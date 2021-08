Quelques bonnes raisons pour lesquelles vous devriez éviter les actions BBIG pour le moment

Si vous visitez le site Web d’une société cotée en bourse et que, dans un délai très court, vous ne pouvez pas comprendre la nature de ses activités, il y a un gros problème. C’est le cas avec Vinco Ventures (NASDAQ:GRAND). Le profil de l’entreprise n’est pas concis. Dans cet esprit, examinons de plus près certaines choses à considérer avant de plonger dans les actions BBIG.

Source : weedezign via Shutterstock

Tout d’abord, commençons par ce que j’ai mentionné ci-dessus : la tendance de l’entreprise à fournir des informations vagues.

BBIG Stock: un examen plus approfondi du site Web vague de Vinco

Selon Vinco Ventures, sa stratégie « BIG » comprend trois éléments principaux :

« Acheter – Les acquisitions sont notre modèle. Nous chercherons à acquérir des marques importantes pour continuer à ajouter au portefeuille. » « Innover – En tirant parti des plateformes de trafic interne de Honey Badger et de Social Pulse Media, nos marques peuvent rapidement innover et déterminer le trafic de conversion le plus élevé et cibler en conséquence. Une fois identifiés, nous évoluons tout en maintenant les conversions pour réussir. « Croissance – Plus de trafic ciblé équivaut à plus de conversions. Grâce à nos moteurs internes, nous pouvons accélérer la croissance de nos marques acquises pour atteindre plus rapidement leur nombre cible. »

La première impression ici n’est pas bonne. Cette « grande stratégie » est vague. Qu’est-ce que le blaireau à miel ? Qu’est-ce que le Social Pulse Media exactement ? Quel type particulier de marques va-t-elle acquérir ? Quelle est « la nouvelle opportunité de marché » que l’entreprise fait référence ? Il y a bien plus de questions que de réponses ici.

Cela m’a amené à visiter la page des présentations pour plus d’informations. Qu’est-ce que j’ai trouvé ? Une page blanche. Aucune information utile.

En regardant à nouveau la page de profil, de nombreuses marques sont répertoriées, mais aucune n’a de lien pour aider à clarifier ce que chacune implique. Encore une fois, ce degré d’imprécision n’est pas une bonne chose pour une société cotée en bourse.

Ensuite, il y a la question de la façon dont l’entreprise se classe. Il dit que c’est dans le secteur de la consommation/industriel, ainsi que dans l’industrie des produits de consommation et de l’emballage. Il délimite cela plus en détail dans le focus produit suivant : « Jeux, jouets et véhicules pour enfants, à l’exception des poupées et des vélos ».

Il semble que nous puissions y avoir une certaine clarté, mais quand vous regardez la section des nouvelles de l’entreprise, il n’y a rien en rapport avec le secteur industriel.

Je pourrais continuer encore et encore sur le caractère vague et non informatif du site Web de l’entreprise. Mais au-delà de ce drapeau rouge initial, il y a plus de choses à considérer lors de l’examen des actions BBIG.

Nouvelles d’affaires et modèle d’affaires

Aux dernières nouvelles, la société a finalisé l’acquisition de Lomotif, propriétaire d’une plateforme de vidéo de format court. L’autre actualité concerne l’implication de l’entreprise dans une plateforme de streaming musical sur jeton fongible (NFT). En surface, rien de tout cela n’est une mauvaise nouvelle. Mais cela met en lumière un manque général de concentration.

Pour en revenir à la façon dont l’entreprise se définit, elle fabrique soi-disant des jeux et des jouets. Mais maintenant, il a migré vers sa propre plate-forme vidéo courte Lomotif ?

La partie manquante du puzzle ici est que, selon Market Realist, «En janvier, Vinco a annoncé un accord de fusion avec Zash, qui est une société de distribution de contenu numérique. Zash vise à construire ce qu’il décrit comme un Hollywood « virtuel ». Sa technologie aide les créateurs de contenu numérique et les influenceurs en ligne à développer leurs marques à l’échelle mondiale.

Dans cette fusion inversée, Zash deviendra la société contrôlante. Cela explique maintenant le passage aux opérations commerciales liées aux médias sociaux et au divertissement. Mais Vinco Ventures semble trop optimiste quant à cette plateforme Lomotif.

Il indique que « Lomotif est l’une des meilleures plateformes vidéo de format court au monde avec des centaines de millions d’installations dans le monde et des dizaines de millions d’utilisateurs mensuels (* données Sensor Tower, juin 2021) et plus de 31 millions sur la plateforme mensuellement. utilisateurs actifs (« MAU »). » La société déclare également que “l’évaluation indépendante par des tiers montre que les sociétés combinées ont une évaluation supérieure à 5 milliards de dollars au 30 juin selon une récente évaluation comparable de financement privé par Gemini Valuation Services”.

Ce qui est étonnant ici, c’est que l’action BBIG est soutenue par une capitalisation boursière de 175,57 millions de dollars. Alors, comment est-il possible d’acheter quelque chose d’une valeur estimée à 5 milliards de dollars ?

Même si vous offrez toutes les actions, l’argent ne suffit pas.

Finances : maintenant tout prend un sens parfait

Les résultats financiers pour le trimestre clos le 31 mars 2021 présentent des faits saillants importants :

« Les revenus pour le trimestre clos le 31 mars 2021 ont augmenté pour atteindre 2,57 millions de dollars, contre 1,95 million de dollars pour le trimestre clos le 31 mars 2020, soit une augmentation de 31,32 %. “La perte nette pour les trois mois clos le 31 mars 2021 était de 62,47 millions de dollars, ou (3,27 $) par action de base et (3,28 $) par action diluée, par rapport à un gain net de 1,27 million de dollars, ou 0,166 $ par action de base et 0,13 $ par action diluée pour le trois mois clos le 31 mars 2020. »

Vinco Ventures a un EBIT après frais inhabituels ou résultat d’exploitation négatif pour 2019 et 2020 ; pertes nettes pour 2018, 2019 et 2020; et encore un free cash flow négatif pour 2018, 2019 et 2020.

Enfin, les données de Morningstar montrent que la valeur comptable par action a été de 1,46 $ en 2018, 1,26 $ en 2019, 81 cents en 2020 et -33 cents pour les douze derniers mois.

Si la destruction de la valeur comptable par action est une « grande stratégie », alors vous comprenez mon point de vue sur les actions BBIG.

L’éviter. Plutôt que de créer de la valeur, l’entreprise a détruit de la valeur.

À la date de publication, Stavros Georgiadis, CFA n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.