer les documents stockés localement via une application Web.

Consolidation, pas migration

Cependant, Kevin C. Tofel de About Chromebooks écrit que ce pivot dans les applications Web ne se produit probablement pas du tout.

Bien que l’affichage d’applications individuelles, par exemple Excel, entraîne le message contextuel ci-dessus, les applications sont toujours accessibles via l’application Office centrale.

“Au lieu de cela, je vois Microsoft consolider ses applications Android dans une certaine mesure, car il préférerait que les gens utilisent toutes ses applications Office, pas une seule comme Excel, par exemple”, a déclaré Tofel, avant d’ajouter que Microsoft a combiné certains des principaux Applications Office en une seule suite en 2020.

En outre, les applications Office individuelles peuvent toujours être installées en tant que PWA, a-t-il été dit.

Pour le moment, tous les utilisateurs ne sont pas redirigés et Microsoft garde le silence à ce sujet.

Via : Windows Central