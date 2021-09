Quelque chose se passe: comment Frida a dépassé les pops en 82

Si Frida hésitait sur ce qu’il fallait faire après sa course avec le plus grand groupe du monde, cela ne se voit pas sur l’hybride new-wave/pop confiant, Something’s Going On, qui s’est avéré être le post le plus réussiABBA projet de l’un de ses membres (hors théâtre musical) après sa sortie en septembre 1982.

Something’s Going On n’était que le troisième album solo de Frida, son premier enregistrement entièrement en anglais et s’est vendu à près de deux millions d’exemplaires. Elle a eu de l’aide : Phil Collins a ajouté une couche distinctive de production, et certains des auteurs à succès les plus célèbres de la planète ont été recrutés pour partager leurs chansons après que le label de Frida, Polar Music, ait lancé un appel à idées.

Extrait du disco contemporain de Giorgio Moroder et “To Turn The Stone” de Pete Bellotte, enregistré à l’origine avec Donna l’été, à l’urgent « Tell Me It’s Over » du nominé aux Oscars Stephen Bishop et au timide « I See Red » de Jim Rafferty, Something’s Going On était une collection complète de 11 pistes, où presque toutes les chansons auraient pu en faire un single .

La chanson réellement choisie pour lancer l’album, enregistré à Stockholm en février et mars 1982, était le pop-stomper de Russ Ballard “I Know There’s Something Going On”. Subissant un énorme blitz promotionnel pour vendre le single, Frida a été récompensée par un succès retentissant à travers l’Europe continentale et même une 13e place dans les charts Billboard américains. Seul le Royaume-Uni est resté tiède – le single a atteint la 43ème place, bien que l’album parent ait atteint le Top 20. “I Know There’s Something Going On” est un puissant hybride pop/rock entièrement de son temps, mais avec une voix brûlante et mélodie incroyablement accrocheuse qui maintient sa rotation saine à la radio à ce jour.

Mais catégoriser l’ensemble de Something’s Going On dans cette veine, c’est ignorer sa surprenante diversité. “Strangers” est une ballade tendre du type qu’Olivia Newton-John aurait pu enregistrer à cette époque, et se rapproche le plus du son ABBA d’antan. “Threnody”, un poème de Dorothy Parker sur la musique de Per Gessle de Roxette, est une épopée envolée qui aurait pu venir de la plume de Stevie Nicks. Ferry Bryan contribué une démo de Roxy MusiqueLes sessions Flesh + Blood de ‘s qui sont devenues “The Way You Do”, une ballade légère mais compulsive qui n’a jamais été enregistrée par Ferry ou Roxy Music.

Frida semble très assurée sur l’album, et il est clair qu’elle voulait se démarquer du type de chansons et du style de production qui caractérisaient son ancien groupe. Le choix de Phil Collins pour collaborer sur le disque était personnel – Frida serait tombée amoureuse de l’album Face Value du chanteur, sorti l’année précédente. L’une des ballades classiques de ce succès multi-platine, “You Know What I Mean”, a été réenregistrée par Frida et est devenue l’avant-dernière chanson de Something’s Going On. Le numéro de clôture est en fait venu du Concours Eurovision de la chanson 1980 : une chanson infructueuse des manches britanniques retravaillée comme un hymne power-pop entraînant entre Frida et (un non crédité) Phil. Ferme les yeux et ça pourrait être Bee Gees, mais c’est un mélange efficace, avec la batterie de Phil et la section de cuivres de Earth, Wind & Fire faisant de “Here We’ll Stay” l’une des meilleures chansons de l’album – et une finale appropriée.

On a donc l’impression que, même si rien n’allait être laissé au hasard, c’est le son d’un chanteur extraordinaire qui aime repousser certaines limites. Something’s Going On est déterminé à rester un album pop mais, en travaillant dans ces grands paramètres, il est aussi très expérimental. Des années de travail acharné avec ABBA, et le divorce qui a clôturé ce chapitre, auraient pu voir Frida satisfaite de rechaper d’anciennes gloires, mais Something’s Going On la voit jouer une pièce à un moment où le monde manquait d’une grande star féminine internationale. Le groupe de Debbie Harry implosait, alors que Sheena Easton et Olivia étaient considérées comme trop sûres, donc, au moment de la sortie de l’album, tout était encore à gagner.

Something’s Going On a généré de bonnes ventes et des critiques largement positives. Que cela n’ait pas transformé Frida en une énorme star solo internationale en dit plus sur la façon dont les actes féminins étaient soutenus à l’époque qu’autre chose. Cela reste son chef-d’œuvre pop.

Something’s Going On peut être acheté ici.