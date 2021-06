“Quelque chose ne va pas”, affirme Valtteri Bottas après des problèmes de qualité

Valtteri Bottas n’avait aucun moyen d’expliquer sa mauvaise performance en qualifications à Bakou – et pense qu’il doit y avoir un problème avec son W12.

La Mercedes W12 n’avait pas semblé heureuse depuis le début du week-end de course mais après un vendredi lamentable pour les flèches noires, Lewis Hamilton a commencé à trouver de la performance à la fin des essais.

Le Britannique a pris cela en qualification, revendiquant finalement une place au premier rang avec P2, mais Bottas n’a jamais trouvé une telle amélioration. En qualification P10, l’écart avec Hamilton était alarmant de 1,2 seconde.

Et donc Bottas pense qu’il doit avoir été porteur d’un problème.

“C’était assez compliqué comme prévu avec les drapeaux rouges, les drapeaux jaunes, tout”, a-t-il déclaré aux journalistes après les qualifications.

« De mon côté, la dernière manche m’a manqué comme beaucoup d’autres, mais quelque chose ne va toujours pas. Je suis si loin du rythme et je ne sais pas pourquoi. Je n’ai aucune explication.

«Je perds chaque coin. Si je pousse plus fort, je suis dans le mur. C’est donc la limite. C’est étrange. En venant ici, je pensais qu’on se battrait au front. Lewis est à l’avant, dans le combat, et je devrais l’être aussi. Je n’ai aucune explication. Je pense que quelque chose ne va pas.

Le circuit de la ville de Bakou fait suite à Monaco et bien que ces deux sites soient des pistes de rue, c’est effectivement là que s’arrêtent les similitudes.

Monaco est le tour le plus court et le plus serré du calendrier, ce qui malheureusement le jour de la course signifiait qu’il y avait peu d’opportunités de dépassement. En fait, un seul dépassement a eu lieu lors du Grand Prix de Monaco.

Bakou est cependant très différent, un lieu qui au fil des ans est devenu un paradis de dépassement, et tout comme les qualifications l’ont prouvé, les drames ne manquent jamais.

Et donc Bottas sait qu’il y aura des “opportunités” pour lui de réparer les dégâts de la Q3.

“Je vais essayer de comprendre tout ce que je peux et demain, avec cette course, tout peut arriver”, a-t-il déclaré.

« Il y aura des opportunités.

