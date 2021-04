Quelques centaines de degrés ⋆ 10z viral

Ce n’est jamais facile d’être Kelly Severide.

Essayer comme il le pourrait, ce n’est pas seulement une navigation facile pour notre lieutenant préféré, ce qui est dommage car il a eu assez de problèmes pour une vie.

La bonne nouvelle, cependant, est qu’il a géré tout ce qui lui a été lancé lors de l’épisode 11 de la saison 9 de Chicago Fire comme un champion, prouvant en outre qu’il est un homme bon digne de Kidd.

Dire à quelqu’un qu’il n’est pas fait pour une carrière spécifique n’est jamais simple, mais quand des vies sont en jeu, vous n’avez pas le luxe d’être toujours gentil.

La lutte contre les incendies est un cheminement de carrière dangereux, pour commencer, et lorsque vous vous dirigez vers les flammes – à la fois métaphoriquement et littéralement – vous devez pouvoir compter sur vos collègues pompiers.

Boden: Pourquoi n’êtes-vous pas venu me voir tout de suite?

Severide: Parce que ce n’est pas votre problème.

Boden: Un autre chef de bataillon vient dans ma caserne de pompiers pour bloquer un de mes officiers juste pour faire son travail, c’est absolument mon problème. Et je m’en occuperai. Je te le promets.

Severide: Je ne veux pas que vous perdiez un vieil ami à cause de ça.

Boden: Vieil ami comme l’enfer. Il a franchi la ligne. Il va payer pour ça.

Severide: C’est mon désordre. Je vais le nettoyer.

Donc, quand vous avez quelqu’un comme Mercer, qui ne se souvient même pas de mettre un équipement de sécurité avant de prendre une clé chaude, vous savez que la lutte contre les incendies ne conviendra pas à la jeune recrue.

Severide a passé la majeure partie de la tranche à peser le pour et le contre de donner une autre chance à Mercer, et son indécision a presque conduit à la mort de deux autres recrues après que Mercer ait rempli leurs réservoirs d’oxygène avec du dioxyde de carbone.

Se sentant coupable, Severide essaya de corriger son cours, excluant tout le monde, sauf Kidd, dans le processus.

Le lieutenant avait l’impression que parce qu’il n’écoutait pas son instinct, il était à blâmer et voulait faire face aux répercussions par lui-même.

Il a presque enlevé la tête de Boden quand le chef du bataillon lui a proposé d’intervenir et d’arranger les choses, mais Severide ne l’avait pas.

Severide sentit qu’il devait être celui qui réglait les choses parce que, dans son esprit, il découvrait la seule responsabilité de ce qui s’était passé.

Dans son cœur, Severide savait qu’il devrait expulser Mercer de l’Académie, comme le suggérait Casey, mais après avoir appris l’amitié de Boden avec le père de Mercer, il hésitait à faire quoi que ce soit qui pourrait entraver cela.

Après tout, Boden a été comme un père pour Severide, et la dernière chose que Severide voulait était de provoquer des tensions entre sa figure paternelle et le vieil ami de sa figure paternelle.

J’aurais aimé que mon père me soutienne comme toi avec Jacob. Vous voulez le meilleur pour lui. Je peux respecter ça. Il le mérite. C’est un bon garçon, mais ce n’est pas un pompier, et si vous vous y prenez comme un chef et non comme un père, vous verrez cela. Vous n’enverriez pas vos hommes dans un immeuble en feu avec quelqu’un dont vous saviez qu’il n’était pas à la hauteur. Et vous aviez raison de me blâmer pour ce qui s’est passé à l’Académie, mais l’erreur que j’ai faite a été de donner trop de chances à Jacob. J’aurais dû le couper plus tôt. Je suis désolé que ça n’ait pas fonctionné, mais il ira bien. Il atterrira sur ses pieds partout où il finira parce qu’il a un père qui le soutient. Severide

Et c’était noble de Severide de faire cela, mais avec un travail comme la lutte contre les incendies, où une erreur sur n’importe quel appel pouvait faire la différence entre la vie et la mort pour les pompiers et les victimes, il y a peu de place pour la douceur.

Vous devez être prêt à tout moment et faire confiance à un pompier incompétent ou aux facultés affaiblies peut être mortel.

Vous avez entendu ça, Casey? Votre insouciance imprudente pour votre santé pourrait mettre en danger vos collègues pompiers âgés de 51 ans.

Eh bien, ce ne sont certainement pas mes paroles qui sont parvenues au capitaine impétueux; non, ce serait Brett, qui, comme un bon ami, a forcé Casey à affronter sa blessure de plein fouet et à consulter un médecin.

Sans Brett, Casey aurait probablement continué à ignorer le problème jusqu’à ce que quelqu’un – peut-être même lui-même – soit gravement blessé en raison de sa blessure à la tête.

Et maintenant que Casey a accepté de voir un médecin, la question devient alors de savoir ce que cela signifie pour son avenir au CFD.

Les pompiers de 51 ans ont déjà été mis à l’écart en raison de blessures, mais il y a eu très peu de cas où ledit pompier n’est pas revenu, du moins à un certain titre.

Ainsi, bien qu’il soit difficile de voir les écrivains coller Casey derrière un bureau pendant une période prolongée, c’est toujours faisable.

Casey: Merci de m’avoir poussé l’autre jour. Vous avez raison. J’ai été trop rapide pour passer à autre chose lorsque les maux de tête ont cessé. Je ne peux m’empêcher de penser que lorsque j’ai eu cette blessure à la tête il y a quelques années, le médecin a dit que si je recevais un autre coup dur, cela pourrait signifier la fin de ma carrière, ou pire.

Brett: OK, attendez. Il n’est pas nécessaire que vous y arriviez encore. Tout ce que vous avez à faire pour le moment est de prendre rendez-vous et de faire votre check-out. Le plus tôt sera le mieux.

Casey: Ouais.

Brett: Je vais avec toi.

Casey: Non, non, tu n’as pas à faire ça.

Brett: Je sais que les choses ont été bizarres entre nous ces derniers temps, mais tu étais toujours là pour moi quand j’en avais le plus besoin. S’il vous plaît laissez-moi faire cela pour vous.

Casey: Ce serait génial. OK, je vais prendre rendez-vous pour vendredi après le quart de travail.

Brett: Vendredi, euh…

Casey: Si vous avez des projets, je peux le gérer en solo.

Brett: Non, je peux le reprogrammer. Je viens avec toi, Matt.

Le scénario le plus probable est que, lors d’un croisement partiel avec Chicago Med, Casey subit une chirurgie cérébrale miraculeuse.

L’opération signifierait que Casey chevaucherait un bureau pendant quelques épisodes, mais tôt ou tard, il serait de retour en action, comme si de rien n’était.

C’est une théorie de travail, donc nous verrons où cela mène.

Et en ce qui concerne les théories, la décision de Brett d’accompagner Casey à son rendez-vous chez le médecin plutôt que d’assister à son week-end avec Grainger crée des problèmes pour le nouveau couple.

C’était censé être la première fois qu’ils passeraient la nuit ensemble, puis à la dernière minute, Brett décide de se débarrasser de son copain actuel et d’être là pour son ex.

Ce n’est pas la meilleure façon de commencer une nouvelle relation, et même si Brett prétend qu’elle est au-dessus de Casey, ses actions sont plus éloquentes que ses paroles.

Elle peut prétendre qu’elle ne fait que rendre la pareille, mais ses sentiments pour Casey ne se sont pas seulement évaporés parce qu’elle pense qu’il est toujours accroché à Dawson et qu’elle sort avec quelqu’un de nouveau.

Non, Brett a toujours des sentiments profonds pour Casey, peu importe à quel point elle essaie de le nier.

Et ce ne sera qu’une question de temps jusqu’à ce que Grainger le voie aussi.

Brett: Que pensez-vous de Ruzek?

Ruzek: Eh bien, vous avez une lettre anonyme qui fait une vague accusation qui peut ou non affirmer que votre victime a été poussée dans un escalier par le muffin d’à côté, et même votre victime ne pense pas que c’est ce qui s’est passé. J’ai ça, non?

Il n’est pas stupide et mérite mieux que quelqu’un qui est toujours accroché à son ex.

Espérons que ce n’est qu’un moyen détourné pour Brett de réaliser ses sentiments pour Casey et de rompre avec Grainger, garantissant ainsi une réconciliation de Brettsey à l’horizon.

Sinon, quel était le point?

Enfin, Ritter a finalement eu son propre scénario, et c’était génial jusqu’à ce que ce ne soit pas le cas.

Une partie du problème est que nous en savons très peu sur Ritter, et cette intrigue secondaire n’a rien fait pour étoffer l’arrière-plan du personnage.

Nous venons d’apprendre que Ritter et Eric se sont séparés au début de la pandémie, mais cette information est devenue obsolète lorsque le couple s’est réconcilié à la fin de l’épisode.

Ritter est un personnage tellement fantastique, mais c’est frustrant de le voir constamment jouer le rôle de compagnon de Gallo.

Il mérite beaucoup mieux, et bien que cette intrigue secondaire ait été une tentative décente, elle est tombée à plat.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y avait pas de choses à aimer, mais elles étaient très peu nombreuses et intermédiaires.

Eric: J’ai entendu dire que tu avais un rendez-vous avec Andrew.

Ritter: Je n’avais aucune idée que c’était lui. Crois-moi.

Eric: Oh je sais. Il m’a raconté ce qui s’était passé et comment tu t’es battu pour moi.

Ritter: C’est quelque chose.

Eric: Je voulais juste passer et dire merci d’avoir fait ça.

Ritter: Oh, de rien. Bien sûr.

Eric: Et tu me manques.

Ritter: Ouais?

Eric: Ouais.

Ritter: Eh bien, nous devrions peut-être faire quelque chose à ce sujet.

Ritter partant avec Andy / Andrew, qui était un connard complet et méritait d’être crié dessus, était drôle et ses trop brèves retrouvailles avec Eric étaient douces, mais ces moments n’étaient pas suffisants pour sauver cette intrigue.

Je voulais plus, plus de tout ce qui concerne Ritter, alors espérons que mon souhait sera exaucé avant la fin de la saison.

Quelques pensées errantes:

C’était au tour de Brett et Violet de jouer les détectives cette fois, et encore une fois, l’affaire de la semaine a pris le pas sur les intrigues axées sur les personnages. Je suis toujours sur la clôture du fait que tout le monde joue au détective, mais j’apprécie que ces intrigues secondaires soient reléguées au second plan. Donc, nous l’appellerons indécis pour le moment.

Gallo et Violet continuent d’apporter leur jeu p à ce que j’ai décidé d’appeler les «Flirt-lympiques». Et comme ils aiment tous les deux se battre, ils aimeraient probablement ce genre de compétition pour voir qui peut le mieux flirter. Ils ont une chimie incroyable, et ce n’est qu’une question de temps avant de frapper ces feuilles.

Herrmann supposant que tous les homosexuels de Chicago se connaissaient était le genre d’ignorance adorable qui manquait cruellement au personnage. C’était la première fois depuis des lustres qu’il ne se sentait pas comme un personnage de dessin animé unidimensionnel lorsque son manque d’intelligence se manifestait.

Alors qu’avez-vous pensé, Chicago Fire Fanatics?

Quel est l’avenir de Casey au CFD?

Ritter mérite-t-il mieux des écrivains?

N’oubliez pas de cliquer sur les commentaires ci-dessous pour me faire part de vos pensées. Si vous avez manqué le dernier épisode, n’oubliez pas que vous pouvez regarder Chicago Fire en ligne sur TV Fanatic.

Modifier Supprimer

Jessica Lerner est rédacteur pour TV Fanatic. Suivez-la sur Twitter.