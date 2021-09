Quelques choses que nous avons apprises de loin

Pendant toute ma vie d’adulte, j’ai écrit sur la culture hip-hop. En fait, je suis tombé dans ce métier en partie à cause de ma curiosité pour la scène internationale du hip-hop. Néanmoins, j’ai beaucoup à apprendre, alors j’utiliserai cette chronique pour partager quelques faits rapides que j’ai appris sur le hip-hop du monde entier. Dans cette édition, j’ai plongé dans la scène hip-hop nigériane. Voici quelques éléments que j’ai trouvés.

Dès ses débuts, la musique rap était un phénomène vivant. Au tout début du hip-hop, si vous vouliez écouter de la musique rap, vous deviez l’écouter en direct dans un parc, un centre de loisirs ou une fête de quartier. À cette époque, ce qui se rapprochait le plus d’un disque de rap étaient les innombrables cassettes enregistrées lors de ces jams live. Ces bandes, mettant en vedette début du hip-hop des sommités comme Afrika Bambaataa, Jazzy Jay and the Zulu Nation, Kool Herc, les L Brothers, Cold Crush Brothers et bien d’autres circulaient partout, permettant aux auditeurs d’entendre de la musique rap en direct. Dans les années 1980, la musique rap était devenue un médium enregistré et un genre formel de plus en plus étroitement lié à l’industrie du disque. En passant d’un environnement principalement live aux disques, le hip-hop a commencé à se répandre à l’échelle internationale. Les jeunes du monde entier ont pris des notes des pionniers américains et ont combiné ce nouveau son avec les traditions musicales de leur pays d’origine.

À la recherche de nouveaux sons hip-hop et R&B du monde entier ? Découvrez notre playlist, The Global Cypher.

Du highlife au son afrobeat de Fela Kuti et Roi Sunny Ade et au-delà, la musique nigériane entretient depuis longtemps une riche correspondance avec la musique du monde entier. Le Nigeria bénéficie d’une base solide fondée sur le travail de paroliers pionniers comme Edriss Abdukareem. Modenine, Ruggedma, et plus encore. Aujourd’hui, la musique hip-hop au Nigeria s’est retrouvée mêlée à l’afrobeat, au reggae, au R&B et plus encore avec des résultats passionnants. Qu’il s’agisse des flux sans effort de MI Abaga, des afrobeats anthémiques d’Idahams ou du son envoûtant et émouvant de Tomi Owó, la génération actuelle d’artistes nigérians donne sa propre touche unique à ces sons contemporains. Avec respect et déférence pour tous les artistes, DJ, écrivains et fans qui font avancer cette culture, voici six choses que j’ai apprises sur le hip-hop au Nigeria.

Le premier disque de hip-hop nigérian

Dans une magnifique pièce Medium de 2019, “Hip-hop au Nigeria : l’évolution et comment les disques diss en font partie», explique l’écrivain Ehis Ohunyon que l’album de 1981 de Ron Ekundayo (alias Ronnie) The Way I Feel contient une chanson qui est largement considérée comme le premier disque de rap nigérian. La chanson titre de l’album est une chanson géniale et funky interprétée dans un style similaire aux premiers classiques du rap de la côte est comme “Rapper’s Delight” de Sugar Hill Gang, “To The Beat Y’all” de Lady B et “Adventures of Super Rhyme” de Jimmy Spicer et “Argent (Dolla Bill Y’all).” DJ de boîte de nuit populaire et personnalité des ondes, Ekundayo a été l’un des premiers à adopter la musique rap au Nigeria alors qu’elle commençait à se répandre dans le monde entier.

Le son éclectique du hip-hop au Nigeria

La génération actuelle d’artistes nigérians contemporains fait du bruit dans le pays et à l’étranger. L’hymne aérien de Wizkid, prêt pour la piste de danse, « Essence » (avec Tems) est devenu un énorme succès, signalant la popularité du son afrobeats nigérian. Des poids lourds nigérians comme Yemi Aldae et Burna Boy font également du bruit dans le monde depuis des années. Comme on pouvait s’y attendre, les nouveaux venus du pays embrassent le même éclectisme que ses plus grandes stars, avec leur musique brouillant souvent les frontières entre les genres.

Avec des chansons incroyablement entraînantes comme « Paloma » et « Oh No », Alpha P combine sans effort la mélodie et la danse des afrobeats avec une approche enracinée dans le hip-hop. Née à Lagos, la chanteuse Tomi Owó utilise sa riche voix chantée pour évoquer beaucoup de passion et de tendresse sur des chansons comme “Through The Never” et “Beautiful”. Poursuivant l’esprit du highlife nigérian, chanteur, producteur et multi-instrumentiste, l’EP Man On Fire d’Idahams regorge de mélodies colorées et discrètes. Bien qu’une grande partie de leur musique s’éloigne de ce que nous considérons généralement comme du hip-hop, ces jeunes musiciens nigérians incarnent l’énergie de la culture et le sens illimité de l’expérimentation.

Alpha P a commencé à rapper à l’église

Avec des singles populaires comme « Paloma » et « Oh No » riche en mélodies et nostalgiques, Alpha P est l’un des jeunes talents les plus brillants du Nigéria avec un son de bien-être qui combine le hip-hop avec des afrobeats et de la musique soul. J’ai été surpris, cependant, d’apprendre qu’Alpha P a commencé à rapper à l’âge de 11 ans à l’église. «À l’époque, la seule plate-forme sur laquelle je pouvais vraiment développer mes compétences était dans l’église parce que l’église avait un département où vous pouvez rapper, un endroit appelé Rap Nation. J’ai appris à me produire sur scène depuis l’église et cela m’a aidé à prendre confiance en moi. Les chansons que j’ai faites étaient liées aux gens de l’église, et [then] Je pouvais aussi sortir de l’église et faire des spectacles et les gens l’aimaient toujours.

Dissing dans le hip-hop est tout aussi important au Nigeria

Le hip-hop est, par nature, une culture qui encourage la compétition. La première génération de MC et d’équipes de DJ du hip-hop a bâti sa réputation en se battant, tandis que les danseurs se disputaient le droit de se vanter. Issu de cette tradition compétitive, la chanson diss est devenue une partie intégrante du tissu hip-hop, notamment au Nigeria. Des MC nigérians célèbres comme Ruggedma et Modenine ont tous abandonné des pistes de diss enflammées contre leurs pairs. Dans “Hip-Hop in Nigeria”, Ehis Ohunyon explique comment le hip-hop a commencé comme une culture férocement compétitive et signifie encore beaucoup : le cabinet va bien, mais le rap n’a jamais été lié par les normes de l’industrie. Parfois, pour vraiment être le meilleur du jeu, vous êtes finalement appelé à mettre vos compétences et votre dextérité lyrique à l’épreuve.

Fawas Adeoye et l’éducation par le Graffiti Art

Au cours des décennies qui ont suivi son émergence en tant que forme d’art distincte, l’art du graffiti s’est infiltré dans le monde de l’art traditionnel et a fait des progrès dans le domaine de l’éducation. Partout dans le monde, les artistes enseignants ont utilisé le graffiti comme moyen d’atteindre les jeunes curieux et talentueux. Avec ses compositions saisissantes et colorées, Fawas Adeoye est un célèbre graffeur. L’objectif d’Adeoye est d’utiliser son art pour inspirer les jeunes de Lagos. Dans un article pour AfricanNews.com, Adeoye partage sa mission : « Mon art du graffiti consiste strictement à éduquer les gens et à les éclairer. Je vois beaucoup de choses se produire dans l’environnement, je sens que je suis dans la bonne position pour éduquer les gens à travers mon art et mon métier.

La musique hip-hop et l’activisme de Sasha P

En écoutant du hip-hop nigérian et en lisant des essais et des interviews sur le sujet, je suis tombé sur la musique de Sasha P, MC et auteur-compositeur. Affectueusement surnommée la première dame du hip-hop nigérian, Sasha P a fait des vagues avec son flow contagieux, ses chansons entraînantes, son fanfaronnade et ses paroles perspicaces. Alors que des chansons comme “Run With It” et “Proudly Nigerian” (toutes deux tirées de son album de 2006 First Lady) montrent la polyvalence de Sasha en tant qu’artiste, elle a également utilisé sa célébrité comme un véhicule pour élever ceux qui l’entourent. Dans une interview en 2019 avec Plus TV, Sasha a parlé de The Hard Knock Series, une initiative de développement d’artistes pour éduquer les jeunes artistes sur le business de la musique. Sasha explique pourquoi cette initiative est nécessaire : « Tout tourne autour du marketing de l’artiste, mais rien ne tourne autour de la construction de l’artiste et de sa pérennité.

À la recherche de nouveaux sons hip-hop et R&B du monde entier ? Découvrez notre playlist, The Global Cypher.