Quelque chose d’horrible, le fondateur Richard Kyanka serait décédé

Kyanka dans une vidéo YouTube mise en ligne le 7 novembre 2021. Capture d’écran : Gaming Garbage/YouTube

Mise à jour 11/11/2021 16h32 HE : Un GoFundMe collecte de l’argent pour le bien-être des trois filles que Kyanka a laissées derrière elle. Voici le fil correspondant sur Something Awful. L’histoire originale continue ci-dessous.

L’administrateur du forum Longtime Something Awful, Fragmaster, a posté que le fondateur du site, Richard « Lowtax » Kyanka, est décédé. « Je suppose que je devrais commencer par dire que ce n’est pas une blague, d’autant plus que je poste pour la première fois depuis 10 ans ou quelque chose du genre, mais j’ai reçu la mauvaise nouvelle aujourd’hui directement de la famille de Rich », a écrit Fragmaster. « Lowtax est décédé. »

« Je n’ai pas demandé de détails », a poursuivi Fragmaster. « Je ne connais pas les détails. Je ne sais pas quelle est l’opinion actuelle de Rich ici. Pas là pour répondre aux questions, je partage l’actualité. Je déteste vraiment partager cette nouvelle. Mais voilà. »

Compte tenu de toute la merde que Something Awful a faite au fil des ans, certains se sont demandé s’il s’agissait d’un canular. « Est ce réel? » s’est demandé un membre du forum. Certains ont exprimé leur choc face à la nouvelle, tandis que d’autres ont présenté leurs condoléances à ses enfants.

La deuxième épouse de Kyanka, qui publie sur SA sous le nom de LadyAmbien, a confirmé la mort de son mari, dans un message très en colère contre son traitement envers elle et leurs enfants.

Vous trouverez ci-dessous l’éloge funèbre de l’administrateur SA pour le fondateur du site, qui a été publié à l’origine dans un fil intitulé « C’est un hommage à notre regretté fondateur, adieu, deer richard ».

En 1999, Kyanka a créé Something Awful, et aujourd’hui, il est difficile de sous-estimer l’influence du site. Il a également engendré des mèmes classiques sans fin, tels que « Toute votre base nous appartient », et a même été la rampe de lancement de ce qui est devenu 4chan. Nos collègues de Gizmodo l’ont classé au 89e rang des 100 sites Web qui ont façonné Internet aujourd’hui, en écrivant ce qui suit :

Alors que Something Awful a eu ses moments en tant qu’hôte de divers morceaux de comédie, de diatribes et de critiques, la communauté de SA est son véritable héritage. De ses forums, les membres de Something Awful ont donné naissance à la légende de Slenderman, un tout nouveau genre de vidéos dans Let’s Plays, et grâce à des ramifications comme Goonswarm, SA a été indirectement responsable de certaines des batailles spatiales les plus massives (et coûteuses) de tous les temps. témoin dans l’histoire du jeu vidéo. C’était aussi, euh, en fait horrible.

« Les forums Something Awful ont engendré beaucoup de choses au cours de ses plusieurs décennies d’existence », a déclaré Fragmaster dans son éloge funèbre sur YouTube. « Certaines choses horribles et malheureuses, beaucoup de choses simplement inintelligibles et une énorme perte de temps. Mais finalement, Rich a créé une communauté où des choses intéressantes se sont produites et où les gens se sont connectés.

En octobre 2020, Kyanka a vendu le site en écrivant sur Facebook : « Je viens de céder les droits de Something Awful, au revoir, bon débarras.

La même année, Kyanka a été accusé d’avoir agressé sa deuxième épouse en février 2020, et les détails, très détaillés, se sont déroulés sur les forums Something Awful. Motherboard rapporte que Kyanka a plaidé coupable à une accusation de trouble à l’ordre public plus tard cet automne-là, mais l’accusation de voies de fait a été rejetée. Ce n’était pas la seule fois où des accusations d’agression ont été portées contre Kyanka : Motherboard rapporte également qu’en juin 2020, la police a été appelée pour un conflit de violence domestique entre Kyanka et sa petite amie de l’époque. Le rapport de police indiquait qu’aucune arrestation n’avait été effectuée « en raison de déclarations contradictoires et d’un manque de témoins ».

« C’était un homme complexe et c’est dévastateur qu’il y ait autant de potentiel pour une vie plus heureuse s’il essayait de guérir ses démons et ses dépendances avec succès, et cela s’est terminé comme ça », a écrit LadyAmbien sur SA dans un autre article, ajoutant que « la plupart les humains ne sont pas tous bons ou tous mauvais.

Richard Kyanka avait 45 ans.

La hotline nationale de prévention du suicide aux États-Unis est disponible 24 heures sur 24 au 1-800-273-8255. Une liste des hotlines internationales pour le suicide peut être trouvée ici.