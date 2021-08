in

Carlos Sainz a suggéré que quelque chose n’allait pas après que les deux pilotes Ferrari se soient qualifiés en dehors du top 10 à Spa.

Sainz alignera P12 et son coéquipier Charles Leclerc aura une longueur d’avance en P10 – mais après avoir connu du succès par temps humide auparavant, l’Espagnol a admis sa déception d’avoir raté la Q3.

Son ancien coéquipier Lando Norris a été transporté à l’hôpital pour des contrôles de précaution après un énorme accident dans la dernière partie des qualifications et alors que Sainz était heureux de voir son ami sortir de la voiture, il a eu du mal à passer samedi.

“Tres difficile [conditions]”, a déclaré Sainz à Sky Sports. « Content qu’il soit [Lando] d’accord, évidemment énorme shunt et cela montre que ce coin a peut-être encore besoin d’un peu de réglage.

“Mais pour la course, évidemment triste aussi pour moi parce que c’est la première fois sous la pluie depuis longtemps que je ne suis nulle part, et nous devons absolument examiner ce qui n’a pas fonctionné là-bas et comment nous pouvons l’améliorer car ce n’est pas normal.

“Normalement, nous étions très rapides à Imola sous la pluie avec cette voiture et pour une raison quelconque aujourd’hui, quelque chose n’allait pas.”

Au moins, les inquiétudes de Sainz n’ont pas été aggravées par les stewards – ils n’ont pris aucune autre mesure contre l’Espagnol après avoir enquêté sur un incident de blocage présumé avec Esteban Ocon.

🇧🇪 Journée très difficile. J’aime toujours rouler sur le mouillé, mais l’équilibre et l’adhérence n’étaient pas là aujourd’hui. Nous avons eu du mal à faire monter la température avant et n’avons eu aucune sensation au freinage. Nous allons l’étudier. Voyons ce que demain nous réserve. 👉https://t.co/so3EvESXiQ#CarlosSainz pic.twitter.com/HgNQgIhL3u – Carlos Sainz (@Carlossainz55) 28 août 2021

F1 TV Pro est à moitié prix pendant deux mois ! Afin de réclamer cette réduction fantastique, cliquez sur le lien suivant et utilisez le code promo SPA50 à la caisse !*

*L’offre expire à 23h59 le dimanche 29 août. Offre disponible uniquement sur Pro. Les clients devront souscrire un abonnement mensuel et cette offre ne peut être utilisée que sur le Web. Offre non disponible en NL, FR ou NZ.

Quant à Leclerc, il a laissé échapper ses frustrations sur la radio de l’équipe après avoir été éliminé en Q2 – et n’a pas mâché ses mots en ce qui concerne la stratégie de Ferrari en qualifications.

“Pour moi, les gars, nous nous sommes foutus”, a-t-il déclaré. « Parlons-en plus tard. Je ne comprends pas pourquoi nous nous sommes arrêtés. Nous étions au bon endroit. Tout le monde est resté dehors.

Après avoir eu le temps de réfléchir à un après-midi difficile pour la Scuderia à Spa, il a depuis compris la logique derrière son appel stratégique chez Ferrari et a parlé de manière plus pragmatique de ses chances pour le week-end.

“J’ai eu une certaine déception dans le casque pendant la Q2 et je l’ai laissé [be] entendu à l’équipe à la radio », a déclaré Leclerc à Sky Sports.

“Après cela, ils m’ont dit qu’ils avaient de la pluie sur le radar pour la fin de la Q2, et je comprends maintenant pourquoi nous y sommes allés plus tôt. Cela aurait pu jouer entre nos mains, ce n’est pas le cas aujourd’hui, mais c’est la vie.

« McLaren est très impressionnant dans ces conditions, mais je pense que l’équilibre global est assez bon pour nous. C’est juste que la performance globale n’est pas là où nous voulons qu’elle soit.

« Je pense que ce sera une course très délicate et il pourrait y avoir un peu de chance dans le résultat s’il continue de pleuvoir. Mais cela fera une course passionnante.