Quelques choses que nous avons apprises de loin

A présent, l’histoire de la naissance du hip-hop dans le Bronx est de notoriété publique. Au début des années 1970, les cultures du DJ, de la danse, de la rime et du graffiti se sont mélangées et ont contribué à la naissance du mouvement culturel que nous connaissons maintenant sous le nom de hip-hop. Cependant, cela n’a pris que peu de temps avant que le hip-hop ne commence à se répandre dans d’autres villes des États-Unis. C’est allé beaucoup plus loin peu de temps après. Célèbre, à l’automne 1982, le New York City Rap Tour a emmené The Rock Steady Crew, Fab 5 Freddy, Rammellezee et plus encore en Europe, créant un précédent important en tant que première tournée hip-hop internationale.

Au cours des décennies qui ont suivi cette première vague d’énergie créative, le hip-hop est devenu une véritable culture mondiale. Avec des scènes robustes à travers l’Amérique du Sud, les Caraïbes, l’Europe, l’Asie et au-delà, ce serait un euphémisme de dire que le hip-hop a touché tous les coins de la planète. L’Afrique ne fait pas exception. Aujourd’hui, le hip-hop prospère au Ghana, au Kenya, au Sénégal et au-delà. L’Afrique du Sud, en particulier, a bénéficié d’une scène florissante, qui n’a fait que croître en importance ces dernières années.

À la recherche de nouveaux sons hip-hop et R&B du monde entier ? Découvrez notre playlist, The Global Cypher.

Pendant toute ma vie d’adulte, j’ai écrit sur la culture hip-hop. En fait, je suis tombé dans cette profession en partie à cause de ma curiosité pour la scène internationale du hip-hop : un jour, pendant ma première année de lycée, j’étais en train de couper des cours et de traîner dans le centre-ville de Philly quand je suis tombé sur un dépliant annonçant la projection d’un documentaire sur le hip-hop au Japon. Plus tard dans la nuit, lorsque j’ai appelé le numéro pour plus d’informations sur la projection, un homme que j’allais connaître en tant qu’écrivain/activiste Ogbonna Hagins a répondu et je lui ai parlé avec enthousiasme de mon amour du hip-hop. Hagins était l’éditeur d’un petit zine local appelé The Philly Word. Il m’a demandé de rejoindre son équipe en tant qu’écrivain, j’ai accepté et j’ai passé les 20 dernières années à écrire sur la culture hip-hop du monde entier.

Néanmoins, j’ai beaucoup à apprendre, alors j’utiliserai cette chronique pour partager quelques faits rapides que j’ai appris sur le hip-hop du monde entier. Dans cette édition, j’ai plongé dans la scène hip-hop sud-africaine. Voici quelques éléments que j’ai trouvés dans mes recherches.

L’Afrique du Sud regorge d’incroyables paroliers hip-hop

Que ce soit à Soweto, Johannesburg ou Cape Town, l’art du MCing continue d’être honoré et soutenu en Afrique du Sud, en particulier lorsqu’il s’agit d’artistes comme Nasty C, Cassper Nyovest, Priddy Ugly, A Reece, Shane Eagle, Kanyi et Suite. De la même manière que nous avons vu des artistes non occidentaux du monde entier, cette nouvelle génération de rappeurs sud-africains est sans égal en termes de compétence et de dévouement. Lorsque Nasty C est apparu sur Sway In The Morning l’année dernière, on lui a demandé s’il était étonné du fait qu’il puisse si bien maîtriser l’art du MCing, bien qu’il soit à des milliers de kilomètres de son lieu de naissance. Nasty C a répondu que non. “C’est toute la musique que j’ai grandi en écoutant et la culture que j’ai grandi en consommant et en étant un grand fan.” Bien qu’ils donnent tous leur propre tournure aux choses, vous pouvez dire que l’esprit fondamental du hip-hop est bien vivant dans leur travail.

L’Afrique du Sud a une scène de graffiti dynamique

Tout comme ses éléments frères, le breakdance, le rap et le DJing se sont implantés sans effort dans les communautés du monde entier, le graffiti est également mondial. L’Afrique du Sud n’est pas différente en tant que patrie d’artistes doués comme Falko One, MARS, Skumbuzo Vabaza et d’autres. Avec leur grande variété de styles et leurs approches audacieuses de la coloration, les graffitis sud-africains sont parmi les meilleurs pour embellir les murs.

L’Afrique du Sud apporte sa propre saveur unique au hip-hop

L’Afrique du Sud a une longue tradition de genres musicaux innovants : du rebond cool de l’amapiano à l’appel et la réponse fluides du kwaito, la musique sud-africaine a toujours eu sa propre saveur. Beaucoup d’artistes qui font du hip-hop ne peuvent s’empêcher d’être influencés par ce qu’ils entendent autour d’eux, et une chanson comme « Buylie » ne fait pas exception. Le morceau – réalisé par Khuli Chana et mettant en vedette Tyler ICU, Stino Le Thwennt et Lady Du – mélange la combustion lente de l’amapiano avec la voix hip-hop. Ce n’est qu’un exemple de la façon dont les Sud-Africains s’approprient des éléments du hip-hop.

Le hip-hop en Afrique du Sud est en phase avec ce qui se passe dans le monde

Alors que de nombreux artistes intègrent des sons locaux dans un cadre hip-hop en Afrique du Sud, il y en a beaucoup qui ont les oreilles tournées vers l’extérieur. Le rythme de « Nokthula » de Cassper Nyovest, par exemple, sonne comme le dernier hymne de Brooklyn. Mais le rap vient indéniablement d’Afrique du Sud, avec un vers brûlant de Busiswa. L’album 2020 de Cassper, AMN (Any Minute Now) sonne comme s’il était directement conforme à la plupart des meilleurs albums hip-hop de nos jours, allant du son chill boom bap au R&B fluide et au-delà.

Teargas est l’un des plus grands groupes de rap d’Afrique du Sud

Teargas est l’un des groupes de hip-hop les plus célèbres d’Afrique du Sud. Ntokozo “KO” Mdlui et les frères Ezee “Ma-E” Hanabe et Bantu “Ntukza” Hanabe ont fait leur réputation en publiant de la musique politiquement consciente couvrant une variété de sujets, il n’est donc pas surprenant que le nom du groupe trouve ses racines dans l’anti Afrique du Sud -la lutte contre l’apartheid. (Le nom Teargas est une référence aux bombes lacrymogènes tirées sur les manifestants pendant la lutte contre l’apartheid.) C’est un rappel simple mais poignant de la façon dont ceux qui se battent pour la libération ont été confrontés à une répression violente. Le long métrage Dark Or Blue de Teargas en 2009 est devenu le premier album hip-hop à être nominé pour l’album de l’année par les South African Music Awards.

DJ Codax est l’un des meilleurs DJ du pays

DJ Codax est un platiniste hip-hop d’Afrique du Sud avec une portée mondiale, avec plusieurs apparitions dans les championnats du monde DJ DMC. DJ chevronné et polyvalent tant sur les scènes de club que sur les scènes de bataille internationales, Codax perpétue la grande tradition hip-hop des DJ qui jouent de la platine comme un instrument de musique. La routine finale en ligne DMC 2019 de Codax est une brillante démonstration de compétences avec des coupes et un mixage précis, ainsi qu’un jonglage de rythme vraiment inventif. Codax a également contribué aux scratchs du duo de Capetown MC/Producer Cream et du fantastique album de Hipe, Bruin Brood.

La légende du rap sud-africain Ben Sharpa a grandi à Chicago

À l’été 2018, la communauté musicale internationale a été choquée par la mort de la légende du hip-hop sud-africain Ben Sharpa. Je connaissais la musique de Sharpa depuis un certain temps (nous sommes même apparus ensemble sur une compilation il y a quelques années) mais je n’avais aucune idée jusqu’à récemment qu’il avait passé une partie de ses années de formation aux États-Unis. Bien qu’étant né à Soweto, Sharpa a passé du temps à Chicago avant de retourner en Afrique du Sud en 1993 pour les premières élections libres du pays. Musicalement, la discographie de Sherpa se démarque, car il incorpore une variété de sons dont du dub et de l’électronique. Sharpa et sa voix puissante manquent beaucoup aux fans de hip-hop du monde entier.

À la recherche de nouveaux sons hip-hop et R&B du monde entier ? Découvrez notre playlist, The Global Cypher.