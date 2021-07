Quelque chose me dit que Kevin Costner de Yellowstone est loin d’être prêt pour la première de la saison 4

Kevin Costner est emballé par l’avenir pour des raisons autres que John Dutton qui se moque également de ses ennemis. Maintenant que les événements publics se normalisent à nouveau, l’acteur a révélé que lui et son groupe Kevin Costner & Modern West partaient en tournée pour promouvoir et interpréter l’album inspiré de la série Tales from Yellowstone, sorti il ​​y a un peu plus d’un an. Ce sera la première fois qu’ils joueront des airs à la Dutton pour un public en direct, et je ne serais pas surpris si la tournée se termine juste à temps pour que Costner s’occupe d’une campagne promotionnelle avant le début de la saison 4. Je veux dire, je souhaiterai silencieusement que les nouveaux épisodes arrivent avant, mais je ne risquerai pas de risquer ma vie là-dessus.