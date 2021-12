Quelques bonnes nouvelles de vacances | Place des investisseurs

Des nouvelles encourageantes sur Omicron … la confiance des consommateurs rebondit … le PIB est en hausse … et un vent arrière technologique haussier

***Dans le Digest d’hier, nous avons souligné la tendance des médias à se concentrer sur le négatif

À la lumière de cela, aujourd’hui, répandons un peu de joie de Noël avec un condensé de « bonnes nouvelles ».

Bien sûr, si les statistiques d’hier sont exactes, il y aura une baisse de 66% du lectorat d’aujourd’hui parce que les gens préfèrent lire les nouvelles négatives. Nous allons l’ignorer parce que le Digest d’aujourd’hui n’est pas pour les Scrooges. Apportez le Tiny Tim’s.

Commençons par Omicron.

Hier, Bloomberg a rapporté qu’Omicron présentait un risque d’hospitalisation 80 % plus faible. Les données proviennent d’Afrique du Sud, où la variante Omicron a été lancée pour la première fois.

De Bloomberg :

Selon une étude publiée par le National Institute for Communicable Diseases, les Sud-Africains qui contractent Covid-19 dans la quatrième vague actuelle d’infections sont 80% moins susceptibles d’être hospitalisés s’ils attrapent la variante omicron… Par rapport aux infections delta en Afrique du Sud entre avril et novembre, les infections à omicron sont associées à un risque 70 % inférieur de maladie grave, ont-ils déclaré. Les données omicron ont été recueillies pour les deux mois jusqu’en novembre.

Personne ne veut d’Omicron, de Delta ou de toute version de Covid-19. Cependant, le nombre mondial de cas et les données de transmission dont nous disposons suggèrent que nous ne serons pas en mesure d’éradiquer complètement cette maladie. Les dernières données suggèrent que même des individus complètement vaccinés et boostés peuvent être infectés et propager la variante Omicron de Covid-19.

Si nous acceptons cela, alors le nouveau statut d’Omicron en tant que souche mondiale dominante de Covid-19 est positif compte tenu des statistiques qui viennent d’être référencées. Après tout, si nous ne pouvons pas tuer ce virus, alors avoir une souche qui cause considérablement moins d’hospitalisations est une bonne chose.

*** La semaine dernière, nous avons souligné les recherches de notre spécialiste en macro, Eric Fry, faisant ce point

D’Éric :

(Le professeur Karl Lauterbach, épidémiologiste clinique en lice pour devenir le prochain ministre allemand de la Santé), émet l’hypothèse qu’Omicron pourrait être une variante « optimisée pour infecter », mais moins mortelle que Delta. Par conséquent, si Omicron « conquiert » Delta pour devenir la souche mondiale dominante, cela pourrait aider à mettre fin complètement à la pandémie.

Comme nous l’avons noté dans ce Digest, ce ne serait pas la première fois qu’une souche virale plus douce deviendrait positive pour la société. Cette « dérive antigénique », comme on l’appelle, a contribué à mettre fin à la grippe espagnole.

Eric pointe vers History.com, qui explique comment des versions légèrement modifiées de la grippe espagnole ont continué à apparaître au cours des hivers successifs. Mais ils sont devenus beaucoup moins mortels et ont finalement été impossibles à distinguer de la grippe saisonnière.

Si nous voyons cela se jouer avec Omicron, cela contribuera à accélérer le rebond de l’économie mondiale. Lauterbach dit que ce serait un « cadeau de Noël en avance ».

Ce n’est pas la seule nouvelle positive sur le front Omicron…

Hier, les autorités sanitaires américaines ont autorisé la pilule Covid-19 de Pfizer. C’est le premier médicament antiviral pour combattre l’infection à obtenir une telle approbation. Il s’avère qu’il réduit les hospitalisations et les décès de 89 % !

Et ce matin même, nous avons appris que la FDA avait approuvé la pilule antivirale de Merck pour traiter les cas d’urgence de Covid-19. Il peut être pris à la maison, sans nécessiter d’IV ou d’injection.

Fantastique nouvelle.

*** Pendant ce temps, autre bonne nouvelle, la confiance des consommateurs américains est en hausse en décembre

Hier, on apprenait que l’indice de confiance des consommateurs est passé à 115,8 en décembre. C’est en hausse par rapport à la prévision de 111.

De MarketWatch :

La confiance est clairement en baisse par rapport à son pic de 128,9 en juin, mais elle a fait preuve d’une certaine résilience à la lumière de la hausse de l’inflation et de la propagation continue du COVID-19. Alors que les emplois sont nombreux, les prix plus élevés des aliments et de l’énergie sont devenus une préoccupation pour les ménages au bas de l’échelle des revenus.

Et cela vient de Lynn Franco, directrice principale des indicateurs économiques au Conference Board :

Les attentes concernant les perspectives de croissance à court terme se sont améliorées, ouvrant la voie à une croissance continue au début de 2022. La proportion de consommateurs prévoyant d’acheter des maisons, des automobiles, des gros appareils électroménagers et des vacances au cours des six prochains mois a augmenté.

Et ce matin, nous avons appris que la jauge de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan est légèrement en hausse.

Il a grimpé à 70,6 pour la lecture finale de décembre, contre 70,4 plus tôt ce mois-ci et bien en hausse par rapport aux 67,4 de novembre.

La bosse de 0,2 n’est pas des tonnes, achetez hé, nous nous concentrons sur le positif !

Comme nous l’avons souligné ici dans le Digest, les dépenses de consommation représentent environ 70 % du PIB américain. Ainsi, si les consommateurs se sentent bien et prévoient d’ouvrir leur portefeuille en 2022, cela indique des résultats d’entreprise sains qui aident à soutenir les cours des actions.

Soit dit en passant, hier, le département du Commerce a rapporté que l’économie américaine a progressé à un taux annuel de 2,3% au troisième trimestre. C’est en hausse par rapport à l’estimation de 2,1 %.

*** Pendant ce temps, Omicron ne semble pas nuire à la récupération de la compagnie aérienne

Chez Barron :

… il ne semble pas encore y avoir de signe que la nouvelle variante affecte de manière significative les voyages aériens aux États-Unis à l’approche de Noël. Plus de deux millions de personnes sont passées par les points de contrôle de sécurité des aéroports lundi pour la cinquième journée consécutive, selon les données de la Transportation Security Administration. Les chiffres ont suivi entre 81 % et 85 % du débit de voyageurs par rapport aux mêmes jours en 2019, bien que les jours de pointe des voyages de vacances soient à venir. À titre de comparaison, le jour le plus chargé des vacances de Thanksgiving—nov. 28—a atteint 85 % des niveaux de 2019. La nouvelle de la nouvelle variante n’a fait surface que quelques jours avant cette lourde journée de voyage, faisant couler le marché boursier. Le 24 novembre, la veille de Thanksgiving, le taux était de 88 %.

J’ajouterai que lorsque Delta a publié ses résultats la semaine dernière, elle a relevé ses prévisions pour le quatrième trimestre. Il a noté que la demande reste « particulièrement forte » en cette période des fêtes.

Lentement mais sûrement, le secteur aérien récupère.

*** Enfin, même si nous nous amusons un peu avec celui-ci, Elon Musk a fini de vendre des actions Tesla (ou du moins, sur le point de l’être)

De MarketWatch hier :

Elon Musk a déclaré mardi avoir atteint son objectif de vendre 10 % de sa participation dans Tesla… Musk a également tweeté dimanche soir qu’il paierait plus de 11 milliards de dollars d’impôts cette année. Cela équivaut à environ 8,06 millions de ses actions récemment vendues à son compte d’impôt sur les options d’achat d’actions qui expirent l’année prochaine.

Nous ne sommes pas certains qu’il ait fini de vendre, mais s’il ne l’est pas, il est proche.

De Barron’s ce matin :

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a vendu plus d’actions dans le cadre d’un plan préétabli pour exercer les options d’achat d’actions de la direction arrivant à expiration. Il a dit qu’il avait presque fini de vendre… Au cours des deux derniers jours, Musk a vendu 1,9 million d’actions supplémentaires. Les ventes de mardi et mercredi portent le nombre total d’actions Tesla (symbole : TSLA) vendues à environ 14,8 millions. Les deux jours, une fois sur un podcast et également sur Twitter, Musk a déclaré qu’il avait presque fini de vendre. Il a encore environ 4 millions d’options d’achat d’actions venant à expiration qu’il doit exercer.

Maintenant, même si on rigole avec celui-ci, ce n’est pas anodin.

C’est le 7 novembre (un dimanche) que Musk a interrogé ses abonnés sur Twitter, leur demandant de vendre, ce qui a abouti à sa décision de vendre des actions.

À partir du lendemain, lundi 11/8, jusqu’au début de cette semaine, voici ce qui est arrivé au stock de Tesla en réponse…

Source : StockCharts.com

En baisse de 27% ! Aie!

Mais depuis que l’on a appris plus tôt cette semaine que Musk concluait la vente, Tesla a bondi de 16% jeudi en fin de matinée.

Source : StockCharts.com

***Alors, pourquoi cette nouvelle positive pour quiconque n’est pas un investisseur Tesla ?

Parce que Tesla détient la 5e pondération la plus lourde de toutes les actions du S&P 500 et la 6e pondération la plus lourde du Nasdaq 100. Cela signifie qu’elle a un impact significatif sur l’ensemble du marché.

Au-delà de cela, pensez à tous les ETF et fonds gérés qui détiennent Tesla comme pondération majeure.

Leurs prix ont subi des dommages collatéraux grâce à la frénésie de vente de Musk.

Compte tenu de cela, ne minimisons pas l’impact de la chute de 27% de Tesla au cours des six dernières semaines environ. Cela a eu des effets d’entraînement importants sur le marché. Mais cette pression à la baisse est maintenant supprimée. Cela demande un peu de lait de poule dans mon livre.

Il n’y a pas que de mauvaises nouvelles là-bas. Et nous sommes impatients de vous apporter plus de bonnes nouvelles en 2022.

Passe une bonne soirée,

